Vợ sảy thai 3 lần chồng sinh nghi nên kiểm tra khắp nhà, đến khi mở ngăn tủ ra anh như chết lặng vì không thể tin những điều đang xảy ra

Tâm sự 21/07/2023 15:13

Sau hai tháng, Tiểu Lưu lại cho biết cô đã sẩy thai. Lão Vương cảm thấy rất bất ngờ và đưa Tiểu Lưu đến bệnh viện kiểm tra. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết sức khỏe của Tiểu Lưu hoàn toàn bình thường, điều này khiến Lão Vương cảm thấy rất bối rối.

Theo Sohu, Lão Vương và Tiểu Lưu đều đã từng có một lần hôn nhân thất bại. Chính vì đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, mới khiến hai người này hiểu biết và trân trọng nhau hơn, cuối cùng họ đã cùng nhau đi đến cuối con đường.

Trước khi kết hôn, Tiểu Lưu biết được rằng Lão Vương có một đứa con 5 tuổi, nhưng cô không quan tâm, ngược lại cô rất thích đứa trẻ 5 tuổi của anh.

Sau khi hai người kết hôn, mặc dù ba thành viên trong nhà rất hạnh phúc nhưng Lão Vương luôn cảm thấy trong nhà thiếu một thứ gì đó.

Hai vợ chồng chưa có con riêng của mình, vì vậy Lão Vương đã nói với Tiểu Lưu rằng anh tmuốn có một đứa trẻ, cô rất cảm động và đồng ý.

Nhưng Lão Vương không thể tin được rằng sau khi kết hôn với Tiểu Lưu, cô đã có ba lần mang thai và đều bị sẩy thai. Điều này là do đâu?

Vợ sảy thai 3 lần chồng sinh nghi nên kiểm tra khắp nhà, đến khi mở ngăn tủ ra anh như chết lặng vì không thể tin những điều đang xảy ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lần đầu tiên Tiểu Lưu mang thai, Lão Vương không ở bên cạnh. Sau đó, Tiểu Lưu gọi điện cho Lão Vương và nói rằng cô đã ngã, khiến anh cảm thấy rất áy náy và tự trách mình vì không chăm sóc cô tốt.

Lần thứ hai Tiểu Lưu mang thai đã sau nửa năm, lần này Lão Vương luôn ở bên cạnh cô, không rời bước.

Mỗi ngày anh nấu ăn ngon cho Tiểu Lưu, thường xuyên dắt cô đi dạo, thậm chí đã chuẩn bị sẵn đồ chơi và truyện cho đứa bé sắp ra đời.

Nhưng sau hai tháng, Tiểu Lưu lại cho biết cô đã sẩy thai. Lão Vương cảm thấy rất bất ngờ và đưa Tiểu Lưu đến bệnh viện kiểm tra.

Tuy nhiên, bác sĩ cho biết sức khỏe của Tiểu Lưu hoàn toàn bình thường, điều này khiến Lão Vương cảm thấy rất bối rối.

Lần thứ ba Tiểu Lưu mang thai, Lão Vương đặc biệt quan tâm. Một phần vì sức khỏe yếu của Tiểu Lưu, một phần vì anh ta muốn có một đứa trẻ.

Tuy nhiên, lần này Tiểu Lưu cũng không thể giữ thai được. Lão Vương tức giận và quyết định điều tra tại sao vợ anh luôn sẩy thai.

Khi Lão Vương vào phòng, anh ta tìm thấy nhiều bao cao su trong một ngăn kéo. Tại sao Tiểu Lưu lại làm như vậy?

Sau khi biết kết quả này, Lão Vương không chấp nhận và quyết định điều tra nguyên nhân của việc vợ anh luôn sẩy thai.

Lão Vương bắt đầu tìm kiếm khắp nhà trong lúc vợ anh đi mua đồ và không ngờ anh tìm thấy viên thuốc tránh thai trong tủ quần áo của vợ.

Vợ sảy thai 3 lần chồng sinh nghi nên kiểm tra khắp nhà, đến khi mở ngăn tủ ra anh như chết lặng vì không thể tin những điều đang xảy ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều này khiến Lão Vương rất tức giận. Tiểu Lưu luôn giữ thuốc tránh thai trong tủ quần áo của mình để dùng bí mật mà không cho Lão Vương biết, điều này làm cho anh cảm thấy mình bị lừa.

Lão Vương đã tìm Tiểu Lưu để đối thoại, nhưng Tiểu Lưu nói rằng cô đã coi con trai của Lão Vương như con của mình và không muốn có thêm đứa trẻ nào khác.

Lão Vương lo sợ Tiểu Lưu sẽ không vui, vì đứa bé không phải là con ruột của cô. Vì vậy, nếu Tiểu Lưu không muốn có con, thì họ sẽ không có, vì sẩy thai quá đau đớn và có hại cho sức khỏe của cô. Sau đó, hai người ôm chặt nhau.

 

 

 

 

 

 

 

 

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