Lấy phi công trẻ hơn 4 tuổi, cứ mỗi đêm đều 'nồng cháy' trên giường, cho đến một ngày 'thất kinh' khi chứng kiến điều này

Tâm sự 19/04/2023 13:15

Ngày tôi và Tiến công khai tình yêu, bạn bè xôn xao bàn tán, họ bảo tôi cậy giàu “săn phi công trẻ”, chứ Tiến thua tôi 4 tuổi lại đẹp trai, ga lăng đến tan chảy con tim nhiều đồng nghiệp trẻ chưa một lần yêu, làm sao tôi có phần?

29 tuổi tôi là trưởng phòng nhân sự của công ty, tôi có nhà riêng, có ôtô, có tất cả những thứ cần thiết cho cuộc sống của một người thành đạt, vì vậy Tiến về làm chồng tôi Tiến chẳng thiếu thốn, chẳng phải lo lắng, áp lực gì. Tiến làm việc dưới quyền tôi được nửa năm sau ngày cưới thì Tiến bảo tôi để anh chuyển qua công ty khác bởi không muốn vợ, chồng cùng cơ quan, lại luôn nghe dư luận đàm tiếu là “chiếu dưới” so với vợ. Thông cảm với điều khó xử của chồng trẻ, tôi ủng hộ để Tiến làm theo ý mình.

Chỗ làm mới của Tiến cách nhà quá xa nên tôi đầu tư cho Tiến một chiếc ôtô 4 chỗ mới tinh và luôn chuyển vào tài khoản của Tiến với số tiền đủ để Tiến chủ động tiêu dùng khi không có tôi bên cạnh. Ngoài tình vợ, chồng tôi chăm sóc, lo lắng cho Tiến như người chị gái với cậu em còn nhỏ của mình.

Nhiều lần bố, mẹ tôi lên thăm thấy tôi chiều Tiến vô điều kiện bố, mẹ có ý nhắc nhở tôi đừng đáp ứng mọi yêu cầu của Tiến sẽ không tốt cho cuộc hôn nhân của chúng tôi khi mà tuổi vợ chồng chênh lệch, công việc của tôi lại bận rộn còn Tiến thời gian rảnh quá nhiều. Bố mẹ cũng gần, xa nhắc chuyện sớm có con để bố mẹ được lên chức ông bà ngoại chứ em trai tôi lấy vợ, cháu đích tôn của bố, mẹ đã đón sinh nhật lần thứ 3 rồi.

Lấy phi công trẻ hơn 4 tuổi, cứ mỗi đêm đều 'nồng cháy' trên giường, cho đến một ngày 'thất kinh' khi chứng kiến điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhân lúc vợ, chồng vui vẻ tôi tâm sự với Tiến chuyện muốn có em bé, tưởng Tiến hưởng ứng nào ngờ Tiến gạt phắt luôn. Tiến bảo anh chưa tròn 27 tuổi, công việc ở chỗ làm mới còn chưa quen, bận bịu con cái lúc này sao vững vàng sự nghiệp được?

Vợ muốn mà chồng không đồng lòng nên cuối cùng tôi đành chờ đợi vậy. Từ khi chuyển qua công ty khác tôi thấy Tiến có nhiều thay đổi, ngoài chuyện liên tục sắm sửa quần áo hợp mốt, giày dép hợp màu, Tiến còn hay vắng nhà, có khi lấy lí do công việc đột xuất anh qua đêm đâu đó mà tôi không sao quản lí được, có hôm Tiến say khướt trở về nhà với mùi nước hoa, mùi son phấn đàn bà còn vương trên người.

Rồi tôi nghe đồng nghiệp bàn tán là Tiến cặp bồ với một cô gái trẻ, đẹp mới tốt nghiệp đại học chưa xin được việc làm nhưng sống đủ đầy sung sướng vì có Tiến chu cấp tiền tiêu.

Chưa biết phải bắt đầu từ đâu để kiểm chứng tin đồn, thì chiều nay cô nhân viên mới, tên Thanh Lan bí mật mang lên phòng tôi một gói quà. Nhìn tên người nhận là Thanh Lan, tên người gửi trùng khớp với chồng tôi và cả địa chỉ của nhà tôi, tôi hết sức ngạc nhiên.

Khi nghe Thanh Lan giải thích tôi mới biết chồng tôi bỏ tiền thuê một căn hộ chung cư cho cô bồ cũng có tên Thanh Lan để thường xuyên ăn ở cùng nhau. Gói quà đi nhầm địa chỉ do cô nhân viên của tôi ở phòng số 8 nhưng tầng 6, còn Thanh Lan bồ của chồng ở phòng số 8 tầng 9.

Cô nhân viên của tôi có ý định cho tôi bằng chứng để biết sự thật. Gói quà vẫn nằm nguyên trên bàn phấn của tôi, tôi không muốn mở, vì sẽ mang tiếng là xâm phạm vào quyền riêng tư của chồng. Tôi đợi Tiến đi công tác về, buộc Tiến phải tự tay mở và cho tôi rõ mọi chuyện…

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