Sau đêm ân ái với "chồng" cô gái tỉnh giấc và thấy bàng hoàng vì thấy người đàn ông lạ bên cạnh

Tiểu Hạ năm nay 20 tuổi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Tiểu Hạ không tiếp tục học lên cao nên chỉ có tấm bằng cấp 3 và không tìm được việc làm tử tế.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện của chàng trai làm nghề ăn trộm lẻn vào nhà cô gái nhưng sau đó bị bắt vì quan hệ với người phụ nữ.

Sau đó, Tiểu Hạ quyết định đến thành phố lớn để xem xét và ở đây anh gặp được Tiểu Vương. Hai người đã trở nên thân thiết và thường xuyên cùng nhau ăn uống và vui chơi.

Với những công việc đòi hỏi sức lao động nặng, Tiểu Hạ không thể thích nghi được, vì vậy anh luôn rảnh rỗi và không có gì để làm.

Sau khi hai người gặp nhau, Tiểu Vương hiểu được khó khăn của Tiểu Hạ và bí mật nói với anh rằng mình có một công việc kiếm tiền nhanh và không cần đầu tư nhiều công sức.

Anh hỏi Tiểu Hạ có hứng thú không và cô đồng ý. Tuy nhiên, Tiểu Vương không tiết lộ về công việc cụ thể, chỉ nói rằng khi đến lúc sẽ biết.

Một ngày, Tiểu Vương nói sẽ đưa anh đi làm việc và anh rất vui mừng khi theo anh ta. Sau khi đến nơi, Tiểu Hạ mới biết công việc kiếm tiền nhanh và không cần đầu tư nhiều công sức mà Tiểu Vương nói đến là trộm cắp.

Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu, Tiểu Vương phản đối nhưng sau khi thử nghiệm vài lần, anh nhanh chóng làm quen và Tiểu Vương nói rằng anh có năng khiếu với việc này.

Tiểu Hạ cũng dần thích nghi với cuộc sống này. Các hoạt động của họ diễn ra rất suôn sẻ và Tiểu Hạ dần có sự tự tin, bắt đầu thử nghiệm trộm cắp một mình.

Sau đó, Tiểu Hạ bắt đầu tìm kiếm các mục tiêu và thực hiện việc trộm cắp một mình. Một ngày, anh theo dõi một phụ nữ độc thân và theo cô ta về nhà. Khoảng 12 giờ đêm, Tiểu Hạ bắt đầu hành động.

Sau khi khảo sát, anh tìm ra cách tiếp cận an toàn nhất, tránh xa tất cả các camera giám sát để vào được căn hộ của người phụ nữ.

Sau khi lục lọi trong phòng, Tiểu Hạ tìm được những thứ mà anh ta muốn và chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, anh thấy phụ nữ đang ngủ trong phòng ngủ và do cô ta trông rất xinh đẹp, nên anh bắt đầu có suy nghĩ không đứng đắn.

Tiểu Hạ lén lút tiến vào phòng ngủ và bắt đầu ra tay với người phụ nữ. Phụ nữ ngủ mê man tưởng rằng đó là bạn trai của mình nên không để ý và không bật đèn. Hai người bắt đầu có phản ứng với nhau và quan hệ đã xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi hai người sắp kết thúc thì bị đánh thức bởi tiếng điện thoại của phụ nữ vang lên. Phụ nữ tỉnh giấc từ giấc mơ và phát hiện ra một người đàn ông lạ.

Tiểu Hạ cũng tỉnh giấc và nhanh chóng chạy trốn. Phụ nữ tỉnh dậy và ngay lập tức quyết định báo công an.

Cảnh sát đã đến căn hộ của phụ nữ ngay lập tức và sau khi kiểm tra, họ phát hiện không có mất cắp tài sản và anh đã không lấy bất cứ thứ gì.

Sau khi xem lại camera giám sát, họ tìm thấy Tiểu Hạ chạy trốn và cảnh sát đã bắt giữ anh.

Đối diện với bằng chứng về tội phạm, Tiểu Hạ thừa nhận tất cả các hành vi phạm tội của mình. Phụ nữ không thể chấp nhận sự thật này và cho biết sẽ đưa vụ việc ra tòa án để đòi quyền công lý! Cô quyết tâm để Tiểu Hạ chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật!