Tôi là dân thành phố, sau khi lập gia đình mới thực hiện kế hoạch hóa gia đình nên chỉ sinh một con trai, chưa từng nghĩ đến việc sinh con thứ hai. Đành rằng nuôi một đứa con thì dễ, nhưng nó yếu ớt, ốm đau khiến vợ chồng tôi cũng rất đau đầu.

Mới đây trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện về cuộc sống của mẹ chồng và nàng dâu sau khi con trai mất.

Sau một thời gian dài, chồng tôi dần không thể chịu được áp lực cuộc sống này nữa và đã có ý định ngoại tình. Khi phát hiện ra chuyện này, tôi rất bối rối, trong khi anh lại có thái độ nhẫn nại và quyết định đề xuất ly hôn.

Lúc đó, lương của chúng tôi chỉ vài chục đô la, chúng tôi dành dụm được ít tiền, gửi hết vào bệnh viện lo chi phí chữa bệnh cho con trai. Đôi khi trong những trường hợp khẩn cấp, chúng tôi phải vay nợ ngoài để đi khám bệnh cho con trai.

Trước khi đối mặt với chồng, tôi đã thành thật ký vào đơn ly hôn và để lại tài sản cho con trai. Sau đó mẹ con tôi nương tựa nhau trong căn nhà này mà sống cuộc đời nghèo khó.

May mắn thay, khó khăn nào cũng có ngày được đền đáp, sau khi tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, con trai tôi đã tìm được một công việc tử tế.

Không chỉ lương cao mà điều kiện vật chất cũng được cải thiện. Với sự chăm sóc hợp lý và tập thể dục tích cực, con trai tôi giờ không khác gì những chàng trai trẻ khác.

Khi đến tuổi lập gia đình, con trai tôi có một người bạn gái ở nông thôn. Tuy bề ngoài bình thường nhưng cô ấy hiền lành đức độ và không phàn nàn về căn nhà nhỏ của chúng tôi. Và rồi, hai người đã kết hôn, chính thức bước vào đời sống hôn nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Những tưởng gia đình chúng tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và hòa thuận, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng từ khi con dâu tôi mang thai, con trai tôi sẽ bắt đầu làm việc cả ngày lẫn đêm, nghĩ đến việc tạo điều kiện sống tốt hơn cho đứa trẻ.

Kết quả là sức khỏe của con trai tôi ngày một xấu đi và cuối cùng qua đời vì kiệt sức trong công việc. Theo lời kể của các đồng nghiệp, con trai tôi bị xuất huyết não đột ngột do mệt mỏi và tử vong do cấp cứu không hiệu quả.

Sự việc này chắc chắn là một đòn giáng rất lớn đối với gia đình chúng tôi, nhưng điều kỳ lạ là sau khi con trai qua đời, cô con dâu ngày nào cũng thay ga trải giường. Tôi rất bối rối về điều này và khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ vào nửa đêm, tôi như bị sét đánh!

Ảnh minh họa: Internet

Con dâu có kinh, bụng rất phẳng, nhìn không giống mang thai chút nào! Nhìn thấy cảnh này, tôi ngã xuống đất như bị sét đánh.

Cô nghe thấy tiếng động bên ngoài, bèn bước ra giải thích: “Con đã phá thai, sợ mẹ phát hiện mà thay ga trải giường hàng ngày, nhưng không ngờ lại bị mẹ phát hiện”.

Tôi nghe xong mà bật khóc ngay lập tức, không ngờ con dâu tôi lại là người ích kỷ, vô tình như vậy!

Cô ấy nói rằng nếu cô ấy không thể nuôi con một mình, cô ấy có thể không có con. Nhưng tôi nghĩ tất cả chỉ là cái cớ, cô ấy không xứng đáng để con trai tôi dành cả đời cho cô ấy!