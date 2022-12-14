Lần đầu làm 'chuyện ấy' với chồng mới cưới, nào ngờ vừa mới thức dậy, chồng đã nói một câu khiến tôi tủi thân tột độ

Tâm sự 14/12/2022 19:11

Làm sao để xóa tan nỗi tủi nhục này đây?

Mặc dù S 27 tuổi, cũng ở lứa khá trẻ song tư duy thì hơi truyền thống và cổ hủ. Nói ra có thể nhiều người không tin nhưng S mới cho chồng mình làm "chuyện ấy" đúng một lần. Trong khi bạn bè toàn những đứa dạn dĩ kinh nghiệm "giường chiếu" thì chỉ có S là chẳng biết gì. Nhưng S vẫn tin cái ngàn vàng ấy chỉ nên dành cho một người đàn ông xứng đáng duy nhất. Vì tư duy này nên trong quá khứ, S đã có rất nhiều mối quan hệ yêu đương chẳng đi đến đâu.

Lần đầu làm 'chuyện ấy' với chồng mới cưới, nào ngờ vừa mới thức dậy, chồng đã nói một câu khiến tôi tủi thân tột độ - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

May sao, S gặp chồng, một người đàn ông rất đĩnh đạc, trưởng thành. Đi bên anh S thấy rất đẹp đôi, giữa chúng S có nhiều điểm tương đồng. Lại nói, mặc dù tư duy về vấn đề nhạy cảm của S có thể hơi cổ hủ nhưng lối sống, ăn mặc và trình độ của S thì vẫn trẻ trung, giàu năng lượng. Nhìn từ ngoài vào, người đàn ông nào cũng sẽ bị quyến rũ, S tự tin là vậy.

S và anh ấy hơn kém nhau 3 tuổi, anh cũng đã bị bố mẹ giục lấy vợ nhiều. Yêu nhau hơn 1 năm, chồng S cũng đòi làm "chuyện ấy" vài lần nhưng S khước từ. Suốt quãng thời gian yêu đương, S còn nói dối là mình đã từng quan hệ rồi, chẳng biết vì sao nhưng S nghĩ như vậy mới... "ngầu". Đã có những lúc chồng S cởi đồ trước mặt nhưng S ngượng quá bỏ đi. Vì tình yêu nên anh đã xin lỗi S rồi hai đứa bình thường với nhau. S bảo anh, nhất quyết đến lúc đăng ký kết hôn rồi mới cho quan hệ.

Anh vẫn đi với S suốt 1 năm yêu nhau, cuối cùng chốt hạ về chung một nhà. Bởi lẽ cả hai đứa ra mắt nhà đối phương thì đều được ủng hộ nhiệt tình. Đợt vừa rồi, S và chồng chính thức trên giấy tờ, còn đám cưới thì đợi khi nào dịch ổn định lại thì mới tổ chức.

S được bố mẹ đẻ cho một căn chung cư cao cấp nên hai vợ chồng không cần lo nghĩ gì chuyện nhà cửa. Hồi đầu tháng 10 vừa rồi, chúng S dọn về căn nhà này. Mấy ngày đầu, vợ chồng bận bịu chuyển đồ đạc, làm việc ăn uống tắm rửa rồi đi ngủ luôn. Khoảng giữa tuần trước, S đã đồng ý cho anh làm "chuyện ấy".

Khi chồng bắt đầu lên giường, S thú nhận mình là người còn trinh, chưa quan hệ bao giờ. Biểu cảm của anh hơi bất ngờ song cũng chẳng có gì khác lạ. Vì là lần đầu nên S cảm thấy hơi ngại ngần, còn nhiều bỡ ngỡ. Đặc biệt, S thấy khá đau đớn, đúng là tình dục không như S tưởng tượng.

Lần đầu làm 'chuyện ấy' với chồng mới cưới, nào ngờ vừa mới thức dậy, chồng đã nói một câu khiến tôi tủi thân tột độ - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Tàn cuộc, cả hai chúng S vệ sinh cá nhân rồi quay lại giường ngủ vì thấm mệt. Nào ngờ sáng hôm sau, khi còn đang ngái ngủ, chồng đã thở dài rồi buông một lời bẽ bàng: "Anh cứ tưởng em thế nào, quan hệ quá chán, biết thế anh quen vài cô khác trước khi lấy em". S nghe xong mà chỉ biết tròn mắt nhìn chồng, không thể ngờ người đàn ông S yêu thương lại có thể thốt ra lời cay độc đến thế. Lòng S uất nghẹn, tủi thân tột độ. Vì chồng thất vọng nên một tuần trời rồi S không ngủ cùng anh. Phải làm sao để xóa tan những mặc cảm và mâu thuẫn này đây, S rất lo lắng cho mối quan hệ này...

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 1 giờ 11 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 2 giờ 11 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa