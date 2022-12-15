Tình cờ nửa đêm tôi tỉnh dậy, thấy mẹ Thảo đang đứng trước ban thờ thắp hương cho người chồng đã khuất.

Tôi và Thảo yêu nhau được 8 tháng. Hai đứa xác định nghiêm túc chuyện tương lai nên đã đưa đối phương về ra mắt gia đình. Nhà Thảo cách nơi chúng tôi làm việc 50km, mẹ Thảo thường xuyên bảo hai đứa về ăn cơm dịp cuối tuần. Mẹ Thảo hiền hậu, hiếu khách nên tôi cũng thích về chơi, tất nhiên đều ngủ lại. Mới đầu tôi và Thảo riêng phòng nhưng khoảng 2 tháng gần đây mẹ Thảo đều bảo hai đứa ngủ cùng phòng mỗi lần tôi về chơi. Bác nói đằng nào chúng tôi cũng làm đám cưới, thời buổi bây giờ suy nghĩ thoáng rồi, không cần phải ngại. Lúc thì bác bảo không có chăn, lúc lấy lý do màn mới giặt chưa khô…, đại để tìm lý do để tôi không thể ngủ riêng ở phòng trống còn lại mà đành ngủ chung với Thảo.

Ảnh minh họa: Internet Bố Thảo mất rồi, cô ấy có một người chị gái đã kết hôn, tôi xác định sẽ cưới Thảo nên coi gia đình bạn gái như gia đình mình, thành ra suy nghĩ khá thoải mái. Cho đến tuần vừa rồi về nhà đi chơi, tôi mới bàng hoàng biết được một bí mật. Tình cờ nửa đêm tôi tỉnh dậy, thấy mẹ Thảo đang đứng trước ban thờ thắp hương cho người chồng đã khuất. Những lời trò chuyện thủ thỉ của bà khiến tôi phải chết sững: "Mong là mọi chuyện sẽ thành công tốt đẹp ông ạ, mong cho con bé sớm mang thai để hai đứa làm đám cưới… Nếu nó lại bị bỏ rơi như lần trước thì con bé không sống nổi, mà tôi cũng tan nát cõi lòng vì thương con…”.

Quay trở lại phòng, tôi hỏi Thảo chuyện quá khứ, mong Thảo kể rõ chuyện đang giấu tôi. Đến nước này Thảo đành thú nhận cô ấy từng bị người cũ chia tay vì mãi không có thai, đi khám mới biết Thảo bị dính buồng tử cung. Bạn trai Thảo bỏ rơi cô ấy luôn mà không đợi bạn gái điều trị, chữa chạy. Ảnh minh họa: Internet Sở dĩ 2 tháng gần đây mẹ Thảo làm như vậy vì bà mới xin được một chiếc giường của người quen, kê vào phòng Thảo Người này vô cùng mắn đẻ, 10 năm kết hôn sinh liền 5 đứa con, bác để hai đứa chúng tôi nằm trên chiếc giường ấy để lấy may. Tôi không trách Thảo nhiều vì hiểu được nỗi khổ tâm, mặc cảm của cô ấy. Nhưng nếu căn bệnh của Thảo quá khó chữa thì sau này cưới về chắc gì chúng tôi được hạnh phúc, khi phải đối mặt với đủ áp lực. Tôi yêu Thảo thật lòng, sẽ không phũ phàng bỏ rơi cô ấy.

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