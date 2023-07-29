Một năm trước đây, Tống Đại Cường còn là một triệu phú. Đáng tiếc, trong kinh doanh, có những biến cố bất ngờ xảy ra và anh ấy đã đánh giá sai, thất bại và phá sản.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện về gia đình gặp khó khăn khi công ty người chồng phá sản.

Vì đã trên 40 tuổi, anh ấy phải bắt đầu lại từ đầu, tự đi làm việc khắp nơi để kiếm tiền trả nợ và nuôi gia đình. Khó khăn lần này cũng ảnh hưởng đến vợ của anh, Tôn Vị Vị.

Không chỉ mất hết tài sản trước đó, anh ấy còn nợ nần hàm trăm nghìn tệ ở bên ngoài. Cuộc sống của anh đột ngột rơi từ đỉnh cao xuống thấp nhất.

Vợ anh đã từng là cấp dưới của anh và nay đã qua 30 tuổi. Khi kết hôn, Tống Đại Cường đã hứa hẹn sẽ mang lại cuộc sống hạnh phúc cho vợ. Nhưng anh không ngờ rằng, lại có tình huống như ngày hôm nay.

Anh nhờ vợ chăm sóc gia đình, nhân tiện chăm sóc luôn người già. Dần dần, Tống Đại Cường phát hiện ra một vấn đề nhỏ: mỗi lần gọi điện thoại, anh luôn cảm thấy vợ mình rất mệt mỏi.

Khi hỏi vì sao, vợ anh lại không nói gì và trở nên khó chịu. Chỉ là chăm sóc người già trong nhà thôi mà? Không làm gì nhiều, làm sao lại mệt được?

Vài ngày trước đó, khi anh đang công tác ngoài thành phố và cuộc họp kinh doanh của anh ấy diễn ra suôn sẻ, anh đã quay trở về nhà trước thời hạn.

Bởi vì sự việc xảy ra đột ngột, anh không kịp gọi điện thoại cho vợ mình để thông báo. Lúc đó khoảng 6-7 giờ tối và vợ anh không có ở nhà. Sau 2-3 giờ chờ đợi, anh mới nghe thấy tiếng khóa vặn tại cửa.

Ảnh minh họa: Internet

Tống Đại Cường bỗng nhiên nghĩ ra một ý định đùa vui, anh ấy lén trốn sau cửa để tạo niềm vui cho vợ mình.

Có lẽ vì quá mệt mỏi, vợ anh không nhận ra. Khi người chồng chuẩn bị bước ra, anh nghe thấy một cuộc điện thoại và bối rối!

“Alô, quản lý... gì? Cửa hàng siêu thị còn hàng cần phải vận chuyển? Tốt, tôi sẽ đi ngay”. Sau đó, người vợ mệt mỏi đã mặc lại áo khoác và chuẩn bị ra ngoài.

Nguyên nhân là vì người vợ biết rằng chồng mình rất vất vả. Cô không muốn để chồng mình một mình làm việc vất vả, vì vậy cô đã đi làm bí mật tại siêu thị.

Có câu nói rằng: “Vợ chồng là những con chim trong cùng một rừng, khi gặp khó khăn, mỗi con bay đi theo hướng của mình”. Nhưng ai có thể nghĩ rằng, người vợ của anh lại là một người tốt đến như vậy.

Tống Đại Cường che mặt khóc.