Lén lút ăn nằm với người cũ, nửa đêm tôi nhận được cái tát 'đau như trời giáng' từ bà chủ nhà trọ vì lý do này

Khánh là bạn trai cũ của tôi, chúng tôi đã chia tay cách đây 1 năm rưỡi. Ngay sau đó anh ta có bạn gái mới, một cô nàng giàu có xinh đẹp học cùng trường. Tôi đã đau khổ suốt một thời gian dài, nhưng cách đây 6 tháng tôi cũng có người yêu mới.

Tôi vẫn đang chờ đợi một câu trả lời tử tế của Khánh , nhưng có vẻ như anh ta đã trốn mất tăm mất tích sau khi bị bạn gái "đương nhiệm" bắt quả tang đang nằm ngủ cùng tôi. Trong chuyện này tôi chẳng phải người duy nhất có lỗi, ấy thế mà bây giờ tôi lại phải chịu hậu quả một mình. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên xem có phải tôi đã sai?

Rồi đến một ngày mưa cách đây 1 tháng, không kiềm chế được cơn sầu nên tôi đã nhắn tin cho người yêu cũ. Khánh cũng đáp lại tâm sự của tôi, thậm chí còn mua rượu mang đến để nhậu với tôi. Hóa ra anh cũng chả vui vẻ gì khi yêu đúng một cô tiểu thư chảnh chọe, hay dỗi và hay đòi hỏi. Sau khi uống say tâm sự đã đời với nhau thì chuyện gì đến cũng phải đến, chúng tôi không kiềm chế được nên đã lao vào nhau như 2 con thiêu thân.

Cứ tưởng sẽ tìm lại được hạnh phúc sau bao nhiêu tổn thương, nhưng tình mới của tôi còn vô tâm hơn tình cũ, thường xuyên chửi bới tôi và tán tỉnh đứa con gái khác trên mạng nên tôi khóc suốt.

Ảnh minh họa: Internet

Kể từ hôm đó tôi và Khánh đã lén lút quay lại với nhau, tôi giấu bạn trai và Khánh cũng giấu bạn gái để chọn mối quan hệ gọi là "người tình". Chúng tôi đều nhận ra rằng vẫn còn tình cảm với nhau, nhưng bây giờ chưa thích hợp để bỏ người mới, cảm giác lén lút vụng trộm cũng rất thú vị nên chúng tôi cứ ăn nằm với nhau 1 tuần vài lần.

Tôi loạng choạng bám vào tường, một tay ôm má một tay chới với tìm chỗ dựa, Khánh hoảng hốt từ trong nhà vệ sinh chạy ra. Người tát tôi là bà chủ nhà trọ, phía sau lưng là một cô gái trẻ mặc áo khoác kín mít, cả 2 cùng lên tiếng chửi tôi té tát khiến tôi hoảng loạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô gái kia quát ầm ĩ, xông vào túm tóc lôi Khánh ra ngoài.

Thật không thể tin được, hóa ra bà chủ nhà lại là mẹ của bạn gái Khánh ! Bà không ở khu trọ này mà ở một chỗ khác, có vẻ như con gái bà đã phát hiện ra Khánh ở cùng với tôi qua camera gắn ở cổng nên đã tức tốc kéo mẹ sang đánh ghen cùng. Nghe 2 mẹ con họ chửi mà tôi cứng họng không nói được gì, hàng xóm xung quanh dãy trọ túa ra hóng hớt, chỉ trỏ vào phòng khiến tôi nhục nhã ê chề.

Bạn trai cũ của tôi trông thật thảm hại, lúc kể xấu bạn gái mới với tôi thì hùng hổ lắm, ra điều bất mãn lắm, đến lúc xảy ra chuyện thì lại cúi đầu hèn hạ vô cùng. Anh ta câm như hến, không thể giải thích nửa lời với bà chủ trọ. Tôi nhếch mép cười, quay vào thu dọn đồ đạc vì bà chủ cũng đã đuổi thẳng cổ ra đường.

Sau khi sang nhà bạn ở nhờ, bây giờ tôi vẫn hoang mang chưa biết sẽ làm gì tiếp. Bạn gái của Khánh đã quay lại clip và đe dọa sẽ tung lên mạng để tôi không còn mặt mũi sống trên đời. Bạn trai mới của tôi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra vì anh ta chẳng bao giờ quan tâm tôi ra sao. Cả 4 chúng tôi ai cũng sai trong cuộc tình rối rắm này, tôi với Khánh vẫn còn yêu nhau thì sao chứ?!? Bạn gái mới của anh ta mới là người sai, tôi chẳng làm gì nên tội cả!