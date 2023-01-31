Mẹ chồng bắt nạt rồi đuổi con dâu hiền lành ra khỏi nhà, chọn con dâu ưng ý, cuối cùng hối hận sau khi phát hiện điều này

Như thường lệ, cô con dâu mới tới nhà, bà Hà liền thị uy bằng các loại gia quy, trong đó có việc giao chuyện lo cơm bữa hàng ngày ngày cho cô này.

Bà Hà luôn nói xấu con dâu trước mặt con trai, cố ý chia rẽ hai người, kết quả vợ chồng con trai ly hôn, anh con trai tái hôn với nàng dâu bà mong muốn. Nhưng kết cục bà Hà nhận được không hề như bà dự đoán, khiến bản thân vô cùng hối hận!

Cô con dâu mới này quả nhiên không nhân nhượng mẹ chồng tí nào. Có hôm bà Hà đòi ăn bánh bao, cô không muốn làm nên ra ngoài mua. Mà bánh bao mua này lại là nhân chay - nhân đậu xanh. Dù biết mẹ chồng thích ăn bánh bao nhân thịt nhưng vì bản thân không thích ăn thịt nên cô không thèm chiều mẹ chồng mà mua loại mình thích.

Bữa đầu tiên con dâu làm cháo đậu phộng khoai lang tím. Cô ngâm đậu phộng trong nước nóng một tiếng đồng hồ, khoai lang tím thái lát mỏng, sau đó đem tất cả nguyên liệu để vào nồi nấu một tiếng rưỡi là được, đơn giản thuận tiện. Nhưng bà Hà không thích ăn cháo, thích ăn cơm hơn. Con dâu này không chiều mẹ chồng, trực tiếp đặt bát cháo lên bàn ăn, sắc mặt tỏ ra không tốt, ý như muốn nói: “Bữa ăn chỉ có thế này, mẹ ăn thì ăn, không thì con cũng chịu”. Bà Hà bắt đầu hối hận, nhưng đây là con dâu bà chọn thì còn nói gì được.

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Bà Hà thấy con dâu không chịu tự mình vào bếp, chỉ biết ra ngoài mua đồ ăn sẵn, không những thế còn không để ý đến sở thích của bà, nghĩ về con dâu trước, lại thêm hối hận. Cô con dâu cũ trước khi làm món gì cũng sẽ hỏi ý kiến bà trước, vừa hiền lành lại vừa hiếu thuận. Cô ấy luôn dựa theo khẩu vị của bà má nấu. Ấy vậy mà bà Hà trong cái phúc lại không biết hưởng, ghét dâu cũ xuất thân nông thôn, luôn châm ngòi mối quan hệ của vợ chồng con trai, khiến hai người đường ai nấy đi. Lần này con trai cưới người con dâu do chính tay bà chọn, giờ cũng chính bà phải chịu cảnh uất ức, tủi thân, càng ngẫm càng thấy dâu cũ tốt làm sao.

Những ngày sau đó, bà Hà tiếp tục không có một bữa ngon vì con dâu luôn làm ngược lại mong muốn của bà. Bà bảo con dâu nấu một bát canh đậm đà, dinh dưỡng, cô lại nấu củ cải với đậu phụ, hương vị nhạt toẹt, canh ít nước mà cũng không có tí chất nào. Vẫn biết mẹ chồng thích ăn thịt nhưng cô mặc kệ, nghĩ thầm mình vào bếp nấu ăn được thế này là cũng không tệ rồi!

Hai ngày trước có người biếu nhà bà Hà cái bánh chưng khoai lang tím. Cô con dâu không muốn nấu ăn nên tận dụng món này để ăn thay cơm. Cô này vốn hảo ngọt, bà Hà ngược lại không thích đồ ngọt, nhưng con dâu không một chút ý tứ sẽ nhường mẹ chồng, cố ý rắc đường trắng lên bánh chưng.

Bà Hà ngày trước có con dâu hiền lành thì tìm mọi cách bắt nạt, bây giờ gặp nàng dâu ghê gớm đến nói chuyện cũng không dám, càng tiếc nuối dâu cũ hơn. Là mẹ chồng vốn không nên khiêu khích quan hệ giữa con trai và con dâu, nếu không, chẳng biết tự mình rước họa vào thân lúc nào, có khổ cũng không biết nên kể với ai!