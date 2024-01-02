Mẹ chồng khen dâu cả lấy khen để, bẵng đi hai tháng sau, bà phải òa khóc vì điều không ngờ

Một ngày mẹ chồng trở về nhà, vừa nhìn thấy tôi bà đã ôm chặt rồi bật khóc và nói trong tiếng nấc nghẹn

Sau khi cưới nhau, điều kiện kinh tế khó khăn, chúng tôi chưa thể ra ở riêng nên vẫn phải sống chung với mẹ chồng. Bà rất khắt khe hà khắc với tôi nhưng lại rất cưng chiều và yêu quý dâu cả. Mỗi lần tôi làm điều gì không vừa lòng bà lại lôi ra so sánh với chị dâu. Bà bảo tôi ăn nói vụng về, không biết làm ăn khiến gia đình nghèo túng mãi. Còn chị dâu khéo ăn nói làm trong công ty lớn, một tháng lương của anh chị ấy bằng cả năm làm việc của vợ chồng tôi.

Ảnh minh họa: Internet Những khi chị dâu về chơi, bà nói thẳng trước mặt mọi người rằng tôi nấu ăn chẳng đâu ra đâu, rồi sau đó bà tấm tắc khen những món ăn mà chị dâu nấu. Bà hãnh diện khoe với cả họ hàng là chị dâu vừa xinh đẹp, kiếm tiền giỏi, nấu ăn cũng ngon, được đủ mọi mặt. Nghe những lời ngọt ngào mẹ chồng dành cho chị dâu mà tôi uất lên tận cổ nhưng chẳng thể làm gì được bởi đó là sự thật. Chị ấy giỏi giang hơn tôi rất nhiều, tháng nào cũng biếu mẹ tiền, mỗi lần về chơi thì mua cho ông bà rất nhiều thuốc bổ. Còn vợ chồng tôi chẳng giúp được bà điều gì mà chỉ gây phiền toái.

Ảnh minh họa: Internet Không muốn sống với người mẹ chồng thiên vị nữa tôi bảo chồng thuê nhà ra ở riêng cho khỏe. Chúng tôi ra ngoài ở một năm thì bà cũng đến nhà con trai cả sống để được ăn sung mặc sướng. Một ngày mẹ chồng trở về nhà, vừa nhìn thấy tôi bà đã ôm chặt rồi bật khóc và nói trong tiếng nấc nghẹn: "Cứ nghĩ chị ta tốt với mẹ nào ngờ ở hai tháng đầu đối xử rất tốt, sau khi dụ dỗ ngon ngọt lấy được cuốn sổ đỏ căn nhà rồi thì tìm cách hắt hủi mẹ ra khỏi nhà. Chị ta cho mẹ ăn cơm với người giúp việc, mỗi khi bực bội điều gì thì lại lôi mẹ ra mắng như kẻ ăn người ở vậy. Còn con trai chỉ biết đứng nhìn vợ hành hạ mẹ mà không dám lên tiếng, đúng là đứa con nhu nhược. Chịu hết nổi nên mẹ đòi lại sổ đỏ để về quê sống nhưng chị ta nhất định không chịu đưa mà nói là mang đi cầm cố lấy tiền làm ăn rồi". Kể xấu chị dâu một hồi, mẹ chồng mới quay sang xin lỗi và khen ngợi tôi là nàng dâu tốt. Rồi bà nhờ vợ chồng tôi tìm cách lấy cuốn sổ đỏ từ tay chị dâu nhưng đừng để người ngoài biết vì sợ họ sẽ cười chê. Theo mọi người làm sao chúng tôi có thể lấy được sổ từ anh chị cả mà không phải đưa ra pháp luật đây? Trong tình cảnh này thì tôi nên xử sự thế nào, chứ thật lòng tôi cũng không muốn sống chung với mẹ chồng nữa đâu. (giấu tên)

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