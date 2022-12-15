Mẹ bạn gái cứ diện mọi lý do 'ép' 2 đứa ngủ chung, đến khi tôi nghe được lời khấn của bác trước bàn thờ thì chết sững

Tâm sự 15/12/2022 07:58

Tình cờ nửa đêm tôi tỉnh dậy, thấy mẹ Thảo đang đứng trước ban thờ thắp hương cho người chồng đã khuất.

Tôi và Thảo yêu nhau được 8 tháng. Hai đứa xác định nghiêm túc chuyện tương lai nên đã đưa đối phương về ra mắt gia đình. Nhà Thảo cách nơi chúng tôi làm việc 50km, mẹ Thảo thường xuyên bảo hai đứa về ăn cơm dịp cuối tuần. 

Mẹ Thảo hiền hậu, hiếu khách nên tôi cũng thích về chơi, tất nhiên đều ngủ lại. Mới đầu tôi và Thảo riêng phòng nhưng khoảng 2 tháng gần đây mẹ Thảo đều bảo hai đứa ngủ cùng phòng mỗi lần tôi về chơi. Bác nói đằng nào chúng tôi cũng làm đám cưới, thời buổi bây giờ suy nghĩ thoáng rồi, không cần phải ngại. Lúc thì bác bảo không có chăn, lúc lấy lý do màn mới giặt chưa khô…, đại để tìm lý do để tôi không thể ngủ riêng ở phòng trống còn lại mà đành ngủ chung với Thảo.

Mẹ bạn gái cứ diện mọi lý do 'ép' 2 đứa ngủ chung, đến khi tôi nghe được lời khấn của bác trước bàn thờ thì chết sững - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố Thảo mất rồi, cô ấy có một người chị gái đã kết hôn, tôi xác định sẽ cưới Thảo nên coi gia đình bạn gái như gia đình mình, thành ra suy nghĩ khá thoải mái. Cho đến tuần vừa rồi về nhà đi chơi, tôi mới bàng hoàng biết được một bí mật. 

Tình cờ nửa đêm tôi tỉnh dậy, thấy mẹ Thảo đang đứng trước ban thờ thắp hương cho người chồng đã khuất. Những lời trò chuyện thủ thỉ của bà khiến tôi phải chết sững: "Mong là mọi chuyện sẽ thành công tốt đẹp ông ạ, mong cho con bé sớm mang thai để hai đứa làm đám cưới… Nếu nó lại bị bỏ rơi như lần trước thì con bé không sống nổi, mà tôi cũng tan nát cõi lòng vì thương con…”.

Quay trở lại phòng, tôi hỏi Thảo chuyện quá khứ, mong Thảo kể rõ chuyện đang giấu tôi. Đến nước này Thảo đành thú nhận cô ấy từng bị người cũ chia tay vì mãi không có thai, đi khám mới biết Thảo bị dính buồng tử cung. Bạn trai Thảo bỏ rơi cô ấy luôn mà không đợi bạn gái điều trị, chữa chạy. 

Mẹ bạn gái cứ diện mọi lý do 'ép' 2 đứa ngủ chung, đến khi tôi nghe được lời khấn của bác trước bàn thờ thì chết sững - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sở dĩ 2 tháng gần đây mẹ Thảo làm như vậy vì bà mới xin được một chiếc giường của người quen, kê vào phòng Thảo Người này vô cùng mắn đẻ, 10 năm kết hôn sinh liền 5 đứa con, bác để hai đứa chúng tôi nằm trên chiếc giường ấy để lấy may.

Tôi không trách Thảo nhiều vì hiểu được nỗi khổ tâm, mặc cảm của cô ấy. Nhưng nếu căn bệnh của Thảo quá khó chữa thì sau này cưới về chắc gì chúng tôi được hạnh phúc, khi phải đối mặt với đủ áp lực. Tôi yêu Thảo thật lòng, sẽ không phũ phàng bỏ rơi cô ấy. 

Vô tình phát hiện chồng hay ra ngoài lúc nửa đêm, tôi lén địu con nhỏ đi theo dõi thì đứng chết lặng nhìn việc anh đang làm bên lề đường

Vô tình phát hiện chồng hay ra ngoài lúc nửa đêm, tôi lén địu con nhỏ đi theo dõi thì đứng chết lặng nhìn việc anh đang làm bên lề đường

Đặt con ngủ xong, tôi ra ngoài xem chồng đã ngủ chưa hay anh vẫn đang làm việc. Bất ngờ là tôi không tìm được chồng đâu cả.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu góc tâm sự tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 1 giờ 14 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 2 giờ 14 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa