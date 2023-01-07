Lấy chồng già toan hưởng tài sản, đêm tân hôn, tôi kinh hãi khi được nhắc chuyện sinh con với nhân vật không thể ngờ

Vậy mà ông đến gần và nói cô hãy làm điều này thì sẽ được hưởng hết tài sản... một nhân vật mà cô nằm mơ cũng không thể ngờ.

Có một đời chồng nhưng khó khăn, cô toan lấy người chồng đại gia để đổi đời. Người chồng được biết là chủ sở hữu một công ty về lĩnh vực hàng tiếng tăm. Trước khi trở thành vợ chồng, người phụ nữ 35 tuổi là trợ lý của ông và sau đó, cô nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí bà chủ vì vợ ông này qua đời từ lâu. Sau khi kết hôn, cuộc sống của người phụ nữ một bước lên tiên. Cô dành dụm được rất nhiều tiền, mua nhà và nhiều bất động sản khác.

Tiền chưa bao giờ là vấn đề đối với người phụ nữ. Tuy nhiên, có một nỗi lo sợ đang ám ảnh tâm trí của cô. Ảnh minh họa: Internet Vì tuổi cao sức yếu, người chồng không còn khả năng sinh con với người vợ mới trẻ đẹp. Ông này chỉ có một người con trai duy nhất 40 tuổi, bị khiếm khuyết cả về tinh thần lẫn thể chất nên chưa lập gia đình. Người chồng già đề nghị cô vợ mới cưới hãy "ngủ" với con trai riêng của ông để sinh ra một bé trai nối dõi, đổi lại người phụ nữ sẽ được hưởng trọn gia tài.

Sau lời đề nghị này, người chồng già cũng từ chối làm chuyện chăn gối với cô vợ mới và luôn tìm cách thúc ép cô thực hiện mong ước của ông. Người phụ nữ chia sẻ rằng thực chất cô có một người con gái ngoài giá thú với mối tình chóng vánh. Tuy nhiên, cô đã giữ bí mật về điều này và nói dối với chồng mình đứa trẻ là em gái ruột của cô, do mẹ ruột bị vỡ kế hoạch mà sinh ra. Hiện con gái riêng của cô đang sống ở một nơi khác. Người phụ nữ đã nhờ cộng đồng mạng tư vấn xem cô nên làm thế nào trong tình huống oái oăm này. Người phụ nữ không muốn mất quyền thừa kế, bỏ phí công sức của mình trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, cô lại khó có thể chấp nhận việc quan hệ với con trai riêng của chồng. Mặc dù vậy, nếu như sinh ra được một bé trai cô sẽ trở thành người phụ nữ giàu có như mong ước. Thay vì nhận được lời khuyên, người phụ nữ đã bị cộng đồng mạng "ném đá" dữ dội. Đa phần ý kiến đều cho rằng, người phụ nữ đã quá tham lam, che giấu việc có con riêng và chấp nhận lấy chồng già để đổi đời. Việc cô bị ép quan hệ tình dục với con trai riêng của chồng là cái giá xứng đáng cho những âm mưu, toan tính thấp kém.

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