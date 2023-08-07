Buổi tối khi đi ngủ anh nhìn thấy một vết đỏ trên cổ vợ liền gặng hỏi để làm cho ra lẽ, đến khi nhận được câu trả lời anh như chết lặng

Tâm sự 07/08/2023 13:00

Nhưng khi anh về nhà lại không thấy Tiểu Hoàng, vì vậy anh gọi điện thoại cho vợ và hỏi đang ở đâu. Vợ anh nói rằng mình đang ở nhà bạn thân và sẽ sớm về nhà.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện về việc vợ ngoại tình với bạn thân khi chồng đi công tác.

Tiểu Trần, làm việc trong một công ty nhỏ nhưng luôn rất bận rộn và còn thường xuyên đi công tác. Tiểu Trần và Tiểu Hoàng đã kết hôn được hai ba năm, nhưng bây giờ họ không thể tiếp tục nói chuyện.

Hai người luôn phải xa nhau nhiều hơn là gặp nhau, anh Trần thường xuyên đi công tác và không có nhiều thời gian để ở nhà và bên cạnh vợ. Tuy nhiên, vợ anh có một khuyết điểm là sợ bóng tối.

Lâu ngày không thích nghi được với việc ở nhà một mình, cô ấy đến ở nhờ nhà bạn thân nên mới xảy ra sự việc tiếp theo.

Tiểu Trần nói rằng anh và vợ đã gặp nhau trong một buổi liên hoan, khi ở bên nhau, họ có mối quan hệ tốt, tình cảm luôn ổn định.

Cả hai đã thống nhất rằng sau một thời gian nữa, họ sẽ có một đứa con, vì vậy Tiểu Trần đã làm việc chăm chỉ để kiếm tiền.

Một lần, khi anh phải đi công tác gấp, được thông báo khẩn từ cấp trên, Tiểu Trần nói với Tiểu Hoàng rằng anh sẽ về nhà và thu xếp mọi thứ trước khi đi.

Tiểu Hoàng còn nhắc anh chú ý đến an toàn và về nhà sớm. Tiểu Trần rất cảm kích khi nghe điều đó.

Ngày đầu tiên Tiểu Trần đi, vào buổi tối khi Tiểu Hoàng đi ngủ, cô gọi điện thoại cho Tiểu Trần và nói rằng mình sợ bóng tối.

Buổi tối khi đi ngủ anh nhìn thấy một vết đỏ trên cổ vợ liền gặng hỏi để làm cho ra lẽ, đến khi nhận được câu trả lời anh như chết lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiểu Trần nói với vợ rằng cứ để đèn sáng khi ngủ là được. Thực tế là Tiểu Hoàng không thể ngủ khi để đèn sáng, nhưng cô không phản đối và chỉ nói một câu: "Được".

Cho đến khi ngày thứ hai, sau khi Tiểu Trần báo cáo công việc của mình xong, anh vội về nhà, luôn lo lắng về việc vợ mình có thể xảy ra chuyện gì.

Nhưng khi anh về nhà lại không thấy Tiểu Hoàng, vì vậy anh gọi điện thoại cho vợ và hỏi đang ở đâu. Vợ anh nói rằng mình đang ở nhà bạn thân và sẽ sớm về nhà.

Tiểu Trần không nghi ngờ gì, việc vợ tìm bạn bè cũng là điều bình thường, vì vậy khi thấy Tiểu Hoàng trở về nhà, anh không hỏi gì thêm. Nhưng khi đi ngủ vào buổi tối, Tiểu Trần nhìn thấy một vết hôn đỏ trên cổ vợ, giống như dấu hôn.

Tiểu Trần hoảng sợ ngay lập tức, đứng dậy và hỏi vợ. Sau khi lần lượt trì hoãn, Tiểu Hoàng cuối cùng không tìm được lý do và không còn cách nào khác ngoài việc nói sự thật.

Buổi tối khi đi ngủ anh nhìn thấy một vết đỏ trên cổ vợ liền gặng hỏi để làm cho ra lẽ, đến khi nhận được câu trả lời anh như chết lặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô nói rằng đêm Tiểu Trần đi công tác, vì sợ bóng tối, cô đã đến nhà bạn trai của mình. Hai người không ngủ được và tiếp tục uống rượu, sau đó xảy ra quan hệ.

Tiểu Hoàng nói rằng cô biết mình đã sai và hy vọng Tiểu Trần có thể tha thứ cho cô. Trong cảnh đau khổ tột cùng, Tiểu Trần đã quyết định ly hôn với Tiểu Hoàng vì anh không thể tha thứ cho điều đó, nó sẽ mãi là một vết thương trong lòng anh!

Đi làm về đến nhà, anh chạy lên tầng trên để tìm vợ nhưng thấy một đôi giày nam lạ ở cửa, bước vào trong thấy cảnh tượng trước mắt anh gần như chết lặng

Đi làm về đến nhà, anh chạy lên tầng trên để tìm vợ nhưng thấy một đôi giày nam lạ ở cửa, bước vào trong thấy cảnh tượng trước mắt anh gần như chết lặng

Với trái tim đầy lo lắng, Vương Khang đi lên tầng trên và thấy một đôi giày nam lạ ở cửa. Anh càng cảm thấy hưng phấn hơn, không thể chờ đợi nên mở cửa ngay.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 1 giờ 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 2 giờ 2 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà