Mẹ cũng vui khi gặp lại cháu nhưng bà chỉ chăm chăm quan tâm con dâu là chính. Bế cháu chưa ấm tay, bà đã đẩy cho tôi để vào xem chị dâu. Chị ấy nói bị ốm nhưng chẳng sốt chẳng ho, cũng không bệnh tật gì cụ thể, chỉ nói trong người mệt mỏi. Thế thôi mà mẹ tôi làm như trời sắp sập, kề bên cạnh chị ấy không rời nửa bước.

Tôi lấy chồng cách nhà hơn 100 cây số, khoảng cách không quá xa nhưng vì vừa có con nhỏ nên thời gian qua tôi ít về thăm nhà. Con tôi được hơn 1 tuổi rồi, bé cũng đã cứng cáp, đi xa thoải mái nên tôi đưa con về quê ngoại chơi 1 tuần. Từ lúc sinh con tôi mới về ngoại 1 tháng lúc mới sinh xong, cho đến giờ gần một năm rồi tôi chưa đưa con về quê. Cứ ngỡ bà ngoại phải nhớ cháu lắm mà thực tế lại khiến tôi tủi thân vô cùng.

Mang tiếng đưa con về ngoại chơi, bà ngoại chẳng dành thời gian cho cháu, tôi toàn tự mình trông con. Tôi còn phải xuống bếp nấu cơm, dọn dẹp, phục vụ chị dâu. Người ta về nhà đẻ chơi sướng như tiên, bà ngoại cưng cháu như vàng, còn tôi thì bị ghẻ lạnh, thờ ơ. Nghĩ mà uất ức muốn khóc, bà không quý cháu thì tôi về làm gì!

Chị dâu cậy được mẹ chồng chiều cứ nằm mãi trong phòng, chẳng dậy chơi với cháu và em chồng. Anh tôi lẫn mẹ đều không ai góp ý câu nào, trái lại còn ân cần với chị ấy vô cùng. Mẹ tôi bữa nào cũng nấu ăn riêng cho con dâu, bưng vào tận phòng cho chị ấy, chẳng khác gì bà đẻ.

Dự định chơi 1 tuần nhưng được 3 hôm tôi quyết định về sớm. “Cất công đưa con về đây thì ở chơi cho bõ, đi lại nhiều thằng bé mệt”, mẹ tôi vội khuyên can. Tôi bực quá mới gắt lên: “Về đây có ai quan tâm đâu mà ở chơi lâu. Lần sau con cũng chẳng về nữa!”. Mẹ tôi đờ người rồi vội kéo tôi vào phòng bà. Biết mọi chuyện từ mẹ, tôi thẫn thờ thương chị dâu vô hạn. Hóa ra chị ấy vừa bị sảy thai, mà nguyên nhân lại là vì giúp mẹ chồng.

Hôm đó mẹ tôi và chị dâu ra ngoài mua đồ. Một chiếc xe máy lao nhanh đến chỗ hai người đứng mà mẹ không chú ý, chị dâu vội vàng kéo bà lại. Tránh được cú va chạm với chiếc xe máy kia nhưng hai người bị ngã. Vì cú ngã đó mà chị dâu không giữ được cái thai 2 tháng.

Bình thường mối quan hệ giữa mẹ tôi với chị dâu cũng rất tốt. Lần này xảy ra chuyện đó, bà thương chị lắm, nguyên nhân lại bởi giúp mẹ chồng nên bà càng áy náy với con dâu. Anh tôi cũng xót xa cho vợ, hết lòng muốn bù đắp. Mẹ tôi không muốn nhắc lại chuyện đau lòng đó nên chẳng kể với tôi.

Tôi bật khóc vì thương chị và vì hối hận về sự ích kỷ, nông nổi của mình. Tôi sẽ ở lại chơi lâu để cùng mẹ chăm sóc chị dâu và trò chuyện, động viên cho chị khuây khỏa. Tôi muốn hỏi các chị em sau khi sảy thai thì cần phải kiêng cữ hay làm những gì để sức khỏe nhanh hồi phục?

Mẹ tôi đờ người rồi vội kéo tôi vào phòng bà - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi sảy thai nên làm gì?

Sau khi sảy thai, chị em nên giữ cơ thể trong trạng thái nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, chú ý bồi bổ sức khỏe, không nên dằn vặt bản thân mà hãy xem đây là chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Nên chia sẻ cảm xúc tiêu cực với chồng, bạn bè hoặc người thân trong gia đình, giúp tinh thần vui vẻ và thư giãn hơn. Có rất nhiều phụ nữ xuất hiện trạng thái lo lắng về vấn đề sảy thai trong tương lai, tuy nhiên các kết quả điều tra cho thấy có đến 85% các bà mẹ sẽ mang thai thành công trở lại sau khi bị sảy thai.

- Chú ý vấn đề vệ sinh cá nhân hàng ngày: Tối thiểu 2 lần mỗi ngày nên pha nước ấm với dung dịch vệ sinh phụ nữ chuyên dụng để vệ sinh vùng kín, việc làm này giúp chị em chống lại tình trạng nhiễm trùng và giúp khử mùi hôi vùng kín hiệu quả.

- Sử dụng túi chườm nóng (hoặc dùng chai nước đổ đầy nước nóng) để chườm lên vùng bụng, lưng và hai bên bẹn. Việc làm này có tác dụng phòng chống đau lưng, mỏi gối, giúp cơ thể chị em nhanh chóng hồi phục.

- Chế độ ăn uống của phụ nữ sau sảy thai cần đảm bảo đầy đủ các chất dinh dưỡng, giúp các chị em nhanh hồi phục, thực hiện ăn chín uống sôi, an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Nên ăn nhiều rau và trái cây để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Hãy lựa chọn các loại thịt như thịt bò, thịt lợn, thịt dê... để tăng cường bổ sung chất sắt. Các loại rau củ quả như bí ngô, súp lơ xanh, rau bina, nho, chuối, các loại hạt đậu, ngũ cốc... cũng là thực phẩm giàu chất sắt. Chị em đừng quên bổ sung thêm vitamin C để tăng cường hấp thu dưỡng chất này.

Sau sảy thai nếu có triệu chứng bất thường, bạn nên được thăm khám và tư vấn với bác sĩ chuyên khoa.