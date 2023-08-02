Con gái 8 tuổi đi tiểu ra giường mỗi đêm sau khi ngủ với bố, vợ liền nghi ngờ có điều mờ ám phía sau, đến khi vào dọn phòng cô chết sững vì phát hiện bí mật động trời đằng sau tấm ga giường

Tâm sự 02/08/2023 17:14

Sau khi sinh đứa con thứ hai, vì muốn chăm sóc con dễ dàng, vợ ông Zhang đã chuyển đến ở chung với bà nội của cháu. Trong khi đó, ông phải chăm sóc cô con gái 8 tuổi. Tuy nhiên, một điều gây nghi ngờ là, đứa con gái đã 8 tuổi rồi, nên đã vượt qua độ tuổi của việc đái dầm.

Sau một năm kết hôn, ông Trương và vợ sinh ra một cô con gái rất dễ thương. Vậy sau đó thì sao?

Ông rất yêu thương và cưng chiều con gái của mình. Trước khi có con, ông Trương cũng rất yêu thương vợ mình. Tuy nhiên, sau khi có con gái, ông hoàn toàn thay đổi và quá chiều chuộng con gái, khiến vợ ông ghen tỵ.

Con gái 8 tuổi đi tiểu ra giường mỗi đêm sau khi ngủ với bố, vợ liền nghi ngờ có điều mờ ám phía sau, đến khi vào dọn phòng cô chết sững vì phát hiện bí mật động trời đằng sau tấm ga giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng bố mẹ của ông Zhang nói rằng họ phải có một cậu con trai để tiếp tục dòng họ cho gia đình. Vì vậy, ông Trương đang dự định sinh thêm một đứa con với vợ mình.

Vì muốn có đứa con thứ hai, ông Zhang đã phải nỗ lực rất nhiều, thậm chí phải từ bỏ nghiện rượu và hút thuốc mà ông đã kiêng suốt nhiều năm. Ông cũng bắt đầu tập thể dục để rèn luyện sức khỏe.

Sau một thời gian, vợ ông cuối cùng cũng sinh ra một bé trai, khiến ông cảm thấy an tâm. Vì nhà có con, vợ ông không cho ông hút thuốc và uống rượu, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của các con.

Tuy nhiên, nghiện thuốc không phải là điều dễ dàng để từ bỏ, đặc biệt là đối với những người nghiện lâu năm. Sau đó, vợ cũng không quá quan tâm khi ông tiếp tục hút thuốc, nhưng một sự kiện đặc biệt đã khiến cô chú ý đến việc này.

Sau khi sinh đứa con thứ hai, vì muốn chăm sóc con dễ dàng, vợ ông Zhang đã chuyển đến ở chung với bà nội của cháu.

Trong khi đó, ông phải chăm sóc cô con gái 8 tuổi. Tuy nhiên, một điều gây nghi ngờ là, đứa con gái đã 8 tuổi rồi, nên đã vượt qua độ tuổi của việc đái dầm. Nhưng sau một thời gian ngủ cùng cha, đứa bé lại mắc tình trạng này.

Vợ ông không thể tìm ra nguyên nhân và đứa bé khi còn nhỏ cũng không bao giờ bị tình trạng này, vậy tại sao lại bắt đầu bị tiểu đêm khi đã 8 tuổi?

Con gái 8 tuổi đi tiểu ra giường mỗi đêm sau khi ngủ với bố, vợ liền nghi ngờ có điều mờ ám phía sau, đến khi vào dọn phòng cô chết sững vì phát hiện bí mật động trời đằng sau tấm ga giường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không lâu say, người vợ đã vào dọn dẹp căn phòng nơi vợ và con gái ở, vén tấm ga lên nhìn thì phát hiện ra bí mật lớn. Cô rất tức giận. Hóa ra dưới gầm giường có rất nhiều tàn thuốc, người vợ nhìn thấy tàn thuốc liền tức giận đi đến chỗ chồng.

Khi ông Trương thấy vợ mang điếu thuốc tìm mình, ông biết rằng đã xảy ra điều không tốt và biết rằng vợ đã bắt gặp ông hút thuốc. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là sự việc này đã được cô con gái và ông đã thỏa thuận từ trước.

Con gái rất thương cha mình nên muốn giấu đi thói quen hút thuốc của ông, không muốn mẹ biết. Vì vậy, cô bé đã dùng tình trạng tiểu đêm của mình để để đánh lạc hướng sự chú ý của mẹ.

Về nhà sớm mà không báo với vợ, tôi hốt hoảng khi thấy quần áo vương vãi khắp nơi, đến chất vấn vợ thì cô ấy nói một câu khiến tôi như chết lặng

Về nhà sớm mà không báo với vợ, tôi hốt hoảng khi thấy quần áo vương vãi khắp nơi, đến chất vấn vợ thì cô ấy nói một câu khiến tôi như chết lặng

Trước khi tôi đi, tôi đã nói với vợ để cô ấy không nhớ tôi quá nhiều và chăm sóc gia đình tốt. Lúc đó, vợ tôi đồng ý mà không tỏ ra bất kỳ sự tiếc nuối nào. Cô ấy thậm chí còn muốn tôi đi. Tôi thấy điều này rất lạ, nhưng tôi không nghĩ nhiều vào lúc đó.

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