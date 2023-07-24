Đang nằm trên sofa nghỉ ngơi, chưa kịp chợp mắt thì thấy mẹ vợ lặng lẽ bước vào phòng, tôi tò mò đến xem có chuyện gì thì phát hiện chuyện động trời khiến tôi và vợ phải bàng hoàng

Tôi tên Kha Kiến, 43 tuổi, là giáo viên dạy tiếng Trung cấp 3. Tôi đã gặp người vợ hiện tại của mình, cô ấy là giáo viên dạy tiếng Trung cấp một.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện sinh hoạt của một người mẹ lên sống cùng với các con ở thành phố.

Vợ tôi xuất thân từ nông thôn, điều kiện gia đình cô ấy không khá giả từ nhỏ. Cha mẹ cô làm nông ở quê và chưa bao giờ được hưởng một cuộc sống sung túc trong đời.

Chúng tôi đã cùng nhau làm việc chăm chỉ trong thành phố trong nhiều năm, cuối cùng đã cùng nhau trả trước và có một ngôi nhà nhỏ của riêng mình trong thành phố.

Đến năm thứ ba sau khi chúng tôi kết hôn, cha của vợ tôi đột ngột ngã xuống khi làm việc trên cánh đồng, khi xe cứu thương đến bệnh viện, ông đã ra đi mãi mãi. Sự ra đi đột ngột của ông khiến chúng tôi rất bàng hoàng và đau buồn.

Ảnh minh họa: Internet

Kể từ đó, mẹ vợ tôi trở thành một người già neo đơn nhưng bà nhất quyết sống ở quê và nói rằng bà không quen với cuộc sống ở thành phố và thường xuyên bị lạc đường.

Tuy nhiên, khi lớn lên, bà ấy ngày càng khó làm công việc đồng áng. Vợ và tôi sẽ chu cấp cho bà ấy 500 nhân dân tệ (khoảng 1,6 triệu VND) mỗi tháng để trang trải chi phí sinh hoạt và chúng tôi sẽ quay lại thăm cô ấy vào các dịp lễ.

Tuy nhiên, mỗi lần về quê nhìn cảnh đồi núi hoang vắng, lòng tôi lại chạnh buồn, bởi cuộc sống ở quê khổ lắm!

Cuối cùng, nhìn cuộc sống khó khăn của mẹ vợ, tôi không đành lòng nên đề nghị đưa bà lên thành phố. Vợ tôi rất vui khi nghe đề nghị này, vì vậy chúng tôi quyết định đưa mẹ vợ lên thành phố.

Sau bao vất vả, cuối cùng mẹ vọ tôi cũng đồng ý lên thành phố. Lúc đầu, tôi lo lắng rằng bà ấy sẽ không thể thích nghi với cuộc sống ở thành phố, nhưng không ngờ, bà ấy đã kết thân với một nhóm chị em tốt sau khi ở đây chưa đầy một tháng.

Mỗi tối sau khi ăn xong, bà ấy sẽ thay đồ đẹp và đi đến quảng trường gần khu phố để nhảy múa. Thường xuyên, bà ấy nhảy đến tận 8-9 giờ tối mới về nhà, dù trời mưa gió hay không.

Tuy nhiên, gần đây tôi phát hiện hành động của mẹ vợ có chút kỳ lạ. Mỗi lần bà ấy vào nhà đều lén lút, trốn tránh như thể đang che giấu điều gì đó.

Đôi khi bà ấy còn nhìn trước khi vào nhà để xem chúng tôi có để ý đến bà hay không. Tôi và vợ đều rất tò mò, nghi ngờ, nghĩ rằng đó có thể là thói quen của bà từ khi sống ở nông thôn nên không chú ý quá nhiều.

Một hôm, tôi đang nằm trên sofa nghỉ ngơi, chưa kịp chợp mắt thì thấy mẹ vợ lặng lẽ bước vào nhà.

Bà ấy đóng cửa ngay sau khi vào phòng và sau đó phát ra một số tiếng động lạ. Tôi tò mò và muốn lén xem chuyện gì đang xảy ra.

Vừa định áp tai vào cửa nghe ngóng, tôi sơ ý trượt chân ngã về phía trước, cửa bị đẩy ra. Tôi phát hiện nửa người của mẹ vợ ở dưới gầm giường, chỉ lộ ra hai bàn chân, không biết mẹ đang gói ghém cái gì ở đó.

Khi tôi mở cửa bước vào, mẹ chồng giật mình nhưng nhanh chóng giải thích sự thật.

Ban đầu, khi mẹ vợ đang nhảy múa ở quảng trường, một người bạn đã nói với bà rằng có thể kiếm được một vài trăm tệ mỗi tháng bằng cách thu gom hộp đựng đồ và chai nước khoáng. Mẹ vợ tôi bị cuốn hút vào ý tưởng này, bắt đầu thu gom chúng cùng với người bạn của mình.

Tuy nhiên, quản lý chung cư không cho phép bà để những thứ này trong khu vực cầu thang, vì sợ gây cháy hoặc ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

Do đó, mẹ vợ tôi chỉ có thể đưa chúng vào phòng của mình, xếp chúng dưới giường và sau đó đưa ra ngoài khi đã đủ số lượng.

Tuy nhiên, bà cũng lo lắng rằng chúng tôi sẽ không đồng ý, vì vậy mỗi lần mẹ vợ mang chúng vào, bà sẽ cố gắng không làm ồn khi vào nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, tôi đã gọi cho vợ và cô ấy không thể tin được khi nhìn thấy đống chai nước dưới gầm giường.

Toàn bộ sàn nhà bừa bộn với đồ uống nhiều màu sắc và một số đồ uống có ga không được đổ đi khiến nấm mốc phát triển trên sàn nhà.

Vợ tôi nói: "May mắn là anh phát hiện ra kịp thời, nếu không thì sàn nhà có thể đã bị mục nát, đến lúc đó lại càng thêm phiền phức”.

Tôi không kiềm được sự tức giận, lên tiếng nói với mẹ vợ: “Không thể tiếp tục làm như vậy nữa, nếu tiếp tục như thế thì nhà chúng ta sẽ biến thành chuồng lợn!”

Nhưng không ngờ, mẹ vợ tôi lại tức giận. Bà ấy nói: “Mẹ làm việc này để kiếm tiền cho gia đình, cuối cùng tiền lại về cho các con, thì mẹ được gì?" Nói xong, bà ủ rũ ngồi trên giường.

Vợ chồng tôi không biết nên giận hay nên an ủi một lúc, sau một hồi đắn đo, mẹ vợ bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi giận dữ đi về.

Tôi vội vàng đuổi theo và không để mẹ vợ đi. Nhưng vợ tôi lại nói: “Đừng cản bà ấy, hãy để bà ấy về nhà”.

Ban đầu tôi nghĩ vợ chỉ nói như vậy trong cơn giận, nhưng cô ấy đã yên tâm nói rằng tình cảm giữa mẹ và con gái là không thể tách rời. Mẹ vợ tôi cảm thấy không biết phải làm gì khi chúng tôi đã phát hiện ra và làm hỏng sàn nhà.

Bà cảm thấy rất tức giận khi bị con rể mắng, nên không muốn ở lại và chọn cách rời đi.

Vợ tôi nói thêm rằng việc mẹ vợ đi cũng tốt, vì chúng tôi có thể dành thời gian để lau dọn phòng của bà và khử trùng. Nếu không, chúng tôi sẽ không biết có bất kỳ vi khuẩn nào phát triển trong phòng.

Suy nghĩ của vợ tôi rất thấu đáo, mặc dù chúng tôi cảm thấy hơi buồn, nhưng chúng tôi phải chấp nhận thực tế và giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Sau khi đã dọn dẹp phòng, chúng tôi đã quyết định vào cuối tuần trở về quê để đón mẹ vợ tôi trở lại và cô ấy hiểu rõ tính cách của mẹ mình.