Đang dọn dẹp nhà cửa, người phụ nữ phát hiện hộp thuốc lạ, đến khi hỏi chồng xem đây là cái gì thì cô gần như ngã gục xuống đất trước câu trả lời của anh

Cô đã làm việc hết sức mình cho gia đình này, trong khi chồng cô chỉ là một người đàn ông ăn bám gia đình. Ngay cả khi Lý Minh nghe lời vợ, cô cũng vẫn không hài lòng và luôn tìm cách để phàn nàn, làm cho mối quan hệ giữa vợ chồng càng ngày càng căng thẳng.

Theo thông tin từ Sohu, nhân vật nữ chính trong câu chuyện tên là Vương Phương, cô luôn cho rằng mình là trụ cột của gia đình này và tự tin rằng mình có can đảm và nghị lực để làm việc.

Thực tế là suốt những năm qua, Lý Minh đã uống thuốc tránh thai bí mật không phải vì anh không muốn có con, mà là vì cơ thể của Vương Phương không thể mang thai.

Có thể sở dĩ Vương Phương thực sự coi thường chồng là bởi vì họ đã nhiều năm như vậy vẫn chưa có con. Sự khinh thường của Vương Phương đã khiến Lý Minh cảm thấy vô cùng đau đớn và suy nghĩ sai lầm.

Câu chuyện bắt đầu từ 8 năm trước, khi Lý Minh và Vương Phương kết hôn được hơn một năm và cô đang mang thai 5 tháng, đó là một niềm hạnh phúc vô cùng đối với cặp vợ chồng trẻ và cuộc sống của họ chắc chắn sẽ tràn đầy hạnh phúc nếu như điều đó tiếp tục.

Đôi khi số phận là như vậy, hạnh phúc đến rồi đi nhanh chóng, nhưng tai nạn lại xảy ra quá lặng lẽ, Vương Phương đã bị sảy thai vì lý do cá nhân.

Kỳ thật ai cũng biết phá thai rất có hại cho thân thể nhưng phải biết rằng Vương Phương lúc đó sức khỏe không tốt.

Sau lần sảy thai này, khi họ chuẩn bị sinh thêm một đứa con nữa, bác sĩ nói với Lý Minh rằng tình trạng thể chất của vợ rất tệ, nếu cô ấy sinh con lần nữa, tính mạng của cô ấy sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng.

Tin tức này khiến Lý Minh rất sốc, tất nhiên Vương Phương không biết điều này vì cô đã luôn bị ám ảnh sau khi phá bỏ đứa con trong bụng và Lý Minh không muốn làm cô đau lòng hơn nữa, sợ cô không thể chịu đựng cuộc sống không có con sau này.

Ảnh minh họa: Internet

Quyết định của người đàn ông này có thể nói là rất khó khăn, anh không chỉ phải đối mặt với áp lực xã hội mà còn phải đối mặt với sự nghi ngờ của người thân và bạn bè.

Nhưng anh không chạy trốn, anh tự nói với mình: “Tôi yêu người phụ nữ của mình, tôi sẽ từ bỏ tất cả vì sức khỏe của cô ấy. Chúng ta có thể tìm một hạnh phúc khác, một niềm vui khác. Dù Vương Phương có làm gì với tôi đi nữa, cuộc đời của cô ấy chỉ có một lần, tôi phải bảo vệ cô ấy tốt nhất có thể”.

Tuy nhiên, hành động của Lý Minh không được vợ chấp nhận, cô luôn cho rằng lý do không có thai là do sức khỏe của người đàn ông.

Hơn nữa, vì đã sống cùng nhau nhiều năm mà không có con nên họ bị người khác chỉ trích và điều này càng làm tăng sự không hài lòng của Vương Phương, cô cho rằng anh là một người đàn ông vô dụng.

Sau đó hai người đã tranh cãi nhau rất nhiều về vấn đề này và gần như đi tới chặng cuối của cuộc hôn nhân.

Cho đến một ngày, khi Vương Phương đang dọn dẹp nhà cửa, cô phát hiện ra bí mật của người đàn ông, những viên thuốc tránh thai đã được sử dụng.

Cô không thể uống thuốc để có thai và bây giờ cô hiểu tại sao trong suốt những năm qua cô không thể có con.

Cô đã tưởng rằng lí do là do sức khỏe của người đàn ông, nhưng giờ đây cô mới hiểu rằng người đàn ông không muốn cô có thai.

Ban đầu tình cảm giữa vợ chồng không tốt lắm và việc cãi nhau là không thể tránh khỏi. Vương Phương nói rằng anh không coi cô là quan trọng, anh thà uống thuốc tránh thai còn hơn là có con với cô.

Anh không chỉ ghét cô, mà còn không coi cô là vợ của mình. Khi họ cãi nhau đến mức muốn chia tay, Lý Minh không còn cách nào khác ngoài việc nói ra những điều trong lòng anh với người vợ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Khi người phụ nữ biết được sự thật, cô không thể chấp nhận được và cuối cùng cô nhận ra mình đã sai.

Trong suốt những năm qua, cô đã trách lầm người đàn ông và cũng nhận ra mình đã không công bằng với anh.

Không phải người đàn ông đã làm tổn thương cô, mà là cô đã làm chậm trễ cuộc đời của anh. Trong suốt những năm qua, cô luôn cãi nhau hoặc ghét anh, trong khi chồng cô vẫn luôn chịu đựng một cách im lặng.

Từ đây, chúng ta có thể thấy rằng Lý Minh rất yêu vợ của mình. Anh biết rằng cuộc sống của vợ quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, vì vậy anh quyết định không có con.

Anh nói với người vợ của mình: “Chúng ta có thể không có con, nhưng chúng ta phải sống khỏe mạnh và hạnh phúc, để cuộc hôn nhân của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn”.

Lời nói của anh khiến người phụ nữ rất cảm động. Cô biết rằng người đàn ông thật sự yêu cô, chỉ là cô đã ngốc nghếch và ghét anh suốt những năm qua.