Vì tức giận, cả hai rời làng và đến thành phố làm việc, họ thề sẽ sống thật tốt ở thành phố và không bao giờ về nhà.

Hai vợ chồng Tề Linh đều là người ở nông thôn, họ lên thành phố làm việc cách đây 8 năm. Khi đó, trong gia đình vì phân chia ruộng đất không công bằng mà anh chị dâu xích mích, ngay cả bố chồng cũng lên tiếng bênh vực anh chị dâu.

Từ việc làm bảo vệ cho đến làm việc thu gom rác tại nhà người khác, dù làm việc gì cũng rất vất vả, nhưng nếu chịu khó bỏ công ra làm thì vẫn có thể kiếm được tiền.

Sau khi đến thành phố, hai người mới nhận ra rằng kiếm tiền thật không dễ dàng, dù có làm gì cũng không kiếm được nhiều.

Vì hai người không có chỗ ở cố định, nên khi mới đến thành phố, họ không có ý định sinh con.

Ảnh minh họa: Internet

Trong năm năm tiếp theo, vì hai người chăm chỉ làm việc, họ tích luỹ được một khoản tiền không nhỏ. Vì vậy, hai người đã thảo luận về việc mở một nhà hàng vì nó nằm trong khu phố nội thành, gần nhiều trường học, nên kinh doanh của họ rất phát đạt.

Sau vài năm kinh doanh nhà hàng, hai người nhanh chóng kiếm được nhiều tiền, mua được nhà và xe hơi, điều đó khiến mọi thứ đều trở nên tốt đẹp.

Vì có tiền, con trai của hai người cũng trở nên tốt hơn, chồng cô ấy còn cho bố mẹ chồng 30.000 nhân dân tệ (khoảng 98 triệu).

Ông bố vui quá mà cười không ngớt, rõ ràng ông đã quên đi việc ép con trai và con dâu của mình rời khỏi nhà.

Nhưng Tề Linh không quan tâm đến những điều đó, bởi cô đã có nhiều tiền. Khi trở về nhà, cô đã mua áo khoác da và áo gió cho anh trai và chị dâu của mình. Anh trai đã rất cảm động đến mức không thể nói lên được.

Từ khi có tiền, Tề Linh cảm thấy chồng mình trở nên tự phụ hơn, khi đi ăn với bạn bè anh sẽ không ngừng khoe khoang, thậm chí còn tán tỉnh một số nhân viên phục vụ trong nhà hàng.

Ảnh minh họa: Internet

Tề Linh đã nhắc nhở chồng mình rằng, “Anh đừng tưởng bò già mà ăn được cỏ non, tôi không phải là một người dễ bị dắt mũi”. Chồng cô ngay lập tức thề không bao giờ có ý định như vậy.

Mặc dù Tề Linh nói như vậy, nhưng cô thực sự cảm thấy nguy hiểm. Trong xã hội này, mọi chuyện đều có thể xảy ra và cô sợ rằng mình có thể bị lừa dối. Vì vậy, Tề Linh luôn chú ý đến mọi hành động của chồng mình và luôn đề phòng.

Một hôm, khi Tề Linh xuống dưới để vứt rác, cô đã nhìn thấy chiếc xe ô tô nhỏ của gia đình đang đậu dưới bóng cây, giống như đang dừng lại để tìm sự mát mẻ.

Tuy nhiên, khi cô đến gần xe, cô lại nghe thấy tiếng rên rỉ trong xe, giống như tiếng kêu của một người phụ nữ.

Vì kính xe rất đậm, không thể nhìn thấy bên trong. Với tiếng rên rỉ đó, Xiaoling bắt đầu nghi ngờ liệu có ai đang làm “chuyện ấy” trong xe không?

Nghĩ đến đây, Tiểu Linh lập tức tức giận và trở nên can đảm hơn, dám làm chuyện như vậy trước cửa nhà mình thì thật quá tự phụ.

Tiểu Linh kéo cửa mấy lần cũng không mở, quay đầu lại tìm một thanh sắt gần đó ném vào cửa sổ xe.

Đó là đứa con gái ba tuổi của cô đang nằm trong xe, khóc yếu ớt trên ghế sau, còn tiếng động lạ trong xe là do con gái tôi tạo ra.

Hạ Linh nhìn con gái tím tái mặt mày vội vàng chạy đến bệnh viện, khi đến bệnh viện bác sĩ nói cô may mắn phát hiện sớm nếu không đã chết ngạt rồi.

Hóa ra, sau khi người chồng đón con gái từ trường mẫu giáo về, mải mê đến quán bia hơi cách đó không xa cùng bạn nhậu nên để quên con gái trên xe rồi chạy đến chỗ hẹn.

Bởi vì Tiểu Linh cùng chồng cãi nhau to, người chồng biết mình sai, nói sẽ không bao giờ tái phạm, nghĩ đến việc con gái ngồi trong xe lâu như vậy không có không khí. Nếu thật sự làm tổn thương cô ấy, đó không phải là chuyện hối hận có thể sửa chữa.