Chồng đi công tác về, vợ cuống quýt nhờ mua đồ nhưng khi đến nhà thì phát hiện bí mật động trời khiến anh chết lặng

Tâm sự 27/07/2023 13:07

Tiểu Vương đã hoàn thành công việc của mình và về nhà càng sớm càng tốt, nhưng khi gần đến nhà, Ly Ly lại yêu cầu anh đi mua 1 vài món đồ vì đang có chuyện gấp.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện vợ ngoại tình trong lúc chồng đi công tác.

Tiểu Vương và vợ Ly Ly gặp nhau trong một bữa tiệc, lúc đó anh uống rất nhiều rượu. Vì cảm thấy vợ mình là một người tốt nên anh đã chủ động xin số điện thoại để liên lạc.

Mặc dù cả hai không học cùng trường đại học, nhưng vì sự theo đuổi điên cuồng của Tiểu Vương, cuối cùng cả hai cũng ở bên nhau.

Trên thực tế, Ly Ly là một cô gái rất xinh đẹp và rất có khí chất nên cô luôn thờ ơ với Tiểu Vương.

Nhưng dù vậy, Tiểu Vương không quan tâm, anh vẫn tiếp tục cố gắng theo đuổi và luôn tạo ra những bất ngờ nhỏ cho Ly Ly nhưng cô ấy cũng không bao giờ nói lời cảm ơn hoặc có bất kỳ phản ứng nào.

Chồng đi công tác về, vợ cuống quýt nhờ mua đồ nhưng khi đến nhà thì phát hiện bí mật động trời khiến anh chết lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù hai người không có quan hệ rõ ràng, nhưng Ly Ly không dứt khoát từ chối anh, vì vậy Tiểu Vương cảm thấy mình có cơ hội.

Ly Ly đã thay đổi rất nhiều bạn trai khi còn học đại học, mặc dù vậy Tiểu Vương vẫn luôn bảo vệ cô. Nói trắng ra rằng Tiểu Vương là lốp dự phòng của Ly Ly.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiểu Vương và Ly Ly vẫn ở cùng một thành phố, vì vậy anh không ngừng theo đuổi cô.

Nhưng dù sao anh cũng đã đến tuổi kết hôn, cha mẹ Tiểu Vương cũng bắt đầu thúc giục, lúc đầu Tiểu Vương còn cự tuyệt, nhưng sau đó có lẽ anh thực sự mệt mỏi nên đồng ý để cha mẹ sắp xếp một buổi xem mắt.

Sau buổi hẹn hò giấu mặt, Tiểu Vương vẫn cảm thấy Ly Ly rất tốt nên đã từ chối đối phương.

Vào thời điểm này, Ly Ly đã đề nghị hai người ở bên nhau nên Tiểu Vương rất vui khi biết điều đó và cuối cùng anh cũng đợi được ngày này.

Sau khi xác nhận mối quan hệ, Tiểu Vương đưa Ly Ly về nhà gặp bố mẹ cô. Nhưng cha mẹ của Tiểu Vương không hài lòng lắm với Ly Ly, bởi vì cô gái này quá lạnh lùng để làm vợ, nhưng họ vẫn không thể cản lại ý muốn của anh và gia đình cũng không thể nói gì.

Sau khi gặp mặt cha mẹ hai bên, Tiểu Vương bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ. Vì Tiểu Vương rất thích Ly Ly nên đã viết tên cô lên giấy chứng nhận bất động sản.

Sau khi kết hôn, Ly Ly không có việc làm, hàng ngày cùng bạn bè đi mua sắm, chưa bao giờ làm việc nhà, nhưng Tiểu Vương chưa bao giờ phàn nàn mà chỉ đóng vai một người chồng tốt.

Một lần, Tiểu Vương gọi điện cho Ly Ly vì phải đi công tác và nói rằng anh ấy sẽ đi công tác một tuần.

Tiểu Vương đã hoàn thành công việc của mình và về nhà càng sớm càng tốt, nhưng khi gần đến nhà, Ly Ly lại yêu cầu anh đi mua hộ ít đồ vì đang có chuyện gấp

Vì cách Ly Ly nói chuyện hỗn loạn, Tiểu Vương nghĩ rằng có điều gì đó không đúng và nhanh chóng về nhà.

Chồng đi công tác về, vợ cuống quýt nhờ mua đồ nhưng khi đến nhà thì phát hiện bí mật động trời khiến anh chết lặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi Tiểu Vương về đến nhà, anh phát hiện ra rằng không chỉ có vợ anh mà còn có cả người yêu cũ của cô ấy.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tiểu Vương đã hiểu ngay. Anh tự nguyện đề nghị ly hôn. Ly Ly đã giải thích rằng hai người chỉ đang nói chuyện về công việc, nhưng Tiểu Vương không tin và quyết định ly hôn.

Sau đêm ân ái với "chồng" cô gái tỉnh giấc và thấy bàng hoàng vì thấy người đàn ông lạ bên cạnh

Sau đêm ân ái với "chồng" cô gái tỉnh giấc và thấy bàng hoàng vì thấy người đàn ông lạ bên cạnh

Sau khi lục lọi trong phòng, Tiểu Hạ tìm được những thứ mà anh ta muốn và chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, anh thấy phụ nữ đang ngủ trong phòng ngủ và do cô ta trông rất xinh đẹp, nên anh bắt đầu có suy nghĩ không đứng đắn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại