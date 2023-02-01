Mẹ chồng dúi vào tay tôi cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ trước khi qua đời, không quên ra một điều kiện 'ngược đời' khiến tôi mất ngủ cả tháng

Tâm sự 01/02/2023 07:17

Vì mất do bệnh phải điều trị lâu dài nên mẹ chồng vẫn kịp làm di chúc, dặn dò con cháu đầy đủ. Riêng với tôi, bà gọi vào nói chuyện riêng rồi dúi vào tay cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng.

Mẹ chồng tôi mới mất được hơn một tháng. Vì mất do bệnh phải điều trị lâu dài nên mẹ chồng vẫn kịp làm di chúc, dặn dò con cháu đầy đủ. Riêng với tôi, bà gọi vào nói chuyện riêng rồi dúi vào tay cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng, đây là số tiền dành dụm của ông bà bao năm qua. Thay vì để lại cho con gái, con trai mẹ lại cho riêng tôi mà giấu họ. 

Để nhận được số tiền này, mẹ chồng ra điều kiện tôi phải ra ngoài kiếm người đàn ông khác để có bầu. Nếu có bầu, tôi sẽ đến gặp luật sư của bà, rồi ông ấy làm thủ tục thừa kế cuốn sổ giúp tôi. Ngược lại, tôi không ngoại tình hoặc ngoại tình không có bầu thì số tiền đó sẽ được chia đều cho 3 người con ruột của bà.

Mẹ chồng dúi vào tay tôi cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ trước khi qua đời, không quên ra một điều kiện 'ngược đời' khiến tôi mất ngủ cả tháng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng tiết lộ, do chồng tôi bị vô sinh nên yêu cầu tôi làm việc này. Anh không biết bệnh tình của mình, chỉ có mẹ chồng biết do vài năm trước anh đi khám sức khỏe sinh sản trước khi cưới nhưng bà lại là người đi nhận kết quả hộ. Biết chuyện, bà đã giấu đi. Trước đây mẹ chồng định cấm cản chúng tôi đến với nhau vì sợ con trai không mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho tôi, nhưng vì thấy chúng tôi yêu thương nhau quá nên bà không nỡ. Bà cũng cấm tôi được tiết lộ chuyện này với chồng.

Thực sự tôi rất sốc, tôi suy nghĩ rất nhiều mà cả tháng trời không ngủ được, sụt mất 3kg. Tôi không muốn ngoại tình, không muốn có lỗi với chồng và cũng không muốn mang tiếng xấu. Nhưng ở thời điểm khó khăn này, số tiền lớn kia cứ thôi thúc tôi. Liệu tôi có nên làm hay không, nếu tôi có con thì chồng sẽ hạnh phúc hơn và 1 tỷ đồng tôi có thể xây nhà được cho bố mẹ, thay bố mẹ nuôi các em ăn học?

Tôi không nhẫn nhịn nổi khi nghe bạn trai hiện tại làm điều vô lý này mỗi khi ghen tuông

Tôi không nhẫn nhịn nổi khi nghe bạn trai hiện tại làm điều vô lý này mỗi khi ghen tuông

Tôi vẫn không thể nói hết những điều khiến tôi băn khoăn mỗi ngày mà chỉ giấu trong lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 6 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 7 giờ 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống