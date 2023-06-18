Mải mới được gần gũi vợ một đêm, tôi liền lao vào như 'hổ đói', đang phút cao trào thì chết sững khi thấy 'vết lạ' trên người cô ấy

Tâm sự 18/06/2023 07:50

Thời gian đi công tác, ngày nào tôi cũng gọi video về nói chuyện với vợ nhưng vẫn thấy nhớ lắm. Cho đến 2 tuần trước, tôi nhớ vợ quá không chịu được mới bảo cô ấy mua vé máy bay vào với tôi vài hôm.

Vợ chồng tôi vừa mới kết hôn được 6 tháng. Vợ chồng son tình cảm vẫn mặn nồng quấn quýt lắm. Sau đám cưới, tôi bảo vợ nghỉ việc ở nhà vì chỗ làm của cô ấy xa quá. Nếu đi lại trong ngày rất vất vả, mà ở trọ cuối tuần mới về thì tôi không thích, vợ cũng không muốn xa chồng kiểu đó.

Thế là tôi bảo vợ nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình rồi mang thai, sinh con. Vợ rất ngoan ngoãn và nghe lời chồng, cô ấy cũng bảo muốn dành nhiều thời gian cho con, giao cho người khác không yên tâm. Vợ cứ như vậy khiến tôi vui lắm, rất phù hợp với quan điểm của tôi.

Bố tôi mất lâu rồi, hiện tại vợ chồng tôi sống cùng mẹ. Mẹ tôi cũng yêu thương và ủng hộ con dâu. Cách đây hơn một tháng, tôi lên đường đi công tác xa thời gian khoảng 3 tháng. Vừa mới cưới được mấy tháng đã xa vợ thời gian dài như thế, tôi không đành lòng nhưng công việc bắt buộc cũng chẳng còn cách nào.

Mải mới được gần gũi vợ một đêm, tôi liền lao vào như 'hổ đói', đang phút cao trào thì chết sững khi thấy 'vết lạ' trên người cô ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi đi, tôi đưa cho vợ 50 triệu bảo cô ấy ở nhà buồn chán thì rủ bạn bè đi uống cà phê, mua sắm hoặc về nhà ngoại chơi cho khuây khỏa. Không có chồng ở nhà lại đang nghỉ việc, chắc là cô ấy cô đơn lắm. Đó là khoản tiền tôi cho riêng vợ, còn tiền chi tiêu ăn uống hàng ngày thì tôi đưa cho mẹ rồi. Vì mẹ tôi xưa nay quen chợ búa ở đây, bà đi chợ mỗi ngày cũng tiện hơn vợ tôi.

Thời gian đi công tác, ngày nào tôi cũng gọi video về nói chuyện với vợ nhưng vẫn thấy nhớ lắm. Cho đến 2 tuần trước, tôi nhớ vợ quá không chịu được mới bảo cô ấy mua vé máy bay vào với tôi vài hôm. Vì tôi bận quá không về được, vợ không đi làm nên có thời gian hơn. Mẹ tôi sức khỏe vẫn tốt và có thể ở nhà một mình. Vợ ngần ngừ không muốn đi, tôi phải thuyết phục mãi cô ấy mới đồng ý.

Đón vợ từ sân bay về chỗ ở, tôi không chờ đợi nổi nữa, lập tức bế cô ấy lên giường. Vậy nhưng vợ cứ từ chối, bảo rằng vừa đi đường mệt mỏi. Nghe cô ấy nói thế tôi lại thương, đành bảo vợ đi tắm rồi nghỉ ngơi. Cho đến tối, cơm nước xong tôi vội kéo vợ vào phòng ngủ. Lúc này cô ấy lại cứ đòi tắt đèn tối om, trong khi đó trước đây vợ chồng tôi luôn có thói quen bật điện sáng mỗi khi ân ái. Hơn nữa lâu không gặp tôi cũng muốn được nhìn cô ấy thật rõ.

Mải mới được gần gũi vợ một đêm, tôi liền lao vào như 'hổ đói', đang phút cao trào thì chết sững khi thấy 'vết lạ' trên người cô ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thái độ khác lạ của vợ khiến tôi nghi ngờ. Cho đến khi tôi gần như ép buộc cởi váy ngủ của vợ ra thì phải đờ đẫn nhìn cơ thể cô ấy. Trên người vợ tôi có rất nhiều dấu vết xanh tím cả mới cả cũ, da cô ấy lại trắng nên trông rất đáng sợ. Hóa ra đây chính là lý do giải thích cho sự khác thường của cô ấy.

Rõ ràng đã có chuyện gì xảy ra ở nhà mà tôi không hề biết. Tôi gằn giọng hỏi vợ nguyên nhân vì đâu. Tại sao cô ấy lại giấu tôi? Ban đầu vợ bảo bị ngã nhưng tôi không tin, nhìn giống bị ai đó cắn cấu thì đúng hơn. Song nó cũng không hề giống dấu vết của những cuộc ân ái.

Để rồi khi nghe vợ lí nhí thú nhận mọi chuyện mà tôi kinh hoàng không thể tin nổi. Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được người gây ra thương tích cho vợ lại chính là mẹ tôi.

Nghe vợ vừa khóc thút thít vừa kể lại mọi lời nói, hành động của mẹ chồng đối xử với con dâu thì tôi đã hiểu mẹ ghen tị với vợ. Vì tôi yêu thương chiều chuộng cô ấy, vì tôi thương vợ vất vả bảo cô ấy nghỉ làm ở nhà. Vì đi đâu về tôi cũng mua quà cho vợ, cô ấy hơi có chuyện buồn là tôi nghĩ cách xoa dịu, đưa đi ăn đi chơi cho cô ấy vui. Đi công tác còn cho vợ mấy chục triệu tiêu vặt để vợ khỏi buồn. Chợ búa cơm nước cũng nhờ mẹ giúp con dâu vì sợ vợ mới về làm dâu chưa quen hoàn cảnh sống…

Gia đình tôi khi trước không giàu có gì, bố tôi lại là người đàn ông gia trưởng, vô tâm với vợ con. Mẹ tôi đã có một cuộc hôn nhân không được hạnh phúc. Tôi hiểu điều đó và luôn cố gắng bù đắp cho mẹ khi bắt đầu kiếm được tiền. Nhưng tôi cũng phải yêu thương và chiều chuộng vợ chứ, đúng không? Tôi chỉ nghĩ cô ấy mới về làm dâu lạ nước lạ cái lại chẳng có ai quen thân bên cạnh, tôi muốn nhân nhượng và đối xử tốt với cô ấy nhiều hơn một chút.

Còn vợ tôi sợ chồng suy nghĩ nên cứ giấu mọi chuyện không kể cho tôi biết. Cô ấy như vậy tôi lại càng thương càng xót. Về phần mẹ thì tôi vừa giận vừa thương bà. Bây giờ tôi khó xử không biết phải giải quyết chuyện này ra sao. Tới đây tôi cần đối xử với vợ và mẹ như thế nào để cả hai người không ai phải chịu thiệt thòi?

Giận chồng nên sang nhà bạn thân ngủ nhờ một đêm, đang mơ màng thì nghe tiếng động nhạy cảm dưới gầm giường, tôi khom lưng nhìn thì bàng hoàng, 'chết điếng'

Giận chồng nên sang nhà bạn thân ngủ nhờ một đêm, đang mơ màng thì nghe tiếng động nhạy cảm dưới gầm giường, tôi khom lưng nhìn thì bàng hoàng, 'chết điếng'

Khi ngà ngà say, tôi đi thẳng vào phòng ngủ của Linh, dù cô ấy có chạy theo nói tôi sang ngủ phòng cho khách tôi cũng mặc kệ.

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