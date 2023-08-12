Anh Tiêu và vợ của ông, Linh, đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Vì thế, mặc dù gia đình của Linh đã ngăm cản và cho rằng anh Tiêu làm việc không đàng hoàng, suốt ngày nhàn rỗi và không phải là một người đáng tin cậy nhưng cô vẫn quyết định kết hôn với anh.

Mới đây trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện của một người đàn ông phát hiện vợ ngoại tình khi đi làm việc ở xa.

Nhưng khi cha anh ngày càng già đi và thu nhập của gia đình dần không đủ trang trải cuộc sống, bố vợ anh bắt đầu thúc giục anh làm mọi việc.

Sau khi kết hôn, anh Shao vẫn suốt ngày hưởng thụ và không nghĩ đến việc thăng tiến, thu nhập của cả gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào người cha làm thợ mộc.

Tuy nhiên, anh vẫn không thể tập trung vào công việc, chỉ làm việc ở một nơi trong vài ngày rồi lại chuyển đến nơi khác và tiền lương trong vài ngày đó cũng đã được tiêu hết hết.

Linh nhìn thấy chồng mình sợ khó khăn đến như vậy, thường chỉ làm vài tháng rồi lại quay về nhà, do đó tình cảm của cô dành cho chồng cũng dần dần mòn đi.

Hai người thường xuyên xảy ra xung đột và Linh cũng đã đi làm việc trong một nhà hàng.

Cho đến khi lần này bố vợ nghiêm túc nói với Tiêu rằng nếu anh không kiếm tiền tốt hơn, thì vợ sẽ ly hôn với anh. Vì vậy, Tiêu đã điều chỉnh tâm trạng của mình và theo những người khác đến nơi khác làm việc.

Nhưng không ngờ, vào ngày thứ hai sau khi anh ra ngoài, vợ anh đã bỏ hai đứa con đi nơi khác và mất liên lạc với anh.

Ảnh minh họa: Internet

Cho đến ba tháng sau đó, bất ngờ Linh gọi điện thoại cho anh, cho biết cô đang làm bếp trong một nhà hàng, nhưng không kiếm được nhiều tiền.

Anh ngay lập tức chuyển 800 nhân dân tệ (hơn 2,5 triệu) cho cô và tưởng rằng mọi thứ sẽ bắt đầu cải thiện dần dần giữa hai người.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, vợ ông lại mất hết liên lạc.

Khi nhận được cuộc gọi của vợ một lần nữa, người gọi là một người đàn ông. Thông qua cuộc điện thoại này, anh mới biết rằng sau khi vợ đi ra ngoài, cô đã có mối quan hệ tình cảm với một tài xế taxi tên Tiền và nói dối rằng cô chưa kết hôn.

Thực tế là, trước đó, anh đã phát hiện ra những dấu hiệu đáng ngờ từ vợ mình nhưng không tìm thấy bằng chứng cụ thể hoặc chứng minh rõ ràng.

Sau khi người tài xế taxi phát hiện ra chuyện gì đang xảy ra, ông lập tức yêu cầu anh Tiêu đưa vợ về.

Tuy nhiên, khi anh Tiêu đến nhà của người đàn ông đó, Linh không muốn trở về, cô cho biết muốn sống cùng người đàn ông đó.

Ảnh minh họa: Internet

Anh đã thuyết phục vợ suốt một thời gian dài, cuối cùng Linh đã thả lỏng và đồng ý trở về với ông, nhưng trước khi trở về nhà, cô muốn kết thúc với người đàn ông đó.

Động thái này chắc chắn đã chà đạp lên nhân phẩm của anh, Tiêu ban đầu muốn về nhà và không quan tâm đến vợ.

Tuy nhiên, khi nghĩ rằng nếu không quan tâm nữa, anh sẽ hoàn toàn mất đi vợ mình, điều đó là không thể chấp nhận được. Vì vậy anh chỉ có thể đi ra khỏi phòng và đứng đợi bên ngoài cửa.

Sau hơn 40 phút đứng đợi bên ngoài cửa, anh rất lo lắng và gọi điện thoại cho vợ, hỏi vợ đã ổn chưa và vợ nói rằng sẽ ổn thôi. Vậy là, Linh vẫn theo anh trở về nhà.

Sợ rằng vợ sẽ rời đi lần nữa, anh rất vâng lời vợ, cho tiền khi cần, đáp ứng mọi yêu cầu. Nhưng đáng tiếc, trái tim của Linh không còn ở trong ngôi nhà này nữa.

Vì vậy, không lâu sau đó, Linh bỏ trốn và anh một lần nữa mất liên lạc với vợ.

Cha của anh rất tức giận, ông nói rằng anh kiếm được 6000 tệ (khoảng 19,5 triệu) mỗi tháng và toàn bộ số tiền đó đã được đưa cho vợ nhưng cô lại ở bên người đàn ông khác và cha anh đã lên án anh là kẻ yếu đuối.

Anh cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng, trong tâm trạng như vậy, anh đã nảy sinh ý định tự tử.

Khi liên lạc lại với vợ, anh nói rằng nếu không trở về, anh sẽ chết cùng bố vợ và gia đình. Nghe những lời dứt khoát của Linh, anh từ trong lòng nổi giận, trực tiếp đánh vợ mình.

Sau khi tỉnh lại, anh mới nhận ra rằng vợ đã không còn thở nữa. Trong tù, anh thường khóc thét, cảm thấy hối hận một cách sâu sắc. Đáng tiếc là dù hối hận đến đâu đi nữa, cũng không còn ý nghĩa.