Tôi và vợ gặp nhau qua một cuộc hẹn hò sắp đặt, vợ tôi rất xinh đẹp và thuộc tuýp người có khí chất đặc biệt.

Mới đây trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện của một chàng trai không hài lòng với những hành động của cô em vợ.

Sau khi hiểu về cô ấy, tôi đã hoàn toàn yêu cô ấy và cô ấy cũng thích tôi, vì vậy mối quan hệ của chúng tôi phát triển rất thuận lợi.

Tôi đã thích cô ấy từ lần gặp đầu tiên và sau một thời gian quen biết, tôi phát hiện ra tính cách của vợ tôi cũng rất tốt, dịu dàng và thấu hiểu người khác.

Vợ tôi còn có một em gái, nhỏ hơn cô ấy hai tuổi. Mặc dù hai người là chị em ruột, nhưng tính cách của họ hoàn toàn khác nhau.

Em gái cô ấy là một người vô tư, có tính cách hơi ngang bướng và quyết đoán, miệng cô ấy đặc biệt nói nhiều.

Tóm lại, tôi không thích cô ấy lắm, nhưng cuối cùng, vì cô ấy là em gái ruột của vợ tôi, nên bề ngoài, chúng tôi vẫn có mối quan hệ tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kết hôn, tôi và vợ sống rất hạnh phúc. Vào năm thứ hai sau khi kết hôn, vợ tôi đã sinh ra một đứa con trai.

Trong khi đó, em vợ kết hôn vào năm thứ hai sau khi chúng tôi kết hôn. Ban đầu, mẹ vợ không đồng ý với việc họ yêu nhau và lúc đó tôi và vợ cũng không thấy sự tốt đẹp về chồng của em vợ, cho rằng anh không phải là người tốt và cứ lêu lổng suốt ngày, không chú tâm vào công việc.

Tuy nhiên, em vợ thích anh ta và quyết định sẽ không lấy ai khác. Cô ấy còn nói rằng nếu không có anh ta, cô ấy sẽ không sống được. Cuối cùng, mẹ vợ chỉ có thể đồng ý để họ kết hôn.

Tuy nhiên, sau khi kết hôn, họ thường xuyên cãi nhau. Nhiều lần em vợ đã bị đánh và trở về nhà với một khuôn mặt bị thâm tím.

Cuối cùng, họ đã ly dị. Sau khi ly dị, em vợ không muốn trở lại nhà mẹ chồng để tránh bị hàng xóm chế giễu, vì vậy cô ấy đến nhà chúng tôi. Vợ tôi không thể nói gì và tôi cũng không thể từ chối, vì vậy cô ấy ở lại nhà chúng tôi.

Tuy nhiên, kể từ khi em vợ đến nhà chúng tôi, cuộc sống bắt đầu bị đảo lộn. Ban đầu, cô ấy than thở về sự bất công của số phận và nói rằng cô ấy rất xui xẻo.

Để an ủi cô ấy, vợ tôi buộc phải dẫn cô ấy đến trung tâm mua sắm mỗi ngày. Cô ấy không ngại tiền mua sắm và mua bất cứ thứ gì cô ấy muốn.

Trong vòng chưa đầy mười ngày, cô ấy đã tiêu hơn 10.000 nhân dân tệ (33 triệu) của gia đình chúng tôi. Tuy nhiên, sau khi tiền được tiêu hết, tình trạng của cô ấy thật sự đã cải thiện nhiều.

Sau khi tình trạng của cô ấy được cải thiện, cô ấy lại bắt đầu điên loạn, mỗi ngày đều đem bạn bè của cô ấy đến nhà để tổ chức tiệc tùng.

Ảnh minh họa: Internet

Họ làm ồn đến nửa đêm, cửa nhà chúng tôi suýt bị hàng xóm đập phá. Vào một ngày, khi con trai tôi còn ở nhà, em gái tôi đã đem một nhóm người về, trong đó có cả nam và nữ, họ không chỉ uống rượu mà còn chơi trò hôn nhau.

Lúc đó tôi vừa trở về từ văn phòng và đã bắt gặp cảnh đó, con trai tôi cũng đang ở đó.

Đứa con mới vài tuổi mà làm bậy trước mặt con thì xấu hổ, cuối cùng tôi tức giận kéo con vào đóng sầm cửa lại, rồi gọi điện cho vợ nói rằng nếu em vợ không đi, tôi và con cũng không về.

Thực ra vợ chồng tôi rất ít khi cãi nhau, nhưng bây giờ vì em vợ mà cãi vã thành ra thế này, vợ tôi không nỡ đuổi chị đi, tôi không biết phải làm sao?