Lén cài định vị theo dõi vợ về khuya, nào ngờ địa chỉ dẫn đến khách sạn, tôi lần theo đến đánh ghen rồi lặng người trước cảnh ấy

Tâm sự 11/01/2023 09:28

Phen này nhất định tôi sẽ đánh ghen ra trò - Tôi nghĩ vậy. Rồi lao ngay đến địa điểm báo về. Vừa mở cửa, tôi sững sờ.

 

Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 5 năm, có một con trai gần 4 tuổi. Hai đứa đều là dân tỉnh về Hà Nội học rồi ở lại làm việc luôn, lấy nhau cũng còn rất nhiều khó khăn, hiện tại chúng tôi vẫn đi thuê nhà.

Tôi học đại học xây dựng, ra trường may mắn tìm được công việc đúng chuyên môn, lương cũng được chục triệu một tháng, vợ học cao đẳng sư phạm, em đang dạy ở mầm non tư thục. Chi tiêu tiết kiệm cũng chỉ vừa đủ sống, còn con trai chúng tôi gửi về cho bà nội, hàng tháng gửi bà tiền nuôi con, một tháng mới về thăm con một lần. Biết con xa bố mẹ thiệt thòi, nhưng cũng đành phải chịu, tôi cũng tính vài năm nữa ổn ổn mà có đợt thi công chức ở quê cũng cho vợ về.

Cách đây 3 tháng, tôi không may bị va chạm tai nạn, dập xương chân nên phải đóng đinh, buộc phải nghỉ việc. Thời gian đó vợ chồng tôi vất vả vô cùng, tôi đi viện may có bảo hiểm nên cũng không tốn nhiều, nhưng sinh hoạt phụ thuộc vào vợ, lại không đi làm được nên chỉ có mình vợ đi làm. Cô ấy cứ động viên tôi nghỉ ngơi cho khỏe, còn lại cứ để cô ấy lo, tôi không phải suy nghĩ gì.

Lén cài định vị theo dõi vợ về khuya, nào ngờ địa chỉ dẫn đến khách sạn, tôi lần theo đến đánh ghen rồi lặng người trước cảnh ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ hôm đó, tôi ở nhà, chân đóng đinh nên ngồi 1 chỗ, cũng chẳng giúp gì được cho vợ. Tôi biết khó khăn, vì lương cô ấy không được bao nhiêu, lại còn thuốc thang cho tôi, sinh hoạt phí... không biết phải thế nào.

Sau khi tôi bị ngã 1 tháng, vợ nói cô ấy nhận thêm việc nên sẽ về muộn. Từ hôm đó, cứ sáng cô ấy đi làm, nấu ăn cả ngày cho tôi, để thuốc sẵn rồi sấp ngửa đi làm, tôi chống nạng nên cũng chủ động trong việc cá nhân.

Thế nhưng thời gian đó tôi thấy vợ lạ lắm, tôi hỏi làm gì cô ấy không nói, chỉ biết về rất muộn, hôm nào về cũng mệt mỏi, tắm xong vật ra ngủ luôn. Tôi đâm ra nghi ngờ, hay vợ có ai khác bên ngoài. Chỉ nghĩ đến đấy thôi tôi đã phát điên lên.

Tôi cài định vị vào máy vợ, phát hiện ra ngày nào cô ấy cũng đến một khách sạn, máu ghen bốc lên ngùn ngụt.

Hôm đó, thấy vợ di chuyển đến đó, tôi lập tức gọi taxi đi theo, lần này tôi nhất định bắt tận tay.

Vào đến sảnh, tôi đang chưa biết hỏi lễ tân thế nào thì nhìn thấy vợ phía xa, nhưng không phải cô ấy đi với gã đàn ông nào khác mà đang ôm một đống đồ trên tay. Tôi nhìn thấy thế thì thẫn thờ, hỏi người lễ tân, thấy bảo vợ tôi mới xin vào làm dọn phòng, làm ca từ 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm.

Tôi rời khỏi đó mà mắt cay xộc, thật không ngờ, vợ tôi lại vất vả như thế, cũng vì tôi mà cô ấy phải lao động vất vả, vậy mà tôi còn nghi ngờ cô ấy không chung thủy nọ kia, tôi đúng là tệ quá, chỉ mong sao mình khỏi nhanh để đỡ đần cùng vợ...

 

Vừa về nhà, nghe tiếng rên khe khẽ trong phòng bạn thân, tôi tò mò ngó vào để rồi kinh hãi trước cảnh tượng ấy trên giường

Vừa về nhà, nghe tiếng rên khe khẽ trong phòng bạn thân, tôi tò mò ngó vào để rồi kinh hãi trước cảnh tượng ấy trên giường

Tất nhiên là tôi chẳng thể tin điều nào đó đã xảy ra ngay tại nhà mình, Hồng mới đến ở đây vì

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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