Lén lút ăn nằm với người cũ, nửa đêm tôi nhận được cái tát 'đau như trời giáng' từ bà chủ nhà trọ vì lý do này

Tâm sự 26/12/2022 18:56

Kể từ hôm đó tôi và Khánh đã lén lút quay lại với nhau, tôi giấu bạn trai và Khánh cũng giấu bạn gái để chọn mối quan hệ gọi là "người tình". Chúng tôi đều nhận ra rằng vẫn còn tình cảm với nhau, nhưng bây giờ chưa thích hợp để bỏ người mới, cảm giác lén lút vụng trộm cũng rất thú vị nên chúng tôi cứ ăn nằm với nhau 1 tuần vài lần.

Tôi vẫn đang chờ đợi một câu trả lời tử tế của Khánh , nhưng có vẻ như anh ta đã trốn mất tăm mất tích sau khi bị bạn gái "đương nhiệm" bắt quả tang đang nằm ngủ cùng tôi. Trong chuyện này tôi chẳng phải người duy nhất có lỗi, ấy thế mà bây giờ tôi lại phải chịu hậu quả một mình. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên xem có phải tôi đã sai?

Khánh là bạn trai cũ của tôi, chúng tôi đã chia tay cách đây 1 năm rưỡi. Ngay sau đó anh ta có bạn gái mới, một cô nàng giàu có xinh đẹp học cùng trường. Tôi đã đau khổ suốt một thời gian dài, nhưng cách đây 6 tháng tôi cũng có người yêu mới.

Cứ tưởng sẽ tìm lại được hạnh phúc sau bao nhiêu tổn thương, nhưng tình mới của tôi còn vô tâm hơn tình cũ, thường xuyên chửi bới tôi và tán tỉnh đứa con gái khác trên mạng nên tôi khóc suốt.

Rồi đến một ngày mưa cách đây 1 tháng, không kiềm chế được cơn sầu nên tôi đã nhắn tin cho người yêu cũ. Khánh cũng đáp lại tâm sự của tôi, thậm chí còn mua rượu mang đến để nhậu với tôi. Hóa ra anh cũng chả vui vẻ gì khi yêu đúng một cô tiểu thư chảnh chọe, hay dỗi và hay đòi hỏi. Sau khi uống say tâm sự đã đời với nhau thì chuyện gì đến cũng phải đến, chúng tôi không kiềm chế được nên đã lao vào nhau như 2 con thiêu thân.

Lén lút ăn nằm với người cũ, nửa đêm tôi nhận được cái tát 'đau như trời giáng' từ bà chủ nhà trọ vì lý do này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ hôm đó tôi và Khánh đã lén lút quay lại với nhau, tôi giấu bạn trai và Khánh cũng giấu bạn gái để chọn mối quan hệ gọi là "người tình". Chúng tôi đều nhận ra rằng vẫn còn tình cảm với nhau, nhưng bây giờ chưa thích hợp để bỏ người mới, cảm giác lén lút vụng trộm cũng rất thú vị nên chúng tôi cứ ăn nằm với nhau 1 tuần vài lần.

Tôi loạng choạng bám vào tường, một tay ôm má một tay chới với tìm chỗ dựa, Khánh hoảng hốt từ trong nhà vệ sinh chạy ra. Người tát tôi là bà chủ nhà trọ, phía sau lưng là một cô gái trẻ mặc áo khoác kín mít, cả 2 cùng lên tiếng chửi tôi té tát khiến tôi hoảng loạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô gái kia quát ầm ĩ, xông vào túm tóc lôi Khánh ra ngoài.

Thật không thể tin được, hóa ra bà chủ nhà lại là mẹ của bạn gái Khánh ! Bà không ở khu trọ này mà ở một chỗ khác, có vẻ như con gái bà đã phát hiện ra Khánh ở cùng với tôi qua camera gắn ở cổng nên đã tức tốc kéo mẹ sang đánh ghen cùng. Nghe 2 mẹ con họ chửi mà tôi cứng họng không nói được gì, hàng xóm xung quanh dãy trọ túa ra hóng hớt, chỉ trỏ vào phòng khiến tôi nhục nhã ê chề.

Bạn trai cũ của tôi trông thật thảm hại, lúc kể xấu bạn gái mới với tôi thì hùng hổ lắm, ra điều bất mãn lắm, đến lúc xảy ra chuyện thì lại cúi đầu hèn hạ vô cùng. Anh ta câm như hến, không thể giải thích nửa lời với bà chủ trọ. Tôi nhếch mép cười, quay vào thu dọn đồ đạc vì bà chủ cũng đã đuổi thẳng cổ ra đường.

Sau khi sang nhà bạn ở nhờ, bây giờ tôi vẫn hoang mang chưa biết sẽ làm gì tiếp. Bạn gái của Khánh đã quay lại clip và đe dọa sẽ tung lên mạng để tôi không còn mặt mũi sống trên đời. Bạn trai mới của tôi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra vì anh ta chẳng bao giờ quan tâm tôi ra sao. Cả 4 chúng tôi ai cũng sai trong cuộc tình rối rắm này, tôi với Khánh vẫn còn yêu nhau thì sao chứ?!? Bạn gái mới của anh ta mới là người sai, tôi chẳng làm gì nên tội cả!

Bỏ vợ không biết sinh con, bất ngờ gặp lại, tôi điếng người khi nhìn thấy thứ này trên tay cô ấy

Bỏ vợ không biết sinh con, bất ngờ gặp lại, tôi điếng người khi nhìn thấy thứ này trên tay cô ấy

Sau kết hôn, dù rất mong ngóng có con bế bồng nhưng không hiểu sao chúng tôi mãi vẫn không có tin vui. Hơn 1 năm sau vợ chồng dắt nhau đi khám hiếm muộn. Hôm ấy không biết bác sĩ nói gì với em mà cô ấy còn rủ tôi lưu trữ tinh trùng nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 1 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 3 giờ 19 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 4 giờ 19 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 5 giờ 19 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 6 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình