Lần đầu làm 'chuyện ấy' với chồng mới cưới, nào ngờ vừa mới thức dậy, chồng đã nói một câu khiến tôi tủi thân tột độ

Mặc dù S 27 tuổi, cũng ở lứa khá trẻ song tư duy thì hơi truyền thống và cổ hủ. Nói ra có thể nhiều người không tin nhưng S mới cho chồng mình làm "chuyện ấy" đúng một lần. Trong khi bạn bè toàn những đứa dạn dĩ kinh nghiệm "giường chiếu" thì chỉ có S là chẳng biết gì. Nhưng S vẫn tin cái ngàn vàng ấy chỉ nên dành cho một người đàn ông xứng đáng duy nhất. Vì tư duy này nên trong quá khứ, S đã có rất nhiều mối quan hệ yêu đương chẳng đi đến đâu.

S và anh ấy hơn kém nhau 3 tuổi, anh cũng đã bị bố mẹ giục lấy vợ nhiều. Yêu nhau hơn 1 năm, chồng S cũng đòi làm "chuyện ấy" vài lần nhưng S khước từ. Suốt quãng thời gian yêu đương, S còn nói dối là mình đã từng quan hệ rồi, chẳng biết vì sao nhưng S nghĩ như vậy mới... "ngầu". Đã có những lúc chồng S cởi đồ trước mặt nhưng S ngượng quá bỏ đi. Vì tình yêu nên anh đã xin lỗi S rồi hai đứa bình thường với nhau. S bảo anh, nhất quyết đến lúc đăng ký kết hôn rồi mới cho quan hệ.

May sao, S gặp chồng, một người đàn ông rất đĩnh đạc, trưởng thành. Đi bên anh S thấy rất đẹp đôi, giữa chúng S có nhiều điểm tương đồng. Lại nói, mặc dù tư duy về vấn đề nhạy cảm của S có thể hơi cổ hủ nhưng lối sống, ăn mặc và trình độ của S thì vẫn trẻ trung, giàu năng lượng. Nhìn từ ngoài vào, người đàn ông nào cũng sẽ bị quyến rũ, S tự tin là vậy.

Anh vẫn đi với S suốt 1 năm yêu nhau, cuối cùng chốt hạ về chung một nhà. Bởi lẽ cả hai đứa ra mắt nhà đối phương thì đều được ủng hộ nhiệt tình. Đợt vừa rồi, S và chồng chính thức trên giấy tờ, còn đám cưới thì đợi khi nào dịch ổn định lại thì mới tổ chức.

S được bố mẹ đẻ cho một căn chung cư cao cấp nên hai vợ chồng không cần lo nghĩ gì chuyện nhà cửa. Hồi đầu tháng 10 vừa rồi, chúng S dọn về căn nhà này. Mấy ngày đầu, vợ chồng bận bịu chuyển đồ đạc, làm việc ăn uống tắm rửa rồi đi ngủ luôn. Khoảng giữa tuần trước, S đã đồng ý cho anh làm "chuyện ấy".

Khi chồng bắt đầu lên giường, S thú nhận mình là người còn trinh, chưa quan hệ bao giờ. Biểu cảm của anh hơi bất ngờ song cũng chẳng có gì khác lạ. Vì là lần đầu nên S cảm thấy hơi ngại ngần, còn nhiều bỡ ngỡ. Đặc biệt, S thấy khá đau đớn, đúng là tình dục không như S tưởng tượng.

Ảnh minh họa

Tàn cuộc, cả hai chúng S vệ sinh cá nhân rồi quay lại giường ngủ vì thấm mệt. Nào ngờ sáng hôm sau, khi còn đang ngái ngủ, chồng đã thở dài rồi buông một lời bẽ bàng: "Anh cứ tưởng em thế nào, quan hệ quá chán, biết thế anh quen vài cô khác trước khi lấy em". S nghe xong mà chỉ biết tròn mắt nhìn chồng, không thể ngờ người đàn ông S yêu thương lại có thể thốt ra lời cay độc đến thế. Lòng S uất nghẹn, tủi thân tột độ. Vì chồng thất vọng nên một tuần trời rồi S không ngủ cùng anh. Phải làm sao để xóa tan những mặc cảm và mâu thuẫn này đây, S rất lo lắng cho mối quan hệ này...