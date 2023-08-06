Vương Khang luôn tin tưởng vợ mình, Trương Mẫn. Giữa Trương Mẫn và bạn thân nhất của cô ấy không có bất cứ điều gì nghi ngờ.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện của người đàn ông khi thấy vợ mình và bạn thân nhất của vợ đang “gian díu” mập mờ trong phòng ngủ.

Vương Khang và vợ đã hẹn hò tự do và đến với nhau. Cả hai đều tốt nghiệp đại học và mới chia tay bạn trai/bạn gái của mình.

Tuy nhiên, hiện tại, có thể nói rằng nếu một phụ nữ có người bạn thân nhất là con trai thì không thể tránh khỏi nghi ngờ vì anh không thể đảm bảo rằng tình bạn giữa vợ anh và người bạn thân nhất là trong sạch.

Để tìm sự an ủi, họ đã thêm thông tin liên lạc của nhau trên mạng. Có lẽ là bởi vì bọn họ rất hợp nhau, sau đó gặp mặt trực tiếp. Không lâu sau khi gặp mặt, Vương Khang đã bày tỏ tình yêu của mình đối với Trương Mẫn.

Ảnh minh họa: Internet

Cả hai cùng sống trong một thành phố và có cùng độ tuổi, vì vậy họ nhanh chóng xác định mối quan hệ tình yêu. Mặc dù đã xác định mối quan hệ nhưng cả hai chỉ mới gặp nhau trong thực tế chưa đầy một tháng và họ chưa hiểu rõ lẫn nhau.

Do đó, ban đầuTrương Mẫn không thực sự có tình cảm với Vương Khang chỉ là vì cô ấy thích ngoại hình của anh nên mới quyết định ở bên.

Nhưng sau khi quen Vương Khang, cô biết anh là một người rất trung thực và chăm chỉ.

Cùng với thái độ của anh đối với cô, đặc biệt là sự tận tâm và chu đáo, sau đó cô cũng đã phải lòng Vương Khang, có lẽ đã thực sự đã trao trái tim cho anh. Sau đó, cô ấy cũng giới thiệu bạn trai thân nhất của mình cho Vương Khang

Ban đầu, khi Vương Khang biết rằng người yêu mình có bạn thân nhất là con trai, anh cảm thấy hơi khó tin.

Dù sao trên mạng anh cũng đã xem rất nhiều chuyện về các cô gái có bạn thân nhất là con trai, nhưng sau khi Vương Khang nhìn thấy người đàn ông này, anh tin vào người yêu mình.

Vì lúc đó, bạn thân nhất của Trương Mẫn cũng đã có người yêu và dường như anh ta không quan tâm đến mối quan hệ mật thiết giữa cô và người đàn ông đó.

Sau đó, Vương Khang cũng cho phép Trương Mẫn tiếp tục liên lạc với bạn thân nhất của cô, vì hiện tại cô cho anh cảm giác hai người chỉ là bạn bè. Hơn nữa Trương Mẫn và người đàn ông đó đã quen biết nhau nhiều năm, anh không có quyền lập tức cắt đứt mọi liên lạc giữa họ.

Khi tình yêu của hai người phát triển, Trương Mẫn đã kết hôn với Vương Khang. Thực tế là sau khi kết hôn với Vương Khang, Trương Mẫn không tiếp tục duy trì mối quan hệ mật thiết với người bạn thân nhất của mình một cách công khai.

Nhưng hai người vẫn thường bí mật gặp nhau một mình khi Vương Khang không có ở nhà và đôi khi người đàn ông đó cũng đến nhà Trương Mẫn.

Sau đó, Trương Mẫn mang thai và Vương Khang rất lo lắng cho cô ấy, vì vậy anh để vợ ở nhà toàn thời gian và hầu hết thời gian dọn dẹp công việc nhà là mẹ của Vương Khang làm.

Sau khi Trương Mẫn sinh con, Vương Khang muốn mẹ của mình giúp đỡ chăm sóc con anh, nhưng vợ không muốn. Sau đó, Trương Mẫn tiếp tục làm nội trợ toàn thời gian tại nhà.

Mọi áp lực trong gia đình đều đổ lên vai Vương Khang, sau đó anh cũng làm việc cật lực tại công ty, cố gắng hết sức.

Trong nháy mắt, hai người đã kết hôn vài năm, thông qua những nỗ lực trong vài năm này, Vương Khang cũng đạt được vị trí quản lý bộ phận trong công ty của mình, đứng ở vị trí cao.

Công việc hàng ngày trở nên rất bận rộn, anh phải làm thêm giờ mỗi ngày.

Một lần, lãnh đạo công ty mẹ của Vương Khang đến kiểm tra và khuyên họ về nhà sớm. Khi anh đỗ xe vào chỗ đậu xe của mình, anh thấy một chiếc xe lạ đậu ở đó, và trên đó còn để lại số điện thoại, nói là đỗ xe tạm thời.

Anh dự định gọi điện thoại cho chủ xe thì đột nhiên Vương Khang nhớ lại một sự việc anh từng nhìn thấy.

Một người đàn ông về nhà và bất ngờ thấy một chiếc xe lạ đậu trên chỗ đỗ xe của mình, khi chuẩn bị gọi điện thoại thì người đàn ông này bất ngờ nhớ ra điều gì đó và quay trở về nhà.

Đúng như dự đoán, khi người đàn ông này về đến nhà, vợ anh đang “nô đùa” với người bạn thân nhất. Khi nghĩ đến điều này, Vương Khang đã bỏ điện thoại xuống, dù anh nghĩ vậy, nhưng anh vẫn muốn tránh những chuyện như vậy.

Với trái tim đầy lo lắng, Vương Khang đi lên tầng trên và thấy một đôi giày nam lạ ở cửa. Anh ta càng cảm thấy hưng phấn hơn, không thể chờ đợi nên mở cửa ngay.

Ảnh minh họa: Internet

Anh thấy vợ mình đang cho bạn thân nhất ăn. Khi Trương Mẫn nhìn thấy Vương Khang bước vào nhà, cô ấy vội vàng đặt nĩa xuống và rơi xuống sàn.

Khi Trương Mẫn chuẩn bị giải thích thì người bạn thân nhất của cô nói: “Anh đừng nghĩ nhiều, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi”. Sau đó, người đàn ông này lấy đồ và chạy ra khỏi nhà.

Trương Mẫn bị bỏ lại ở đây để giải thích. Thái độ của cô ấy rất kiên quyết: “Đừng nghĩ nhiều, chúng em đã quen biết nhau lâu lắm rồi và chúng em thường xuyên có những hành động như vậy. Chỉ là anh chưa từng thấy thôi”.

Khi nghe những lời này, Vương Khang không muốn nghe thêm, anh đuổi Trương Mẫn ra khỏi nhà và nói: “Hãy đi phục vụ người bạn thân nhất của cô đi, rời khỏi căn nhà này”.

Trương Mẫn cũng tức giận bỏ đi, còn Vương Khang nhìn xuống chỗ đậu xe dưới tòa nhà và không ngạc nhiên khi thấy cô lên xe của người bạn thân nhất.

Ngày hôm sau, Trương Mẫn gọi điện sớm và hỏi Vương Khang có còn tức giận không. Lúc này, anh cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc trong lòng cô ấy.

Sau khi suy nghĩ kỹ, Vương Khang nói một câu: “Chúng ta ly hôn đi”. Anh cắt đứt cuộc gọi và để lại Trương Mẫn đang ngẩn ngơ ở phía kia đầu dây.