Chị dâu đi tắm nhờ tôi lấy giúp bộ đồ ngủ, vô tình chiếc điện thoại của cô ấy reo lên, tôi lén liếc sang và phát hiện một bí mật động trời khiến tôi gần như gục ngã

Tôi tên là Chí Chỉ, năm nay 24 tuổi. Tôi vừa tốt nghiệp đại học và quay trở về nhà, chuẩn bị chơi một thời gian trước khi đi tìm việc làm.

Mới đây, trên trang 360kuai đã chia sẻ câu chuyện về việc em chồng phát hiện chị dâu ngoại tình sau khi thấy tin nhắn trên điện thoại của chị ấy.

Bố mẹ tôi làm kinh doanh và chỉ sinh ra hai người con là tôi và anh trai. Nhà tôi có ba căn nhà và hai chiếc xe, kinh doanh của bố mẹ khá tốt, lợi nhuận hàng tháng đều rất nhiều. Bố tôi còn nói rằng, khi chị dâu sinh con, bố sẽ chuyển một căn nhà vào tên chị dâu.

Trong khoảng thời gian này, chị dâu của tôi vừa mang bầu, mẹ tôi bận rộn và nhờ tôi ở nhà giúp đỡ chăm sóc chị dâu.

Tôi có một người anh trai rất yêu thương tôi. Anh trai và chị dâu đã kết hôn được ba năm. Trước đây, chị dâu chưa từng có thai, nhưng gần đây chị dâu bất ngờ mang bầu.

Ảnh minh họa: Internet

Cả gia đình đều rất vui mừng, đặc biệt là anh trai, với vẻ mặt không thể chờ đợi trở thành một người cha. Anh ấy cười tươi suốt ngày, nếu không biết, người khác có thể nghĩ anh ấy là một kẻ ngốc

Tuy nhiên, chị dâu có vẻ hơi kỳ lạ, ít khi thấy cười, luôn có vẻ lo lắng. Cả gia đình chúng tôi phục vụ chị dâu như một nàng công chúa, nấu những món chị ưa thích cho chị dâu ăn.

Chúng tôi ăn cùng khẩu vị của chị dâu. Trong bữa ăn, tôi lỡ miệng kêu ca và bị mẹ đánh vào đầu, sau đó chị dâu bảo gì tôi cũng làm theo.

Một buổi tối, anh trai tôi làm thêm không về, trong khi đó chị dâu đang tắm trong phòng vệ sinh. Bỗng dưng tôi nghe thấy chị dâu gọi tôi giúp cô ấy lấy một bộ đồ ngủ, nói là quên mang vào trong.

Tôi vội vã chạy vào phòng chị dâu lấy đồ ngủ và khi vừa lấy xong, chuẩn bị ra khỏi phòng thì bỗng dưng nghe thấy tiếng điện thoại của chị dâu reo vài cái trên bàn trang điểm.

Tôi lấy điện thoại và lật lên đọc lại lịch sử tin nhắn. Ôi trời ơi, chị dâu đã bắt đầu mối quan hệ với người đàn ông này từ nửa năm trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi rất tức giận. Sau khi chị dâu tắm xong, tôi đã trách mắng cô ấy. Nhưng chị dâu lại khăng khăng rằng đứa trẻ là con của anh trai tôi và nói rằng người đàn ông bên ngoài đe dọa muốn nói cho anh trai tôi biết, nên cô ấy đã lừa người đàn ông đó rằng đứa trẻ là con của anh ta.

Chị dâu còn nói rằng người đàn ông bên ngoài này cứ theo đuổi cô ấy, trong khi cô ấy đã chia tay anh ta từ lâu.

Chị dâu còn quỳ xuống khẩn cầu tôi đừng nói cho anh trai tôi biết, cô ấy nói rằng cô ấy yêu anh trai tôi và anh trai tôi cũng yêu cô ấy.

Nếu anh trai tôi biết sự thật, không chỉ làm tổn thương anh trai tôi, mà gia đình của chúng tôi cũng sẽ tan vỡ.

Thật sự, anh trai tôi rất yêu chị dâu, cái gì cũng đặt chị lên hàng đầu. Nếu anh ất biết chị dâu đã ngoại tình, tôi nghĩ anh trai tôi sẽ không chịu nổi.

Tôi không muốn làm tổn thương anh trai tôi và tôi có chút muốn tin những gì chị dâu nói là đúng. Nhưng tôi cũng rất sợ, nếu đó chỉ là lời nói dối của chị dâu và cuối cùng làm anh trai tôi bị tổn thương nhiều hơn!