Lấy chồng già hơn 25 tuổi, màn đêm vừa buông xuống, tôi choáng váng khi chồng làm hành động lạ lùng trước ‘bữa tiệc’ tân hôn

Tôi đâu thể ngờ anh 'gỡ bỏ' thứ này trên người, cứ nhìn vào hành động ấy, tôi lại hốt hoảng vì sự biến đổi đến khó tin, tôi không thể...

Tôi quen biết chồng trong một lần tư vấn bảo hiểm. Chỉ gặp nhau lần đầu, tôi đã bị người đàn ông từng trải, lớn hơn mình 25 tuổi ấy "hớp hồn". Có lẽ từng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời nên cách anh ấy nói chuyện vừa sâu sắc vừa hóm hỉnh. Sau đó, anh hẹn tôi đi ăn, đi chơi và chúng tôi nhanh chóng thành một cặp. Tuy nhiên, bố mẹ tôi đã ngăn cản chúng tôi đến với nhau. Tính ra, tuổi của chồng tôi bằng tuổi bố. Bố tôi không biết nếu chúng tôi thành vợ chồng thì ông phải xưng hô với anh ấy thế nào? Là con rể hay là "bạn"? Chúng tôi phải dùng tình yêu thuyết phục suốt 2 năm mới qua được ải phụ huynh.

Nói qua về chồng tôi. Anh ấy là chủ một công ty tư nhân chuyên nuôi và sản xuất tổ yến. Kinh tế giàu có nhưng đã từng ly hôn và có hai con riêng. Dù vậy, với tôi mà nói, đó không phải là vấn đề lớn lao. Hơn nữa, dù lớn hơn tôi 25 tuổi nhưng chúng tôi vẫn rất hòa hợp nhau trong chuyện chăn gối. Anh ấy rất chiều chuộng và yêu thương tôi nên chẳng có lý do gì để tôi phải đắn đo suy nghĩ về chồng mình cả.

Ảnh minh họa: Internet Thế nhưng đêm tân hôn, tôi suýt ngất khi thấy chồng cẩn thận gỡ bỏ một thứ ra khỏi miệng. Phải, là răng giả. Yêu nhau 2 năm, từng ân ái không biết bao nhiêu lần nhưng tôi không hề biết chồng mình dùng răng giả. Đã vậy còn nguyên cả hàm trên. Anh ấy vừa tháo hàm răng giả ra đã khiến khuôn mặt bị biến dạng, móm lại, không còn vẻ phong trần như trước nữa. Thấy tôi trố mắt nhìn, anh bảo đeo hoài khó chịu quá. Vả lại là vợ chồng rồi nên anh ấy cũng không muốn giấu giếm tôi nữa. Anh bảo từng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng nên hàm trên không giữ được răng, đành phải dùng răng giả. Vì quá sốc nên tôi bắt chồng đeo vào lại rồi mới được động vào tôi. Anh gượng gạo, tỏ vẻ không vui nhưng vì chiều vợ nên vẫn đeo răng giả vào. Vấn đề là cứ đến tối, chồng tôi lại tháo răng giả ra để chùi rửa, tôi nhìn mà mất cảm tình. Nhưng tôi bảo anh đi lắp răng sứ thì anh lại không chịu vì sợ đau. Mỗi lần nhìn chồng móm mém, tôi thấy mất hết cả hứng thú. Chẳng lẽ suốt ngày cãi nhau chỉ vì hàm răng giả? Có cách nào để anh ấy tự nguyện đi lắp răng sứ không nhỉ?

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