Chồng đi công tác về sớm, đứng sau cánh cửa để tạo bất ngờ cho vợ nhưng không may phát hiện ra một bí mật động trời khiến anh như chết lặng

Tâm sự 29/07/2023 07:44

Bởi vì sự việc xảy ra đột ngột, anh không kịp gọi điện thoại cho vợ mình để thông báo. Lúc đó khoảng 6-7 giờ tối và vợ anh không có ở nhà. Sau 2-3 giờ chờ đợi, anh mới nghe thấy tiếng khóa vặn tại cửa.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện về gia đình gặp khó khăn khi công ty người chồng phá sản.

Một năm trước đây, Tống Đại Cường còn là một triệu phú. Đáng tiếc, trong kinh doanh, có những biến cố bất ngờ xảy ra và anh ấy đã đánh giá sai, thất bại và phá sản.

Chồng đi công tác về sớm, đứng sau cánh cửa để tạo bất ngờ cho vợ nhưng không may phát hiện ra một bí mật động trời khiến anh như chết lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ mất hết tài sản trước đó, anh ấy còn nợ nần hàm trăm nghìn tệ ở bên ngoài. Cuộc sống của anh đột ngột rơi từ đỉnh cao xuống thấp nhất.

Vì đã trên 40 tuổi, anh ấy phải bắt đầu lại từ đầu, tự đi làm việc khắp nơi để kiếm tiền trả nợ và nuôi gia đình. Khó khăn lần này cũng ảnh hưởng đến vợ của anh, Tôn Vị Vị.

Vợ anh đã từng là cấp dưới của anh và nay đã qua 30 tuổi. Khi kết hôn, Tống Đại Cường đã hứa hẹn sẽ mang lại cuộc sống hạnh phúc cho vợ. Nhưng anh không ngờ rằng, lại có tình huống như ngày hôm nay.

Anh nhờ vợ chăm sóc gia đình, nhân tiện chăm sóc luôn người già. Dần dần, Tống Đại Cường phát hiện ra một vấn đề nhỏ: mỗi lần gọi điện thoại, anh luôn cảm thấy vợ mình rất mệt mỏi.

Khi hỏi vì sao, vợ anh lại không nói gì và trở nên khó chịu. Chỉ là chăm sóc người già trong nhà thôi mà? Không làm gì nhiều, làm sao lại mệt được?

Vài ngày trước đó, khi anh đang công tác ngoài thành phố và cuộc họp kinh doanh của anh ấy diễn ra suôn sẻ, anh đã quay trở về nhà trước thời hạn.

Bởi vì sự việc xảy ra đột ngột, anh không kịp gọi điện thoại cho vợ mình để thông báo. Lúc đó khoảng 6-7 giờ tối và vợ anh không có ở nhà. Sau 2-3 giờ chờ đợi, anh mới nghe thấy tiếng khóa vặn tại cửa.

Chồng đi công tác về sớm, đứng sau cánh cửa để tạo bất ngờ cho vợ nhưng không may phát hiện ra một bí mật động trời khiến anh như chết lặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tống Đại Cường bỗng nhiên nghĩ ra một ý định đùa vui, anh ấy lén trốn sau cửa để tạo niềm vui cho vợ mình.

Có lẽ vì quá mệt mỏi, vợ anh không nhận ra. Khi người chồng chuẩn bị bước ra, anh nghe thấy một cuộc điện thoại và bối rối!

“Alô, quản lý... gì? Cửa hàng siêu thị còn hàng cần phải vận chuyển? Tốt, tôi sẽ đi ngay”. Sau đó, người vợ mệt mỏi đã mặc lại áo khoác và chuẩn bị ra ngoài.

Nguyên nhân là vì người vợ biết rằng chồng mình rất vất vả. Cô không muốn để chồng mình một mình làm việc vất vả, vì vậy cô đã đi làm bí mật tại siêu thị.

Có câu nói rằng: “Vợ chồng là những con chim trong cùng một rừng, khi gặp khó khăn, mỗi con bay đi theo hướng của mình”. Nhưng ai có thể nghĩ rằng, người vợ của anh lại là một người tốt đến như vậy.

Tống Đại Cường che mặt khóc.

Trước khi qua đời anh đưa cho vợ một cái hộp, dặn lúc tái giá mới được mở nhưng đến thấy khi thấy đồ vật bên trong, cô bật khóc như một đứa trẻ  

Trước khi qua đời anh đưa cho vợ một cái hộp, dặn lúc tái giá mới được mở nhưng đến thấy khi thấy đồ vật bên trong, cô bật khóc như một đứa trẻ  

Sau khi chồng tỉnh lại, nhìn vào khuôn mặt cười gượng gạo của cô, anh cũng biết điều gì đã xảy ra, không nói gì thêm và có vẻ như đã biết chuyện từ trước. Không chịu nổi sự thật, cô ngay lập tức chạy vào phòng tắm để khóc một phen.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 31 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 1 giờ 16 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 1 giờ 31 phút trước
Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 1 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi