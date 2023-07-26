Con gái thường xuyên trốn dưới giường vào ban đêm rồi gọi cha, mẹ tò xuống xem thì phát hiện bí mật động trời khiến cả nhà bật khóc nức nở

Gia đình tôi không hạnh phúc như những gia đình khác, khi tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi đã đưa tôi và chị gái đi tái giá.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện gia đình của một người phụ nữ sau khi chồng qua đời.

Chị tôi không thích mẹ và bố sống chung với nhau. Nhưng điều không ngờ đến là người cha kế của chúng tôi cũng không tốt. Chúng tôi không dám thở dài trước mặt ông ta, lo sợ bị trách mắng vì bất cứ điều gì không tốt.

Theo lời kể của chị, khi chị còn nhỏ, bố mẹ tôi cãi nhau suốt ngày, đôi khi cãi nhau ngay trước mặt chị, thậm chí còn sử dụng chị như một chiếc bình để giải tỏa cáu giận.

Sau đó, chi gái tôi bỏ nhà đi, không phải để học đại học mà để đi làm kiếm tiền. Ngay khi chị gái tôi rảnh, cô ấy sẽ trở về nhà để trò chuyện với tôi.

Chị gái tôi nói, công việc tuy vất vả nhưng rất hài lòng vì không có tiếng của bộ dượng, tiếng mẹ khóc và đồng tiền kiếm được cũng chỉ đủ nuôi thân. Có thể thấy rằng chị tôi bây giờ đã làm tốt hơn rất nhiều so với trước đây.

Tôi cũng đã lớn lên và đi đến thành phố của chị để làm việc cùng với chị, xa khỏi cuộc sống trước đây. Sau đó, trong lúc làm việc, chị tôi đã gặp chồng hiện tại, Tiểu Khang, người yêu thương chị rất nhiều và họ đã kết hôn suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kết hôn, cả chị tôi và anh rể đều cố gắng làm việc chăm chỉ và xây dựng một ngôi nhà mới. Trong năm thứ hai sau khi kết hôn, chị tôi và anh rể đã có một cô con gái dễ thương và cuộc sống hạnh phúc bắt đầu.

Đứa trẻ từ từ lớn lên, nhưng trời không mỉm cười với những người tốt, vào năm bé gái của chị tôi năm tuổi, chồng chị bị mắc bệnh nặng và qua đời mãi mãi rời bỏ vợ và con gái.

Chị tôi không thể chịu đựng được cú sốc đó, cơ thể đột ngột suy nhược và không có ai chăm sóc bé gái. Tôi đã phải từ bỏ công việc để chăm sóc chị tôi và cháu gái.

Cháu gái cả ngày đòi cha, chị tôi không thể nói sự thật cho con, chỉ có thể dỗ dành bé bằng cách nói cha đang đi làm ở một nơi rất xa, khi bé lớn lên thì cha sẽ quay lại nhìn con yêu của mình!

Cháu gái không tin tưởng hoàn toàn và ba năm đã trôi qua như vậy. Những ngày gần đây, bé gái thường xuyên trốn dưới giường vào ban đêm gọi cha, chơi một chút rồi không khóc và sau đó nhanh chóng ngủ.

Ban đầu, chị và tôi không để ý, sau vài ngày liên tiếp, bé gái không khóc, mỗi khi ra khỏi dưới giường, còn cười rất vui vẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Chị và tôi ngày càng tò mò về những gì có ở dưới giường, một đêm, khi cháu gái đã ngủ, chị tôi cúi xuống nhìn và phát hiện có một đống đồ chơi.

Chị tôi đã bò vào xem, sau đó bỗng nhiên khóc như một đứa trẻ. Tôi càng tò mò hơn, tôi cũng bò vào xem và thấy có rất nhiều đồ chơi dưới giường.

Trên tấm ván giường còn dán một bức ảnh chị tôi ôm con gái và một đoạn chữ trên ảnh: "Con yêu của bố, bố đi rất xa, không biết khi nào mới trở về, nhưng con yêu của bố phải cười mỗi ngày, để bố sớm trở về, đừng nói cho mẹ biết nhé, đây là bí mật của bố và con gái!"

Lúc đó tôi đứng ngẩn ngơ tại chỗ, chị tôi đã khóc nức nở trong phòng khách.