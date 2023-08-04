Nửa đêm đi vệ sinh nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng, chị gái tôi lén đến xem và bật khóc nức nở vì phát hiện bí mật động trời

Nhiều cô gái trong trường đều thích anh, trong khi chị tôi chỉ là một cô gái bình thường trong đám đông. Tuy nhiên, chị tôi cũng rất thích anh rể tôi lúc đó, chỉ khác là cô ấy chủ động hơn so với các cô gái khác.

Chị gái và anh rể đã quen nhau khi cả hai đang học đại học. Lúc đó, anh rể tôi là chủ tịch của câu lạc bộ bóng rổ của trường, cao ráo và đẹp trai.

Có thể nói, chị tôi ở trường theo đuổi anh rể quyết liệt, chưa bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác. Lúc đó, anh rể tôi do lịch sự nên đã để cho chị tôi theo đuổi, nhưng rất ít khi chấp nhận những thứ chị tôi tặng.

Chị thường mua nước cho anh rể tôi uống và đã đăng ký tham gia câu lạc bộ bóng rổ, mặc dù cô ấy hoàn toàn không hiểu về bóng rổ.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, cả hai đã bắt đầu hẹn hò vì một bữa tiệc của câu lạc bộ, khi đó mọi người đã uống nhiều rượu và một số người đã đi hát tại phòng karaoke.

Chị tôi uống nhiều đến mức lảo đảo, lúc đó anh rể tôi cũng đã uống quá nhiều và không đi hát cùng họ, mà ở lại để chăm sóc chị tôi.

Tuy nhiên, lúc đó quá muộn nên không thể đưa chị tôi về ký túc xá, họ đã đi đến khách sạn và ở đó cùng nhau qua đêm, nhưng không có chuyện gì xảy ra giữa họ.

Sau khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, chị tôi đã đi tìm anh rể để cảm ơn nhưng anh rể không chú ý đến điều đó.

Sau đó, một ngày đột nhiên, anh rể hỏi chị tôi có thích anh không, chị tôi tự tin trả lời là có. Sau đó, anh rể nói: “Vậy được, tôi đồng ý với bạn”. Chị tôi nghe lời đó nhưng chưa kịp phản ứng thì đã la lên.

Sau khi tốt nghiệp, cả hai vẫn tiếp tục hẹn hò. Anh rể tôi đã vào làm trong một công ty nước ngoài, trong khi chị tôi làm giáo viên dạy học tại một trung tâm đào tạo.

Sau đó, họ chuẩn bị kết hôn, chị tôi thường hỏi anh rể tại sao có nhiều cô gái thích anh, nhưng anh lại chọn một cô gái bình thường như cô ấy.

Anh rể thường chỉ cười và nói rằng anh cuối cùng mới nhận ra chị tôi là người phù hợp nhất cho anh.

Hai năm sau khi kết hôn, chị tôi đã mang thai và không mời bố mẹ chồng đến chăm sóc vì lo sợ sẽ gây ra nhiều vấn đề và tranh chấp, vì vậy cô quyết định thuê một người giúp việc.

Sau đó, anh rể đã nhờ một công ty dịch vụ gia đình tìm một cô gái trẻ đến chăm sóc vì cùng độ tuổi nên có thể hiểu được nhiều điều.

Sau khi bảo mẫu đến phục vụ chị gái vài ngày, thấy cô gái cũng không tệ nên quyết định giữ lại. Để dễ dàng cho người giúp việc chăm sóc chị tôi, anh rể đã cho cô ấy ở trong căn phòng gần phòng ngủ của họ.

Tuy nhiên, chị tôi đã phát hiện ra rằng trong thời gian đó, anh có vẻ không bình thường. Ban đầu, anh nói rằng họ không thể ngủ chung vì sợ làm phiền chị tôi, nên anh đã chuyển sang phòng học để ngủ.

Đôi khi anh còn tránh xa người giúp việc. Chị tôi đã hỏi anh xem có chuyện gì xảy ra không, nhưng anh luôn trả lời rằng không có gì xảy ra. Chị tôi nghĩ rằng có lẽ mình đang nghĩ quá nhiều.

Sau đó, một đêm, chị tôi uống nước quá nhiều và phải đi vệ sinh vào ban đêm. Khi quay trở lại phòng ngủ, chị tôi nghe tiếng nói trong phòng học.

Cô ấy lén tiến đến cửa phòng học và phát hiện ra rằng cánh cửa đã mở và những tiếng nói đó đến từ anh rể tôi và người giúp việc.

Ảnh minh họa: Internet

Chị tôi nghe cô giúp việc nói: “Em vẫn không thể quên anh, anh có thể cho em một cơ hội nữa được không? Em biết rằng anh vẫn còn tình cảm với em vì từ khi em đến đây, anh chưa bao giờ ngủ cùng với cô ấy”.

Vừa nói người giúp việc vừa ngả đầu vào vai anh rể, anh thấy vậy lập tức đứng dậy kéo dài khoảng cách giữa hai người, nói: “Lúc đầu là cô đã chọn phản bội tôi, cô không có quyền nói những điều này với tôi bây giờ. Tôi cũng biết cảm giác bị phản bội là gì, vì vậy tôi không muốn làm cho cô ấy buồn đau. Cô hãy tự nguyện từ chức ngày mai, tôi không muốn thấy cô nữa”.

Nghe lời nói của anh rể, chị tôi đã khóc nức nở và không ngờ rằng anh yêu thương cô ấy đến như vậy và không muốn cô ấy bị tổn thương.