Vợ ở trong toilet đã lâu, anh lo lắng đạp cửa xông vào nhưng gục ngã khi phát hiện bí mật động trời của vợ

Trong khi đó, để vợ Tiểu Nhã có cuộc sống tốt hơn, Tiểu Vương sẽ làm thêm giờ ở công ty đến tận khuya, rất nghiêm túc và chăm chỉ trong công việc nên anh sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ đến gia đình.

Hai vợ chồng Tiểu Vương và Tiểu Nhã có thể nói là một cặp vợ chồng kiểu mẫu trong mắt hàng xóm, có thể nói họ rất tình cảm trong khoảng thời gian mới cưới, sống với nhau được một thời gian.

Ban đầu, anh nghĩ rằng cuộc sống như vậy có thể kéo dài mãi mãi cho đến khi già, nhưng không ngờ rằng một sự việc gần đây đã khiến Tiểu Vương quyết định ly hôn với vợ mình.

Còn vợ cũng là một người có lý tưởng, sau khi tan làm việc mỗi ngày, cô sẽ nấu ăn ngon tại nhà và chờ chồng trở về.

Câu chuyện như sau, một ngày công ty của Tiểu Vương bị mất điện và anh được nghỉ sớm. Khi Tiểu Vương về đến nhà, anh bất ngờ cảm thấy đau bên trong bụng và vội vã tiến vào nhà vệ sinh.

Tuy nhiên, điều không ngờ là cánh cửa nhà vệ sinh lại đóng kín. Anh nghĩ rằng có lẽ vợ anh đang ở bên trong, vì vậy Tiểu Trương đợi ở bên ngoài một lúc.

Nhưng khi thấy vợ vẫn chưa ra ngoài, Tiểu Vương không thể không đi sang nhà hàng xóm mượn nhà vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong, Tiểu Vương trở về nhà và phát hiện ra rằng vợ vẫn còn trong nhà vệ sinh.

Lúc này, Tiểu Vương bắt đầu nghi ngờ, tại sao vợ của anh đã lâu mà không ra ngoài? Có phải vợ anh đã ngất trong nhà vệ sinh hay có sự việc gì xảy ra bên trong?

Lo lắng, Tiểu Vương đặt mình gần cửa nhà vệ sinh và nghe thấy tiếng của vợ mình phát ra từ bên trong.

Ảnh minh họa: Internet

Nghe tiếng vợ, Tiểu Vương cảm thấy hơi lạ, nghĩ rằng có thể vợ đang lén lút ngoại tình. Vì vậy, anh đạp mạnh cửa nhà vệ sinh mở ra, nhưng điều không ngờ đến là cảnh tượng trước mắt khiến Tiểu Vương choáng váng.

Anh phát hiện ra vợ đang livestream trực tiếp bằng điện thoại di động và vợ đang mặc một cách vô cùng gợi cảm.

Nhìn thấy cảnh đó,Tiểu Vương cảm thấy vô cùng tức giận, cho rằng vợ đã phản bội mình. Anh yêu cầu vợ ngay lập tức tắt livestream, sau đó kéo ra khỏi đó.

Không chờ cơ hội để vợ tìm cớ, sau khi kéo vợ ra khỏi nhà vệ sinh, Tiểu Trương trực tiếp hỏi vợ: "Tại sao lại làm những việc như vậy sau lưng anh? Em có thể đối mặt với anh không? Chúng ta ly hôn đi!".

Sau đó, vợ khóc lóc xin Tiểu Trương tha thứ, nhưng khi Tiểu Trương nghĩ về những gì vợ vừa livestream trong nhà vệ sinh, anh cảm thấy rất tức giận và quyết định ly hôn với vợ.