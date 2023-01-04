Ly hôn 5 năm, mẹ chồng cũ chế giễu 'Con dâu mới sinh được 3 con trai nối dõi', tôi chỉ bật cười mà khiến bà mất ngủ

Hạnh và Trung kết hôn, vốn cuộc sống rất yên bình, chỉ vì cô sinh con gái, dưới sự bức bách của mẹ chồng, không thể không ly hôn với chồng... Con gái của Hạnh tên là Linh, rất đáng yêu, mới hơn một tuổi. Mỗi lần mẹ chồng Linh đến nhà con trai, việc bà không bao giờ quên là thúc giục con dâu sinh con thứ 2. Khi đó, Hạnh sẽ giải thích với mẹ chồng rằng:

Nhưng mẹ chồng không chịu buông tha, đáp lại như sau: "Vậy chị cho tôi một thông tin chính xác, khi nào thì chị có thể sinh con thứ 2. Phụ nữ càng lớn tuổi thì càng khó có con. Không phải chỉ vì anh nhà chị chiều vợ mà chị cái gì cũng dựa vào. Không thể để con trai tôi đoạn tử tuyệt tôn như vậy".

“Con sinh mổ, không thể ngay lập tức mang thai lần 2 ngay được. Như vậy sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa bây giờ chỉ một mình chồng con kiếm ra tiền, chúng con muốn sinh con thứ 2 cũng không có điều kiện”.

Trung gần như không có chủ kiến. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều là nghe mẹ. Anh cũng khuyên vợ: "Em đừng nói lại mẹ nữa. Anh cũng hỏi bác sĩ rồi, sau sinh mổ thì 2 năm sau muốn có con cũng không vấn đề gì. Chúng ta chuẩn bị trước, nhất định phải sinh con thứ 2”.

Hạnh nghe xong không muốn nói với chồng nữa, kiểu nói chuyện vô trách nhiệm này khiến cô thất vọng vô cùng. Cô chịu không nổi sự nhu nhược của chồng, cũng biết mình và mẹ chồng là không thể dung hòa, vì thế đồng ý ly hôn, có thể không cần tài sản, nhưng phải được mang theo con gái.

Ảnh minh họa: Internet

Hạnh mang theo con gái sống thật tốt. Sau đó lại quen biết một người đàn ông, vừa thành thật lại có năng lực, hơn nữa không ghét bỏ cô đã từng ly hôn, còn đang nuôi con riêng, hai người tái hôn, cuộc sống rất ngọt ngào.

Chớp mắt đã 5 năm trôi qua, Hạnh vô tình nhìn thấy hình ảnh Trung cùng vợ và 3 đứa con trai qua facebook một người bạn của mẹ chồng. Cô bật cười, nghĩ mới 5 năm mà con dâu mới của mẹ chồng cũ đã sinh cho bà tới 3 đứa cháu trai.

Năm đầu tiên Trung tái hôn, đã có con trai, sau đó cô vợ mới lại mang thai đôi rồi sinh ra hai đứa con trai nữa. Cả gia đình chen chúc trong căn hộ 60 mét vuông hai phòng ngủ và một phòng khách, không biết làm thế nào để ngủ vào ban đêm.

Trong khi mẹ chồng cũ còn đang đắm đuối với 3 đứa cháu trai thì Trung đã sớm qua mạng xã hội than thở với vợ cũ. Anh khóc lóc nói mình hiện tại gặp bao nhiêu vất vả. Hai đứa con trai nhỏ phải ăn sữa bột, con trai lớn học mẫu giáo, mẹ chồng thì sức khỏe không tốt lắm, chi phí hàng tháng thực sự quá lớn.

Trung ban ngày thì bù đầu với công việc, tối về nhà lúc nào cũng nháo nhào vì lũ nhỏ, không thể ngủ ngon giấc. Tiền không đủ tiêu nên nhiều khi buổi tối còn phải đi làm kiếm thêm. Hiện tại điều anh hối hận nhất chính là đã nghe lời mẹ, cưới một người vợ cái gì cũng không biết, còn sinh nhiều con như vậy.

Mẹ chồng cũ là một người sĩ diện, trong nhà nghèo đến ngay cả tiền mua thuốc cũng không đủ, còn cứng miệng: "Tôi bệnh nặng, bây giờ có chết cũng toại nguyện vì ít ra đã có 3 đứa cháu trai nối dõi”.

Ảnh minh họa: Internet

Cháu trai lớn của bà đi học mẫu giáo, vì thiếu kỷ luật, tính khí đặc biệt ồn ào, động một chút liền đánh nhau với bạn khiến bố thường xuyên phải bồi thường cho nhà người ta. Vì vậy mà con trai bà chưa đầy 40 tuổi, cơ thể đã đầy bệnh tật. Con dâu vốn hòa khí, bởi vì sinh nhiều con áp lực lớn, cũng không ôn hòa mãi được, suốt ngày giận dữ mắng người, cả nhà ai cũng mắng, từ chồng, con đến mẹ chồng. Mắng còn rất khó nghe, hàng xóm chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Ngược lại, Hạnh hai năm nay giáo dục con rất xuất sắc, dạy con chơi piano, học múa, năm nào cũng đứng đầu lớp. Con gái ở trường học giỏi, thanh lịch, nói chuyện cũng rất ngọt ngào. Hạnh tái hôn, không sinh thêm con mà bồi dưỡng con gái thật tốt, con bé cũng rất biết phấn đấu, rất ưu tú.

Cuộc sống thoải mái của Hạnh trái ngược hoàn toàn với cuộc sống nháo nhào của chồng cũ. Cô không ghen tị chồng cũ có nhiều con trai mà ngược lại nhìn hoàn cảnh của anh bây giờ còn thấy cảm cảnh thay.

Mẹ chồng cũ bệnh nhưng trong nhà không có tiền nên ít lâu sau thì qua đời. Chồng cũ một mình gánh vác cả đại gia đình, suốt ngày cùng vợ cãi nhau ầm ĩ, cũng không cách nào thoát khỏi cuộc sống bi đát.

Con cái không phải cứ con trai mới là tốt, cũng không phải là càng nhiều càng tốt.