Làm về đêm muộn, tôi vô tình làm một chuyện và rồi phát hiện ra 'bí mật kinh khủng' mà chồng giấu bao lâu nay khiến tôi như chết lặng

Tâm sự 28/05/2023 07:43

Đau cho cuộc đời mình, cho đứa con chưa đủ hình hài và không có cơ hội được chào đời của mình.

Trước đó chúng mình cũng đã có kế hoạch về chung 1 nhà nhưng cuối năm 2019 mẹ anh mất vì ung thư, 2020 – 2021 thì dịch, đến 2022 mới cưới, mặc dù ko tổ chức đám cưới nhưng chúng mình đa đăng ký kết hôn từ 2021, 2020 chưa được tuổi nên 2 đứa không đi kí giấy đăng ký kết hôn cũng vì sợ dịch, vì sợ tiêm vắc xin nên 2 đứa vẫn kế hoạch, chưa bầu bí sinh đẻ gì, cũng một phần vì xem tuổi nữa.

Mọi chuyện sẽ rất ổn nếu như ngày hôm nay, không vì một lý do rất nhỏ là mình đi làm về mệt, không quét, lau nhà, quần áo chưa kịp bỏ vào máy giặt, thì anh nói mình lười, không chịu làm việc nhà, chồng về nhà thấy nhà cửa bẩn hỏi có khó chịu không? Đi làm cả ngày về mệt thì mình cũng nói là “Em cũng mệt nên làm sau một chút không đc à?”, thế rồi hai vợ chồng cãi nhau, rồi khi mọi chuyện dần xuôi xuôi thì anh lại nói câu này: 

- "Tiền đám cưới là tiền chữa trị bệnh cho mẹ anh đấy em biết không? Vì muốn anh có một cái đám cưới thật trang trọng, muốn anh hạnh phúc nên mẹ đã không đồng ý chữa trị bệnh bằng số tiền ấy nên mong em hiểu cho anh, bản thân anh cũng chỉ muốn hai đứa hạnh phúc thôi, đừng để mẹ anh ở "Bên ấy" phải đau buồn vì chúng ta!"

Làm về đêm muộn, tôi vô tình làm một chuyện và rồi phát hiện ra 'bí mật kinh khủng' mà chồng giấu bao lâu nay khiến tôi như chết lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe xong mình giật mình, mình chợt cảm thấy đau lòng, không biết đó là cảm giác gì nhưng mình lại cảm thấy buồn, có lỗi, mình cứ suy nghĩ đến việc ấy là nước mắt lại rơi. Kiểu như vì mình mà mẹ anh lại mất, vì mình muốn tổ chức đám cưới nên mẹ anh mới không đồng ý chữa trị, vì mình và anh cãi nhau nên…

Đau lòng lắm, mình chỉ tâm sự mong các anh lập gia đình, có vợ, hay kể cả lúc mới yêu nếu nói ra thì hãy suy nghĩ, vì những lời nói ấy nghe chừng thì đơn giản, buột miệng nói ra nhưng lại khiến người khác đau lòng, suy nghĩ rất nhiều…

Chồng già U50 có 'nhu cầu cao' trong chuyện ân ái, nhưng trước đêm tân hôn lại làm điều lạ lùng, bí mật dần hé lộ khiến tôi chao đảo hoang mang tột cùng

Chồng già U50 có 'nhu cầu cao' trong chuyện ân ái, nhưng trước đêm tân hôn lại làm điều lạ lùng, bí mật dần hé lộ khiến tôi chao đảo hoang mang tột cùng

Đêm tân hôn, chồng xin xỏ tôi cho anh đi chơi với bạn bè một chút, vì nghĩ anh muốn đi cảm ơn bạn bè đến chung vui nên tôi đồng ý, vậy mà anh đi một mạch tới 11 giờ đêm.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 1 giờ 16 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới