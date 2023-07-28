Trước khi qua đời anh đưa cho vợ một cái hộp, dặn lúc tái giá mới được mở nhưng đến thấy khi thấy đồ vật bên trong, cô bật khóc như một đứa trẻ  

Tâm sự 28/07/2023 10:33

Sau khi chồng tỉnh lại, nhìn vào khuôn mặt cười gượng gạo của cô, anh cũng biết điều gì đã xảy ra, không nói gì thêm và có vẻ như đã biết chuyện từ trước. Không chịu nổi sự thật, cô ngay lập tức chạy vào phòng tắm để khóc một phen.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện về người chồng trước khi qua đời đã trao hộp quà bí mật và dặn cô khi anh qua đời mới được mở

Tiểu Thần và chồng Tiểu Trương vừa mới quen nhau thì họ chưa quá thân thiết. Lúc đó, Tiểu Trương làm nghề bán máy tính, trong khi máy tính của Tiểu Thần thường hay hỏng và cô không biết sửa, vì vậy cô luôn mang máy tính đến cửa hàng để sửa chữa.

Sau khi sửa chữa nhiều lần, hai người dần quen biết và trở thành bạn bè của nhau. Đồng thời lúc đó Tiểu Trương dần phát triển tình cảm với Tiểu Thần và bắt đầu theo đuổi cô.

Lúc đó, Tiểu Thần cho rằng anh tốt mọi mặt và sau khi sống chung một thời gian, hai người bắt đầu hẹn hò.

Không lâu sau, Tiểu Thần và Tiểu Trương kết hôn như vậy. Sau khi kết hôn anh cũng rất chu đáo với vợ như trước đây, cuộc sống của hai vợ chồng cũng rất ngọt ngào và kinh doanh của họ cũng ngày càng tốt hơn.

Trước khi qua đời anh đưa cho vợ một cái hộp, dặn lúc tái giá mới được mở nhưng đến thấy khi thấy đồ vật bên trong, cô bật khóc như một đứa trẻ   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau một năm, cô đã sinh được đứa con, anh rất vui mừng khi biết điều đó. Trong khi hai vợ chồng cảm thấy cuộc sống như vậy có thể tiếp tục mãi mãi, một sự cố bất ngờ đã xảy ra.

Sau khi hai vợ chồng hạnh phúc được 4,5 năm, anh bị bệnh đột ngột, người chồng thường rất khỏe mạnh, bỗng dưng ngất xỉu và cô đã đưa anh đến bệnh viện để làm xét nghiệm.

Không ngờ rằng bác sĩ lại nói với cô rằng anh bị ung thư phổi và đã ở giai đoạn cuối, bác sĩ khẳng định rằng chồng cô chỉ còn sống được tối đa một năm.

Nghe tin này, cô mất hết sức lực, cô không thể tin được đó là sự thật, vì anh rất khỏe mạnh và năng động, tại sao bây giờ lại đột nhiên như vậy?

Vì vậy, cô không thể tin được và đưa chồng về nhà. Sau khi chồng tỉnh lại, nhìn vào khuôn mặt cười gượng gạo của cô, anh cũng biết điều gì đã xảy ra, không nói gì thêm và có vẻ như đã biết chuyện từ trước. Không chịu nổi sự thật, cô ngay lập tức chạy vào phòng tắm để khóc một phen.

Sau đó vài tháng, bệnh của anh đột ngột trở nên nặng hơn và sau đó 1,2 tháng nữa, anh không thể chịu đựng được nữa.

Trước khi qua đời anh đưa cho vợ một cái hộp, dặn lúc tái giá mới được mở nhưng đến thấy khi thấy đồ vật bên trong, cô bật khóc như một đứa trẻ   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi qua đời, anh đã trao cho vợ một cái hộp và nói với cô: “Trên thế giới này vẫn còn người tốt hơn anh, nếu em tìm thấy người đo, hãy mở cái hộp này”.

Nghe lời đó, cô rất đau lòng, nhưng vì đứa con trai của mình, cô đã tái hôn. Sau 1,2 năm, Tiểu Thần tái hôn và vào đêm đó, cô nhớ đến cái hộp đó và mở ra.

Không ngờ rằng, bên trong có một số tiền và một lá thư, thông qua lá thư đó, cô biết rằng số tiền trong hộp là để chuẩn bị cho cô và con trai, hy vọng mẹ con hai người có thể sống hạnh phúc.

 

 

 

 

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva

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