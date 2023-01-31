Đến khi đưa bạn gái về ra mắt, tôi mới ngã ngửa khi biết quá khứ và cuộc chạy trốn hôn nhân của em

H về nhà tôi chơi, khi mọi người đang trò chuyện trong nhà thì nghe thấy tiếng ầm ĩ ở ngoài cổng nên vội chạy ra thì thấy một cậu thanh niên đang mắng bố tôi xối xả. Tôi chạy lại can ngăn và biết được người đàn ông kia chạy xe đâm vào người bố tôi.

Tôi và H yêu nhau đến nay được 4 tháng, dự định sẽ cưới nhau vào cuối năm. Em là cô gái xinh đẹp và tính tình rất tốt khiến tôi rất hãnh diện với bạn bè. Tuần trước, H về nhà tôi chơi, khi mọi người đang trò chuyện trong nhà thì nghe thấy tiếng ầm ĩ ở ngoài cổng nên vội chạy ra thì thấy một cậu thanh niên đang mắng bố tôi xối xả. Tôi chạy lại can ngăn và biết được người đàn ông kia chạy xe đâm vào người bố tôi.

Bố tôi đã xin lỗi cho bớt chuyện nhưng anh chàng kia vẫn làm ầm lên đòi bồi thường. Bố tôi bị anh ta đâm vào không bắt bẻ thì thôi, đằng này lại bị đòi tiền, đúng là chuyện ngược đời. Hai bố con tôi hợp sức lại cũng không nói được cái miệng chua ngoa quá quắt của anh ta. Đúng lúc đó, H bước ra thì anh chàng kia mặc kệ bố con tôi mà lao đến nắm chặt tay H. Trong khi H cố hết sức gỡ ra thì anh ta càng nắm chặt hơn, thấy vậy tôi lao vào bảo vệ bạn gái mình. Anh chàng kia nói H chính là vợ của anh ta, suốt hai năm nay anh ta đi tìm khắp nơi, khi biết được tung tích của em đang ở đây thì liền đến ngay. Người yêu tôi liên tục nói là không phải thế, giữa hai người đã ly dị từ lâu rồi, bây giờ chẳng có quan hệ gì nữa.

Ảnh minh họa: Internet Tin nào đối với tôi cũng là sốc cả, không ngờ H đã qua một lần đò, nếu không có sự việc ngày hôm nay thì em định giấu tôi đến bao giờ nữa? Sau khi biết sự thật về H thì bố mẹ tôi yêu cầu hai đứa chấm dứt qua lại, bởi họ không muốn rước về người con dâu từng ly hôn. Còn H nói là người đàn ông đó đối xử rất tệ với em ấy, mỗi lần anh ta uống rượu say về thường xuyên đánh và ghen tuông vô lý. Nhiều lần cho anh ấy cơ hội sửa chữa nhưng bất thành nên H quyết định ly dị để giải thoát cho cuộc hôn nhân bế tắc. Anh ta giành quyền nuôi con để níu kéo H lại, vì không muốn tiếp tục sống với con người vũ phu đó nữa nên em đã bỏ con lại và chạy trốn. H cầu xin tôi đừng chia tay, hãy cho em ấy một cơ hội để làm lại cuộc đời. Tôi cũng còn tình cảm với em nhưng bố mẹ bảo nếu tôi mà lấy H thì sẽ từ mặt. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/den-khi-dua-ban-gai-ve-ra-mat-toi-moi-nga-ngua-khi-biet-qua-khu-va-cuoc-chay-tron-hon-nhan-cua-em-550714.html