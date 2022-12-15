Bắt gặp bạn trai ‘dìu’ bồ cũ vào phòng ngủ, câu trả lời của anh khiến tôi đau điếng sau đó

Tâm sự 15/12/2022 16:56

Hóa ra anh không hề đi công tác, hai tuần liên tiếp, tôi phát hiện sự thật và còn bắt tại trận, nhưng lời nói của anh càng gây sốc.

Lần trước anh cũng đi công tác, khoảng hai tuần, nhưng lạ một điều là anh ít gọi điện cho tôi hẳn đi. Tôi hơi ngờ ngợ, lại thêm chị tôi hay nói bóng gió, tôi cũng bắt đầu sợ rằng anh có người khác bên ngoài.

Tôi và Lợi yêu nhau được một năm nay, tôi và anh cũng về sống chung được một khoảng thời gian rồi. Lợi là nhân viên thiết kế của một công ty đồ họa, còn tôi thì là giáo viên mầm non.

Tôi không phải dạng con gái mạnh mẽ, cá tính, mà cũng vì thích trẻ con nên tôi mới làm cái nghề đó. Công việc của tôi thật ra cũng khá là đơn giản, thời gian biểu hợp lý, sáng đi làm, chiều tối lại về nhà. Tôi với anh đúng kiểu là gia đình tiêu chuẩn, chỉ thiếu mỗi giấy kết hôn với đám cưới nữa là trọn vẹn rồi. Nhưng vì Lợi bận rộn quá nên vẫn chưa tính toán được thời điểm kết hôn cho hợp lý.

Bắt gặp bạn trai ‘dìu’ bồ cũ vào phòng ngủ, câu trả lời của anh khiến tôi đau điếng sau đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi hiểu anh làm nghề thiết kế thì bận bịu đến mức nào, có nhiều khi họp hành hoặc ở lại công ty làm cho xong bản thảo đến đêm hôm, hoặc qua đêm, sáng hôm sau mới về. Nhiều khi anh đi công tác dài hạn, vì nhận việc ở bên ngoài, anh đi cả tháng trời mới về. Tôi cũng cảm thấy tủi thân, nhưng mà cũng phải thông cảm cho anh nên tôi không muốn nói gì. Những đêm ở nhà một mình, tôi thì vừa sợ ma, vừa sợ tối, lại nhớ anh mà chẳng biết phải làm sao. May mà anh vẫn gọi điện về cho tôi đều đều, nếu không thì cũng giành thời gian nhắn tin cho tôi.

Lần trước anh cũng đi công tác, khoảng hai tuần, nhưng lạ một điều là anh ít gọi điện cho tôi hẳn đi. Tôi hơi ngờ ngợ, lại thêm chị tôi hay nói bóng gió, tôi cũng bắt đầu sợ rằng anh có người khác bên ngoài. Tôi chủ động gọi điện cho anh nhiều hơn, vừa là để nhắc nhở anh rằng tôi vẫn đang ở nhà đợi chờ đây, vừa để thăm dò. Nhưng Lợi không để lộ sơ hở gì, cho nên tôi mới tạm thời yên tâm.

Sau hai tuần đó, anh về nhà thì bỗng dưng tỏ ra khó chịu với tôi. Anh nói rằng anh biết tôi đang thăm dò anh và bảo là anh không thích. Anh cằn nhằn, nói tôi đã hết lòng tin hay là hết yêu anh rồi nên mới thế. Tôi cuống quá nên vội vàng xin lỗi anh, dù sao tôi âm thầm làm như vậy với anh cũng quá đáng thật. Nếu đổi lại là anh làm thế với tôi, chắc tôi cũng giận điên lên rồi.

Về nhà được một hai ngày, anh lại nói phải đi công tác gấp. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tối hôm đó, anh vừa báo với tôi chuyện đi công tác xong đã vội vàng đi luôn, đồ cũng không sắp sếp gì cả. Trước khi anh rời khỏi nhà, tôi đã kịp đọc được vài dòng tin nhắn trong điện thoại của anh.

Bắt gặp bạn trai ‘dìu’ bồ cũ vào phòng ngủ, câu trả lời của anh khiến tôi đau điếng sau đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra anh không hề đi công tác. Anh đi gặp người khác, đó là một cô gái, đọc qua tin nhắn thì thấy hình như là bạn gái cũ. Ba máu sáu cơn nổi lên, tôi không cho anh đi. Anh giật tay tôi ra rồi bỏ đi cho bằng được, trước khi đi chỉ bảo là anh sẽ về giải thích với tôi sau. Đến lúc này thì tôi chắc chắn về điều mình nghĩ luôn rồi, anh có người khác ở bên ngoài, hơn nữa lại còn là tình cũ không rủ cũng đến.

Tôi nghiến rằng nghiến lợi, không biết mình nên làm gì. Chả nhẽ lại đi theo dõi anh, bắt quả tang tại trận rồi làm ầm lên? Tôi không làm được. Nhưng tôi cũng không muốn ngậm bồ hòn làm ngọt. Đang ngồi nghĩ xem mình nên phản ứng ra sao khi anh về, thì Lợi đã về nhà, quần áo xộc xệch, lại còn bẩn thỉu, dìu theo một cô gái lạ hoắc. Tôi đoán đó là bạn gái cũ của anh. Cô ta trông cũng thê thảm chả kém, đầu tóc thì rũ rượi, mặt mũi cũng bầm tím.

Lợi đưa cô ấy vào phòng ngủ, để cô ấy nghỉ trong đó rồi mới ra ngoài nói chuyện với tôi. Anh thừa nhận đó là người yêu cũ của anh, lấy phải gã chồng vũ phu, ngày nào cũng bị đánh đập mắng chửi. Hôm nay anh ta dọa sẽ giết cô ấy, cho nên anh không thể không giúp.

Lợi nói xin lỗi tôi, rồi xin tôi cho cô ấy ở nhờ một đêm, ngày mai sẽ đi chỗ khác. Tôi cứng họng, không biết mình có thể nói gì. Lợi đi nước này thì tôi cũng bó tay, nên tin anh hay nên đuổi cô ta ra khỏi nhà bây giờ? Đến cả phòng ngủ của mình tôi cũng phải nhường cho cô ấy.

Tôi nên làm gì bây giờ?

Nửa đêm vợ đi vắng, cô hàng xóm nóng bỏng kéo tôi vào trong nhà, nhưng sốc hơn là ý đồ vợ sau đấy

Nửa đêm vợ đi vắng, cô hàng xóm nóng bỏng kéo tôi vào trong nhà, nhưng sốc hơn là ý đồ vợ sau đấy

Nhiều lần thấy ánh mắt nàng tim tôi cũng chộn rộn nhưng chẳng định 'ăn' thứ không thể. Đúng đêm hôm ấy, tôi lại gặp hoàn cảnh khó giữ mình cho được.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 49 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 1 giờ 49 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa