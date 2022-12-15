Nửa đêm vợ đi vắng, cô hàng xóm nóng bỏng kéo tôi vào trong nhà, nhưng sốc hơn là ý đồ vợ sau đấy

Tôi và vợ đều là người tỉnh lẻ, sống và làm việc ở thành phố đông đúc, bon chen này. Chúng tôi thuê 1 phòng trọ giá không mấy đắt để làm chỗ ở. Người trong khu nhà cũng đều là dân xa quê, mưu sinh nơi thành phố như chúng tôi.

Tò mò vợ làm gì lúc nửa đêm thế này, tôi hơi hé cửa nhìn ra thì thấy vợ và Quỳnh đang đứng cạnh nhau ngoài hành lang. Sau khi Quỳnh nói gì đó, vợ tôi cười cười rồi rút mấy tờ tiền 500 nghìn trong túi áo ra nhét vào áo ngực Quỳnh.

Vì phòng trọ của Quỳnh ngay sát chỗ ở của vợ chồng tôi nên tôi được “bổ mắt” nhất. Mà tôi cảm nhận rõ rệt, Quỳnh có tình ý đặc biệt với mình. Ban đầu chỉ là sán lại hỏi chuyện, tâm sự đủ thứ. Rồi sau đó vô tình đụng chạm tay, chân khiến tôi nhiều phen phải giật mình trốn tránh.

Cách đây nửa tháng, căn phòng sát vách nhà chúng tôi có một cô nàng trẻ tuổi, xinh xắn chuyển đến. Cô ta tên Quỳnh, còn độc thân. Từ khi Quỳnh xuất hiện, cánh đàn ông, thanh niên trong xóm trọ được dịp xôn xao cả lên. Cũng bởi Quỳnh chẳng những đẹp mà còn thường xuyên ăn mặc mát mẻ lượn qua lượn lại trong sân khu trọ.

Đứng trước cô nàng quyến rũ, lả lơi như thế, gã đàn ông nào có thể kìm lòng được? Tôi cũng liêu xiêu trước vẻ đẹp và sự cố ý tiếp cận của Quỳnh. Song tôi không dám “làm liều” vì bản thân vẫn còn yêu vợ và không muốn gia đình tan vỡ.

Tối đó, vợ tôi đi công tác. Tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì Quỳnh gõ cửa. Lướt qua thấy Quỳnh mặc áo ngủ để lộ cả khe ngực mà tôi không dám nhìn thẳng. Sao tôi không hiểu Quỳnh có ý gì. Một người phụ nữ gõ cửa nhà đàn ông đang lúc đêm khuya, còn có ý đồ gì khác được? Có điều Quỳnh dù có dâng tận miệng thì tôi cũng chẳng dám “ăn”. Tôi sợ bị vợ bỏ.

Ai ngờ Quỳnh táo tợn hơn tôi tưởng. Quỳnh đẩy tôi ra, lách mình vào rồi đóng sầm cửa lại. Quỳnh lao vào tôi vuốt ve, âu yếm hòng khiêu khích tôi. Lúc đó tôi cuống lắm rồi, phải đấu tranh lắm mới đẩy được Quỳnh ra rồi khóa trái cửa lại.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm sau vợ về, tôi chẳng dám hé răng với vợ nửa lời, vì sợ vợ không tin tưởng lời mình nói. Nhưng ngay đêm ấy, tôi đã được chứng kiến một sự việc khiến tôi bàng hoàng không thể tin nổi.

Lúc đó đã khá muộn, vợ tôi vừa đi công tác về lúc chiều nhưng vẫn không đi ngủ sớm mà làm việc tới khuya. Dạo này vợ cũng thờ ơ với tôi hơn hẳn, nghĩ cô ấy căng thẳng công việc nên tôi không dám trách móc. Có điều khi tôi tỉnh dậy vào nhà vệ sinh thì vừa hay bắt gặp vợ mở cửa ra ngoài.

Tò mò vợ làm gì lúc nửa đêm thế này, tôi hơi hé cửa nhìn ra thì thấy vợ và Quỳnh đang đứng cạnh nhau ngoài hành lang. Sau khi Quỳnh nói gì đó, vợ tôi cười cười rồi rút mấy tờ tiền 500 nghìn trong túi áo ra nhét vào áo ngực Quỳnh.

“Cố gắng lên, đây là thanh toán đợt đầu”, vợ tôi nói với Quỳnh như vậy. Quỳnh cười khúc khích cầm lấy tiền rồi hứa hẹn: “Chị yên tâm. Chỉ 1 lần nữa là thành công”.

Tôi sững sờ đến hóa đá, nhận ra giữa vợ và Quỳnh đang có 1 giao dịch ngầm nào đó. Và chuyện Quỳnh xông vào nhà, mồi chài tôi đêm hôm trước cũng là hành động nằm trong kế hoạch của họ.