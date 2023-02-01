Vì mất do bệnh phải điều trị lâu dài nên mẹ chồng vẫn kịp làm di chúc, dặn dò con cháu đầy đủ. Riêng với tôi, bà gọi vào nói chuyện riêng rồi dúi vào tay cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng.

Mẹ chồng tôi mới mất được hơn một tháng. Vì mất do bệnh phải điều trị lâu dài nên mẹ chồng vẫn kịp làm di chúc, dặn dò con cháu đầy đủ. Riêng với tôi, bà gọi vào nói chuyện riêng rồi dúi vào tay cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng, đây là số tiền dành dụm của ông bà bao năm qua. Thay vì để lại cho con gái, con trai mẹ lại cho riêng tôi mà giấu họ.

Để nhận được số tiền này, mẹ chồng ra điều kiện tôi phải ra ngoài kiếm người đàn ông khác để có bầu. Nếu có bầu, tôi sẽ đến gặp luật sư của bà, rồi ông ấy làm thủ tục thừa kế cuốn sổ giúp tôi. Ngược lại, tôi không ngoại tình hoặc ngoại tình không có bầu thì số tiền đó sẽ được chia đều cho 3 người con ruột của bà.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng tiết lộ, do chồng tôi bị vô sinh nên yêu cầu tôi làm việc này. Anh không biết bệnh tình của mình, chỉ có mẹ chồng biết do vài năm trước anh đi khám sức khỏe sinh sản trước khi cưới nhưng bà lại là người đi nhận kết quả hộ. Biết chuyện, bà đã giấu đi. Trước đây mẹ chồng định cấm cản chúng tôi đến với nhau vì sợ con trai không mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho tôi, nhưng vì thấy chúng tôi yêu thương nhau quá nên bà không nỡ. Bà cũng cấm tôi được tiết lộ chuyện này với chồng.

Thực sự tôi rất sốc, tôi suy nghĩ rất nhiều mà cả tháng trời không ngủ được, sụt mất 3kg. Tôi không muốn ngoại tình, không muốn có lỗi với chồng và cũng không muốn mang tiếng xấu. Nhưng ở thời điểm khó khăn này, số tiền lớn kia cứ thôi thúc tôi. Liệu tôi có nên làm hay không, nếu tôi có con thì chồng sẽ hạnh phúc hơn và 1 tỷ đồng tôi có thể xây nhà được cho bố mẹ, thay bố mẹ nuôi các em ăn học?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-chong-dui-vao-tay-toi-cuon-so-tiet-kiem-1-ty-truoc-khi-qua-oi-khong-quen-ra-mot-ieu-kien-nguoc-oi-khien-toi-mat-ngu-ca-thang-551143.html