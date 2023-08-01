Tôi năm nay 36 tuổi và đã kết hôn với vợ mình được 10 năm. Trong suốt 10 năm ấy, tình cảm của chúng tôi rất tốt, tôi cũng rất yêu thương vợ mình.

Mới đây trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện ngoại tình của người vợ khi chồng đi làm xa

Tôi và vợ yêu nhau tự do. Khi tôi đang theo đuổi, người bạn thân của tôi cũng thích cô ấy.

Tuy nhiên, vì lý do công việc, tôi thường xuyên phải đi công tác, không thể ở bên cạnh vợ. Vợ tôi thường than phiền về điều này, nhưng tôi không thể làm gì được. Tôi phải làm như vậy để kiếm sống.

Nhưng người bạn của tôi từ bỏ việc theo đuổi cô ấy để mai mối cho chúng tôi, vì anh không muốn hai người bạn tốt cuối cùng cãi nhau vì một người phụ nữ. Vì vậy, người bạn đã để vợ tôi đi và chúng tôi đã đến với nhau một cách chia sẻ.

Sau khi bắt đầu sống chung, tôi thường xuyên mời người bạn của mình ra ngoài chơi cùng chúng tôi và anh không bao giờ từ chối.

Vì vậy, ba chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau bất kể nơi nào chúng tôi đi. Dần dần, vợ tôi cũng trở nên rất thân với anh ấy và họ thường xuyên trêu đùa nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tôi không bao giờ nghi ngờ họ và tôi tin rằng họ có một tình bạn trong sáng. Dù người bạn này đã từng theo đuổi vợ tôi, nhưng anh ấy không bao giờ làm phiền vợ của người bạn thân.

Khi tôi kết hôn, tôi còn mời người bạn này làm phù rể. Vợ tôi cũng chọn một người bạn gái làm phù dâu. Lúc đó, chúng tôi muốn mai mối hai người này với nhau, nhưng bạn của tôi từ chối vì anh ấy không muốn tổn thương ai và anh ta cũng không thích.

Vì vậy, anh ấy thường thuyết phục chúng tôi đừng bận tâm về anh ấy và chúng tôi cũng không ép buộc anh ấy nữa.

Sau khi kết hôn, tôi đã làm việc không ngừng nghỉ mỗi ngày để mang lại cuộc sống tốt đẹp cho vợ. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của người bạn thân, tôi đã được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo và cuộc sống của chúng tôi cũng được cải thiện đáng kể.

Lúc đó, để cảm ơn người bạn của tôi, tôi còn tặng cho anh ấy 100.000 nhân dân tệ, nhưng anh ấy không chấp nhận vì nghĩ rằng giúp đỡ lẫn nhau giữa bạn bè là điều bình thường, đặc biệt khi chúng tôi là bạn thân nhất, vì vậy anh ấy không muốn giữ khoảng cách quá xa

Sau khi trở thành lãnh đạo, công việc của tôi mỗi ngày đều rất bận rộn và đôi khi tôi phải đi công tác. Lúc đó, vợ tôi thường hay than phiền rằng tôi không quan tâm đến cô ấy như trước khi tôi có sự nghiệp.

Tôi hiểu suy nghĩ của vợ tôi rất tốt, vì vậy đôi khi tôi cũng sẽ dành thời gian để bên cạnh cô ấy. Nhà của chúng tôi thường được vợ tôi quản lý. Khi cô ấy quá bận để xử lý một số việc, tôi sẽ nhờ người bạn này giúp đỡ.

Vì tôi quá bận rộn và không thể quản lý được tất cả mọi thứ và công việc của người bạn của tôi cũng khá nhẹ nhàng, vì vậy tôi chỉ có thể nhờ anh ấy giúp đỡ.

Người bạn của tôi chưa bao giờ từ chối. Đôi khi anh ấy còn giúp chúng tôi đưa đón con cái, sửa chữa vòi nước hoặc điều hòa trong nhà một cách tự động. Vì vậy, anh ấy thực sự là người tốt.

Nhưng không hiểu vì sao, kể từ khi anh ấy bắt đầu giúp đỡ tại nhà, tôi thường nghe thấy những tin đồn rằng anh ấy và vợ tôi đang có quan hệ.

Mọi người còn bảo tôi phải cẩn trọng và không để anh ất đến nhà tôi quá thường xuyên. Nhưng tôi hoàn toàn không tin vào điều đó vì họ là hai người tôi tin tưởng nhất. Tôi biết vợ tôi và anh ấy sẽ không phản bội tôi.

Mặc dù anh ất từng theo đuổi vợ tôi, nhưng sau nhiều năm tình bạn, người bạn này sẽ không cố gắng cướp vợ của tôi. Những người lan truyền những tin đồn này chỉ đang ghen tị với tình bạn của chúng tôi.

Tuy nhiên, khi người ta nói về điều này ngày càng nhiều, tôi phải chú ý. Tôi cũng nhận ra rằng anh ấy nhìn vợ tôi một cách khác biệt.

Trước đây, tình bạn giữa họ là một tình bạn trong sáng và họ sẽ giữ khoảng cách với nhau, nhưng gần đây tôi phát hiện rằng họ luôn nhìn nhau một cách sâu sắc, khiến tôi phải nghi ngờ.

Vốn dĩ muốn quan sát bọn họ thật kỹ, không ngờ lúc này công ty sắp xếp cho tôi đi công tác một tháng, tôi không muốn đi cũng không được. Tôi không đi, lương bị giảm, vì kiếm tiền nên cuối cùng tôi cũng đồng ý đi.

Trước khi tôi đi, tôi đã nói với vợ để cô ấy không nhớ tôi quá nhiều và chăm sóc gia đình tốt. Lúc đó, vợ tôi đồng ý mà không tỏ ra bất kỳ sự tiếc nuối nào.

Cô ấy thậm chí còn muốn tôi đi. Tôi thấy điều này rất lạ, nhưng tôi không nghĩ nhiều vào lúc đó.

Khi tôi đi công tác ở ngoài thành, tôi nghĩ mình sẽ có thể tập trung vào công việc. Tuy nhiên, chỉ sau một nửa tháng đi, tôi nhận được một bức ảnh được gửi bởi hàng xóm của tôi.

Bức ảnh cho thấy vợ tôi và người bạn của tôi đang nắm tay nhau. Khi tôi nhìn thấy điều này, tôi cảm thấy như họ đã phản bội tôi. Để xác nhận liệu họ đã phản bội mình hay không, tôi ngay lập tức hủy bỏ công việc và về sớm.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi không nói với vợ rằng mình sẽ về, vì vậy cô ấy không biết gì. Khi tôi đến nhà lúc 10 giờ tối, tôi mở cửa nhẹ nhàng và thấy một số quần áo trên sàn - một số là của vợ tôi và một số là của người bạn của tôi. Cảnh tượng lộn xộn này khiến tôi tin rằng họ có vấn đề.

Sau đó, tôi từ từ đi đến phòng ngủ và đẩy cửa ra. Tôi nhìn thấy họ đang làm một số điều phản bội. Lúc đó, tôi cảm thấy rất tồi tệ.

Họ nhìn thấy tôi trở về và liền đứng lên mặc quần áo và giải thích liên tục. Lúc đó, tôi tức giận và liền bắt người bạn của tôi đánh cho đến khi anh ta bị choáng và mới dừng lại.

Khi vợ thấy tôi giận dữ như vậy, cô ấy trốn vào góc phòng và không dám nói một lời. Tôi hỏi cô ấy tại sao lại làm vậy với tôi.

Vợ tôi nói: "Chồng à, em xin lỗi, em biết điều này không công bằng với anh, nhưng em cũng thích người bạn của anh và người bạn này cũng thích em, nên chúng em mới ở bên nhau. Ngoài ra, em phải giải quyết nhu cầu bằng cách này. Vì vậy, hãy cho chúng em sống cùng nhau, cả ba chúng ta sẽ hạnh phúc, đúng không? Dù sao anh và người bạn của anh đã có tình cảm tốt, chia sẻ em với anh ấy cũng là chuyện bình thường, em không phiền lòng vì có hai người chồng, bởi vì cả hai đều là những người tôi yêu thương nhất”.

Nghe vợ tôi nói những điều như vậy mà không biết xấu hổ, tôi không thể kiềm chế được và đá cô ấy một cái.

Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi đau đớn đến mức không thể nói một lời. Ban đầu tôi không muốn đánh phụ nữ, nhưng vợ tôi đã quá vượt qua giới hạn và nói những lời không đáng đó, ai cũng sẽ không chịu được.

Mặc dù vợ tôi bị tôi đá một cái và rất đau, cô ấy đã rơi nước mắt, nhưng tôi không hề thương tiếc, mà thậm chí còn đưa ra quyết định ly hôn

Khi cô ấy nghe tin ly hôn, cả người cô đều hoảng sợ, cô ấy cứ liên tục xin lỗi tôi và nói rằng cô ấy sẽ không làm những điều đó nữa nếu tôi tha thứ cho cô ấy.

Tuy nhiên, tôi đã từ chối bởi vì cô ấy đã gây tổn thương tâm lý tôi quá sâu sắc, tôi không bao giờ có thể tha thứ cho cô ấy.