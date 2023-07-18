Nửa đêm tưởng chồng về, người phụ nữ thoải mái làm “chuyện ấy” nhưng đến sáng cô như chết lặng khi nghe chồng kể lại chuyện hôm qua

Tâm sự 18/07/2023 18:59

Để có giấc ngủ thoải mái hơn, Tô Mỹ quyết định không mặc áo khi đi ngủ, ban đầu cô ấy còn định đi đóng cửa trước khi đi ngủ, nhưng không ngờ mệt quá khi chơi điện thoại, cô ấy đã ngủ ngay lập tức

 

Theo thông tin từ Sohu, người phụ nữ tên là Tô Mỹ, là một bà nội trợ biết cách chăm sóc gia đình. Cô ấy rất xinh đẹp và cùng chồng sống trong một ngôi nhà thuê.

Họ ở chung căn hộ với một đồng nghiệp của chồng tên là Tiêu Cương, 26 tuổi, có hai con, rất yêu vợ và được mọi người công nhận là người đàn ông tốt.

Tuy nhiên, một sự cố như vậy đã xảy ra và cả hai gia đình đều trải qua những thay đổi kinh thiên động địa.

Vào ngày xảy ra sự việc, chồng của Tô Mỹ đang làm ca đêm, lúc đó đang là mùa hè, thời tiết bên ngoài rất nóng, căn nhà cho thuê không có điều hòa, trong phòng rất ngột ngạt.

Để có giấc ngủ thoải mái hơn, Tô Mỹ quyết định không mặc áo khi đi ngủ, ban đầu cô ấy còn định đi đóng cửa trước khi đi ngủ, nhưng không ngờ mệt quá khi chơi điện thoại, cô ấy đã ngủ ngay lập tức

2 giờ sáng, Tiêu Cương chuẩn bị dậy đi vệ sinh, đi ngang qua phòng Tô Mỹ, phát hiện trong phòng cô đèn vẫn sáng, cửa không đóng.

Nửa đêm tưởng chồng về, người phụ nữ thoải mái làm “chuyện ấy” nhưng đến sáng cô như chết lặng khi nghe chồng kể lại chuyện hôm qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh đi tới, khi đến gần cửa, xuyên qua khe cửa, anh nhìn thấy Tô Mỹ đang ngủ không mặc quần áo, thực ra là ngủ khỏa thân.

Sau đó, anh thăm dò đưa tay sờ Tô Mỹ, bởi vì lúc đó vẫn đang nửa đêm, cô ngủ rất sâu. Vì vậy, hành động của Tiêu Cương không làm cô tỉnh giấc.

Sau đó, Tiêu Cương liều lĩnh tấn công Tô Mỹ, không rõ là do quá mệt mỏi hay lý do khác mà cô thực sự không tỉnh mơ hoàn toàn và chỉ rên rỉ và hợp tác với Tiểu Cương.

Tiêu Cương vui mừng không thấy đối tác nhận ra mình và càng trở nên hung hăng hơn. Sau một thời gian, anh nhìn vào đồng hồ và nhận ra rằng đã gần giờ chồng của Tô Mỹ xong việc và anh nhanh chóng bò xuống giường, sửa soạn và vội vã thoát khỏi hiện trường.

Khi Tô Mỹ tỉnh dậy, cô ấy còn ngại ngùng khi nói về đêm qua với chồng.

Nhưng sau khi chồng nghe xong lời cô ấy, anh ngay lập tức cảm thấy không ổn, vì người đó đêm qua không phải là mình, liệu có phải vợ đã lừa dối anh.

Nửa đêm tưởng chồng về, người phụ nữ thoải mái làm “chuyện ấy” nhưng đến sáng cô như chết lặng khi nghe chồng kể lại chuyện hôm qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau khi chồng nói xong, Tô Mỹ cũng bất ngờ, cô ấy ngay lập tức thấy mặt đỏ lên, chồng cô nổi giận, nhưng anh biết chắc rằng vợ mình chắc chắn vô tội, nếu không cô ấy không nói chuyện này với anh.

Vì vậy, cặp vợ chồng quyết định tìm ra người đó và quyết định báo cáo cho cảnh sát.

Sau khi cảnh sát đến, họ nhanh chóng kiểm tra hiện trường và phát hiện một đôi dép có vẻ nghi ngờ. Họ hỏi cặp vợ chồng, liệu đôi dép này có phải của hai người?

Cặp đôi lắc đầu ngán ngẩm nên họ nhanh chóng nghi ngờ đồng nghiệp Tiêu Cương dựa vào chiếc dép và đưa anh đến đồn cảnh sát.

Tiêu Cương cảm thấy rất hối hận sau khi bị bắt, anh tnghĩ tất cả là do Su Mei không đóng cửa phòng. Anh không chịu được sự cám dỗ nên đã quan hệ với cô, nếu Tô Mỹ ngủ và đóng cửa lại, một điều như vậy sẽ không xảy ra.

Anh cảm thấy có lỗi với vợ và xấu hổ khi gặp lại đồng nghiệp, anh hy vọng vợ chồng Tô Mỹ sẽ tha thứ cho mình nhưng họ không thể tha thứ cho những gì anh đã làm và nhất quyết yêu cầu anh phải bị pháp luật trừng trị.

 

Sau khi ly hôn em vợ sống ở nhà tôi nhưng đi làm về thấy cảnh tượng này tôi tức giận liền đóng sầm cửa bỏ đi

Sau khi ly hôn em vợ sống ở nhà tôi nhưng đi làm về thấy cảnh tượng này tôi tức giận liền đóng sầm cửa bỏ đi

Sau khi ly dị, em vợ không muốn trở lại nhà mẹ chồng để tránh bị hàng xóm chế giễu, vì vậy cô ấy đến nhà chúng tôi. Vợ tôi không thể nói gì và tôi cũng không thể từ chối, vì vậy cô ấy ở lại nhà chúng tôi.

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