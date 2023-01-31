Đến khi đưa bạn gái về ra mắt, tôi mới ngã ngửa khi biết quá khứ và cuộc chạy trốn hôn nhân của em

Tâm sự 31/01/2023 18:00

H về nhà tôi chơi, khi mọi người đang trò chuyện trong nhà thì nghe thấy tiếng ầm ĩ ở ngoài cổng nên vội chạy ra thì thấy một cậu thanh niên đang mắng bố tôi xối xả. Tôi chạy lại can ngăn và biết được người đàn ông kia chạy xe đâm vào người bố tôi.

Tôi và H yêu nhau đến nay được 4 tháng, dự định sẽ cưới nhau vào cuối năm. Em là cô gái xinh đẹp và tính tình rất tốt khiến tôi rất hãnh diện với bạn bè.

Tuần trước, H về nhà tôi chơi, khi mọi người đang trò chuyện trong nhà thì nghe thấy tiếng ầm ĩ ở ngoài cổng nên vội chạy ra thì thấy một cậu thanh niên đang mắng bố tôi xối xả. Tôi chạy lại can ngăn và biết được người đàn ông kia chạy xe đâm vào người bố tôi.

Bố tôi đã xin lỗi cho bớt chuyện nhưng anh chàng kia vẫn làm ầm lên đòi bồi thường. Bố tôi bị anh ta đâm vào không bắt bẻ thì thôi, đằng này lại bị đòi tiền, đúng là chuyện ngược đời. Hai bố con tôi hợp sức lại cũng không nói được cái miệng chua ngoa quá quắt của anh ta. Đúng lúc đó, H bước ra thì anh chàng kia mặc kệ bố con tôi mà lao đến nắm chặt tay H.

Trong khi H cố hết sức gỡ ra thì anh ta càng nắm chặt hơn, thấy vậy tôi lao vào bảo vệ bạn gái mình. Anh chàng kia nói H chính là vợ của anh ta, suốt hai năm nay anh ta đi tìm khắp nơi, khi biết được tung tích của em đang ở đây thì liền đến ngay. Người yêu tôi liên tục nói là không phải thế, giữa hai người đã ly dị từ lâu rồi, bây giờ chẳng có quan hệ gì nữa.

Đến khi đưa bạn gái về ra mắt, tôi mới ngã ngửa khi biết quá khứ và cuộc chạy trốn hôn nhân của em - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tin nào đối với tôi cũng là sốc cả, không ngờ H đã qua một lần đò, nếu không có sự việc ngày hôm nay thì em định giấu tôi đến bao giờ nữa? Sau khi biết sự thật về H thì bố mẹ tôi yêu cầu hai đứa chấm dứt qua lại, bởi họ không muốn rước về người con dâu từng ly hôn. Còn H nói là người đàn ông đó đối xử rất tệ với em ấy, mỗi lần anh ta uống rượu say về thường xuyên đánh và ghen tuông vô lý. Nhiều lần cho anh ấy cơ hội sửa chữa nhưng bất thành nên H quyết định ly dị để giải thoát cho cuộc hôn nhân bế tắc.

Anh ta giành quyền nuôi con để níu kéo H lại, vì không muốn tiếp tục sống với con người vũ phu đó nữa nên em đã bỏ con lại và chạy trốn.

H cầu xin tôi đừng chia tay, hãy cho em ấy một cơ hội để làm lại cuộc đời. Tôi cũng còn tình cảm với em nhưng bố mẹ bảo nếu tôi mà lấy H thì sẽ từ mặt. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

Lén hẹn gặp chồng cũ sau ly hôn, vừa gõ cửa nhà anh ta thì phải 'cắn chặt môi' khi thấy người này

Lén hẹn gặp chồng cũ sau ly hôn, vừa gõ cửa nhà anh ta thì phải 'cắn chặt môi' khi thấy người này

Đến nhà chồng cũ, Linh hồi hộp gõ cửa. Lúc cảnh cửa mở ra, cô choáng váng và cắn chặt môi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 1 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 5 giờ 33 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống