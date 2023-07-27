Tiểu Vương và vợ Ly Ly gặp nhau trong một bữa tiệc, lúc đó anh uống rất nhiều rượu. Vì cảm thấy vợ mình là một người tốt nên anh đã chủ động xin số điện thoại để liên lạc.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện vợ ngoại tình trong lúc chồng đi công tác.

Trên thực tế, Ly Ly là một cô gái rất xinh đẹp và rất có khí chất nên cô luôn thờ ơ với Tiểu Vương.

Mặc dù cả hai không học cùng trường đại học, nhưng vì sự theo đuổi điên cuồng của Tiểu Vương, cuối cùng cả hai cũng ở bên nhau.

Nhưng dù vậy, Tiểu Vương không quan tâm, anh vẫn tiếp tục cố gắng theo đuổi và luôn tạo ra những bất ngờ nhỏ cho Ly Ly nhưng cô ấy cũng không bao giờ nói lời cảm ơn hoặc có bất kỳ phản ứng nào.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù hai người không có quan hệ rõ ràng, nhưng Ly Ly không dứt khoát từ chối anh, vì vậy Tiểu Vương cảm thấy mình có cơ hội.

Ly Ly đã thay đổi rất nhiều bạn trai khi còn học đại học, mặc dù vậy Tiểu Vương vẫn luôn bảo vệ cô. Nói trắng ra rằng Tiểu Vương là lốp dự phòng của Ly Ly.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiểu Vương và Ly Ly vẫn ở cùng một thành phố, vì vậy anh không ngừng theo đuổi cô.

Nhưng dù sao anh cũng đã đến tuổi kết hôn, cha mẹ Tiểu Vương cũng bắt đầu thúc giục, lúc đầu Tiểu Vương còn cự tuyệt, nhưng sau đó có lẽ anh thực sự mệt mỏi nên đồng ý để cha mẹ sắp xếp một buổi xem mắt.

Sau buổi hẹn hò giấu mặt, Tiểu Vương vẫn cảm thấy Ly Ly rất tốt nên đã từ chối đối phương.

Vào thời điểm này, Ly Ly đã đề nghị hai người ở bên nhau nên Tiểu Vương rất vui khi biết điều đó và cuối cùng anh cũng đợi được ngày này.

Sau khi xác nhận mối quan hệ, Tiểu Vương đưa Ly Ly về nhà gặp bố mẹ cô. Nhưng cha mẹ của Tiểu Vương không hài lòng lắm với Ly Ly, bởi vì cô gái này quá lạnh lùng để làm vợ, nhưng họ vẫn không thể cản lại ý muốn của anh và gia đình cũng không thể nói gì.

Sau khi gặp mặt cha mẹ hai bên, Tiểu Vương bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ. Vì Tiểu Vương rất thích Ly Ly nên đã viết tên cô lên giấy chứng nhận bất động sản.

Sau khi kết hôn, Ly Ly không có việc làm, hàng ngày cùng bạn bè đi mua sắm, chưa bao giờ làm việc nhà, nhưng Tiểu Vương chưa bao giờ phàn nàn mà chỉ đóng vai một người chồng tốt.

Một lần, Tiểu Vương gọi điện cho Ly Ly vì phải đi công tác và nói rằng anh ấy sẽ đi công tác một tuần.

Tiểu Vương đã hoàn thành công việc của mình và về nhà càng sớm càng tốt, nhưng khi gần đến nhà, Ly Ly lại yêu cầu anh đi mua hộ ít đồ vì đang có chuyện gấp

Vì cách Ly Ly nói chuyện hỗn loạn, Tiểu Vương nghĩ rằng có điều gì đó không đúng và nhanh chóng về nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Khi Tiểu Vương về đến nhà, anh phát hiện ra rằng không chỉ có vợ anh mà còn có cả người yêu cũ của cô ấy.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tiểu Vương đã hiểu ngay. Anh tự nguyện đề nghị ly hôn. Ly Ly đã giải thích rằng hai người chỉ đang nói chuyện về công việc, nhưng Tiểu Vương không tin và quyết định ly hôn.