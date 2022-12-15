Phải người như tôi cũng chẳng 'có giá' lắm đâu mà, gia đình tôi lại cần một số tiền lớn nên 'nhắm mắt đưa chân' làm liều như thế này. Nhưng nào ngờ...

Khi đang học đại học thì gia đình tôi xảy ra biến cố: bố mất, mẹ bị bệnh nặng. Cũng bởi vậy, con đường học của tôi bị "đứt gánh" giữa chừng. Tôi phải làm đủ nghề để có thể trang trải chi phí sinh hoạt và có tiền chữa bệnh cho mẹ. Nhưng đến khi mọi tài sản có giá trị trong nhà phải bán hết thì cuộc sống của mẹ con tôi lâm vào bế tắc. Tôi cũng chẳng thể vay mượn được nhiều vì anh em, họ hàng đều nghèo. Cuộc sống của mẹ con tôi tưởng chừng như không có lối thoát đến khi một người trong làng đánh tiếng muốn tìm vợ mới cho người chú trên thành phố. Tôi nghe nói người này rất giàu có và đã qua một đời vợ. Nhưng người đàn ông này gấp đôi tuổi tôi. Mẹ tôi phản đối vì không muốn con gái "nhắm mắt đưa chân" lấy một người mà mình không yêu. Nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi vẫn quyết định gạt nước mắt hy sinh bản thân để có tiền phẫu thuật cho mẹ.

Ảnh minh họa: Internet Trước ngày cưới, tôi có gặp người mình sẽ lấy làm chồng vài lần. Điều khiến tôi bất ngờ là anh trẻ hơn tuổi thực rất nhiều và tính tình điềm đạm, dễ gần. Sau khi đăng ký kết hôn, chồng sắp cưới cho tôi rất nhiều tiền để chữa trị cho mẹ. Thậm chí, anh còn cho hoãn đám cưới đến khi mẹ tôi hồi phục hoàn toàn sau ca mổ. Ngày cưới, mẹ tôi khóc như mưa vì thương con gái. Nhưng tôi vẫn cố cười thật tươi để mẹ đỡ buồn dù trong lòng mình đang rối bời.

Trước khi lấy chồng, tôi cũng đã không còn là trinh nữ nữa. Bởi tôi cũng đã trót trao thứ quý giá cho người yêu cũ cách đây vài năm. Trong đêm tân hôn, tôi vừa hồi hộp vừa lo sợ. Bởi vậy, sau khi tắm rửa xong tôi lên giường giả vờ ngủ. Nhưng khi quay lại , tôi thấy chồng mình chưa ngủ mà đang ngồi nhìn ra cửa sổ và hút thuốc. Bất ngờ, chồng tôi quay lại cười và nói: Ảnh minh họa: Internet - Tôi biết em chưa ngủ mà. Yên tâm, tôi sẽ không đụng vào người nếu như chưa được em đồng ý. Tôi chấp nhận lấy em không không phải vì em trẻ đẹp mà bởi tôi xót thương cho hoàn cảnh của em. - Em cám ơn anh. Thực sự gia đình em nợ anh nhiều lắm. - Đừng nói thế, em cũng phải khổ lắm khi chấp nhận lấy một "lão già" như tôi rồi. đêm tân hôn, lấy chồng già, chồng già Nụ cười hiền hòa của anh trong giây phút ấy khiến tim tôi đập lạc nhịp. Cách cư xử của chồng trong đêm tân hôn làm tôi cảm động. Phút giây đó, tôi không hiểu tại sao mình lại chủ động ôm chồng từ phía sau. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tôi trao cho chồng những giây phút ngọt ngào nhất. Đây không phải gượng ép mà do tôi cam tâm tình nguyện. Những khoảnh khắc đáng nhớ đó chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên của tôi. Gần một năm sau, tôi mang thai đứa con đầu lòng. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi lấy được một người chồng yêu thương và quan tâm vợ con. Dù là con gái nhưng chồng tôi vẫn hết mực yêu thương "tiểu công chúa" này. Nhìn chồng nâng niu, hôn hít con nhỏ tôi tin rằng đây chính là bến đỗ hạnh phúc của mình.

Bắt gặp bạn trai ‘dìu’ bồ cũ vào phòng ngủ, câu trả lời của anh khiến tôi đau điếng sau đó Hóa ra anh không hề đi công tác, hai tuần liên tiếp, tôi phát hiện sự thật và còn bắt tại trận, nhưng lời nói của anh càng gây sốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dem-tan-hon-chiu-tran-ben-chong-gia-giau-co-toi-dau-don-khi-gio-phut-ay-den-gan-nhung-khong-ngo-dieu-anh-lam-khien-toi-than-tho-trai-tim-nhu-duoc-suoi-am-535373.html