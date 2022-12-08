Lấy 'vợ già' để chiều lòng bà nội, đêm tân hôn cứ cảm giác là lạ khi gần gũi vợ, ngờ đâu sáng ra tôi phải mang chăn ga đi giặt gấp

Trước Tết bà nội đã có cuộc nói chuyện rất lâu với tôi, chung quy cũng chỉ xoay quanh chuyện vợ con của cháu trai. Bà muốn giới thiệu đối tượng cho tôi. Nể trọng và yêu thương bà, hơn nữa tin tưởng vào con mắt nhìn người của bà nội, tôi bèn đến xem mắt.

Bố mẹ ly hôn nên tôi sống với bà nội từ nhỏ. Bà là người quan trọng nhất đối với tôi, vừa là bà vừa là bố mẹ. Vậy nhưng sinh lão bệnh tử không thể tránh khỏi, bà nội tôi hơn 90 tuổi rồi, từ năm ngoái sức khỏe đã giảm sút rất nhiều. Còn tôi thì đã 35 tuổi nhưng vẫn chưa thể cho bà một cô cháu dâu như ý. Phụ nữ quanh tôi thì nhiều, bởi tôi có phải hạng đàn ông kém cỏi đâu nhưng khổ nỗi vẫn chưa tìm được ai tâm đầu ý hợp.

Cô ấy tên Nhiên, công bằng mà nói ngoài chuyện tuổi tác thì Nhiên dường như không có điểm nào để chê. Ngoại hình chẳng quá xinh đẹp song càng nhìn càng thấy duyên dáng. Nhiên có công việc ổn định, học thức tốt, tính cách điềm đạm dễ mến.

Đến cuộc hẹn tôi mới tá hỏa khi biết đối tượng xem mắt của mình năm nay cũng đã 35 tuổi. Đàn ông 35 là chuyện bình thường, phong độ vẫn ngời ngời nhưng phụ nữ 35 thì mọi người biết rồi đấy, người khác đã kịp lấy mấy đời chồng rồi ấy chứ!

Ảnh minh họa: Internet

Thú thật tôi là đàn ông hiện đại nhưng sâu thẳm bên trong thì cũng chỉ là một người đàn ông bình thường trần tục mà thôi. Từng ấy tuổi không biết Nhiên đã trải qua bao nhiêu mối tình, người yêu cũ xếp hàng dài cả mấy cây số rồi cũng nên. Tôi không quan tâm trinh tiết nhưng quá nhiều người tình thì cũng là một vấn đề. Ngoài ra thì chuyện con cái sinh đẻ cũng là cả một vấn đề. Hiện nay tình trạng vô sinh khá cao do việc quan hệ bừa bãi trước hôn nhân. Nhiên lại từng ấy tuổi rồi, liệu mang thai có còn dễ dàng nữa không?

Tuy vậy bà tôi cứ hết lời khen Nhiên nên cuối cùng tôi đã tặc lưỡi cầu hôn cô ấy. Đám cưới của hai đứa nhanh chóng được tổ chức trong sự mừng rỡ của gia đình đôi bên, nhìn bà nội cười mãn nguyện tôi thấy thôi thì cũng đáng. Dù cho lũ bạn tôi đều há hốc kinh hãi khi bao gái trẻ gái đẹp vây quanh tôi không chọn lại đi lấy một cô nàng đã 35 tuổi!

Đêm tân hôn tôi với Nhiên mới là lần đầu tiên cùng nhau. Lâu không gần gũi phụ nữ, tôi có chút không làm chủ được cảm xúc của mình. Lại nghĩ Nhiên đã thừa kinh nghiệm nên cũng chẳng cần phải nhẹ nhàng quá. Trong lúc ân ái tôi đã thấy có điều là lạ ở vợ nhưng lại gạt ngay ý nghĩ đó đi. Sau khi xong việc tôi mệt mỏi ôm vợ ngủ, cả ngày đã quay cuồng với tiệc cưới rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau lúc tôi dậy thì Nhiên đã rời khỏi giường đi làm bữa sáng. Tôi lật chăn ra và tá hỏa phát hiện một vệt máu đỏ trên chiếc ga trải giường trắng tinh. Dấu hiệu này cùng với cảm giác khác lạ đêm qua khiến tôi ngơ ngẩn không thể tin nổi. Nhiên vẫn còn vẹn nguyên khi đến với tôi ư?

- Thực ra em không định lấy chồng, từ nhỏ chỉ thích học với đọc sách, sau này ra trường cũng chỉ thích công việc, không có hứng thú với đàn ông. Nhưng mà bố mẹ giục giã quá, hơn nữa em với bà anh lại quen biết từ trước, nghe bà khen cháu trai quá trời nên em đành tặc lưỡi… Thôi cứ lấy, không hợp thì ly hôn, lại sống 1 mình cho thảnh thơi, lúc ấy chẳng ai giục giã chuyện kết hôn nữa.

Nhiên nhoẻn cười trả lời cho thắc mắc của tôi khi hai đứa ngồi ăn sáng. Nhìn bát phở bò thơm nức trước mặt, tôi nghe đến 2 chữ ly hôn mà giật mình đánh thót. Người phụ nữ như Nhiên tôi phải giữ cho thật chặt, sao có chuyện ly hôn được.

Ăn xong tôi xung phong đi rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, cũng vội vã lột ga giường đi giặt. Trong lòng hân hoan hạnh phúc mơ về tương lai gia đình hạnh phúc của hai đứa. Một gã đàn ông 35 tuổi mãi chẳng tìm được đối tượng ưng ý, một người phụ nữ 35 tuổi không mặn mà chuyện yêu đương, kết hôn - cảm ơn bà nội và duyên trời đã đưa chúng tôi lại gần bên nhau!