Tiểu Trần, làm việc trong một công ty nhỏ nhưng luôn rất bận rộn và còn thường xuyên đi công tác. Tiểu Trần và Tiểu Hoàng đã kết hôn được hai ba năm, nhưng bây giờ họ không thể tiếp tục nói chuyện.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện về việc vợ ngoại tình với bạn thân khi chồng đi công tác.

Lâu ngày không thích nghi được với việc ở nhà một mình, cô ấy đến ở nhờ nhà bạn thân nên mới xảy ra sự việc tiếp theo.

Hai người luôn phải xa nhau nhiều hơn là gặp nhau, anh Trần thường xuyên đi công tác và không có nhiều thời gian để ở nhà và bên cạnh vợ. Tuy nhiên, vợ anh có một khuyết điểm là sợ bóng tối.

Tiểu Trần nói rằng anh và vợ đã gặp nhau trong một buổi liên hoan, khi ở bên nhau, họ có mối quan hệ tốt, tình cảm luôn ổn định.

Cả hai đã thống nhất rằng sau một thời gian nữa, họ sẽ có một đứa con, vì vậy Tiểu Trần đã làm việc chăm chỉ để kiếm tiền.

Một lần, khi anh phải đi công tác gấp, được thông báo khẩn từ cấp trên, Tiểu Trần nói với Tiểu Hoàng rằng anh sẽ về nhà và thu xếp mọi thứ trước khi đi.

Tiểu Hoàng còn nhắc anh chú ý đến an toàn và về nhà sớm. Tiểu Trần rất cảm kích khi nghe điều đó.

Ngày đầu tiên Tiểu Trần đi, vào buổi tối khi Tiểu Hoàng đi ngủ, cô gọi điện thoại cho Tiểu Trần và nói rằng mình sợ bóng tối.

Ảnh minh họa: Internet

Tiểu Trần nói với vợ rằng cứ để đèn sáng khi ngủ là được. Thực tế là Tiểu Hoàng không thể ngủ khi để đèn sáng, nhưng cô không phản đối và chỉ nói một câu: "Được".

Cho đến khi ngày thứ hai, sau khi Tiểu Trần báo cáo công việc của mình xong, anh vội về nhà, luôn lo lắng về việc vợ mình có thể xảy ra chuyện gì.

Nhưng khi anh về nhà lại không thấy Tiểu Hoàng, vì vậy anh gọi điện thoại cho vợ và hỏi đang ở đâu. Vợ anh nói rằng mình đang ở nhà bạn thân và sẽ sớm về nhà.

Tiểu Trần không nghi ngờ gì, việc vợ tìm bạn bè cũng là điều bình thường, vì vậy khi thấy Tiểu Hoàng trở về nhà, anh không hỏi gì thêm. Nhưng khi đi ngủ vào buổi tối, Tiểu Trần nhìn thấy một vết hôn đỏ trên cổ vợ, giống như dấu hôn.

Tiểu Trần hoảng sợ ngay lập tức, đứng dậy và hỏi vợ. Sau khi lần lượt trì hoãn, Tiểu Hoàng cuối cùng không tìm được lý do và không còn cách nào khác ngoài việc nói sự thật.

Ảnh minh họa: Internet

Cô nói rằng đêm Tiểu Trần đi công tác, vì sợ bóng tối, cô đã đến nhà bạn trai của mình. Hai người không ngủ được và tiếp tục uống rượu, sau đó xảy ra quan hệ.

Tiểu Hoàng nói rằng cô biết mình đã sai và hy vọng Tiểu Trần có thể tha thứ cho cô. Trong cảnh đau khổ tột cùng, Tiểu Trần đã quyết định ly hôn với Tiểu Hoàng vì anh không thể tha thứ cho điều đó, nó sẽ mãi là một vết thương trong lòng anh!