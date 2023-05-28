Chồng già U50 có 'nhu cầu cao' trong chuyện ân ái, nhưng trước đêm tân hôn lại làm điều lạ lùng, bí mật dần hé lộ khiến tôi chao đảo hoang mang tột cùng

Tâm sự 28/05/2023 05:50

Đêm tân hôn, chồng xin xỏ tôi cho anh đi chơi với bạn bè một chút, vì nghĩ anh muốn đi cảm ơn bạn bè đến chung vui nên tôi đồng ý, vậy mà anh đi một mạch tới 11 giờ đêm.

Hôm nay lẽ ra là ngày tôi hạnh phúc, vui vẻ nhất, bởi là ngày cưới của tôi. Nhưng oái oăm thay, giờ tôi lại rơi vào cảnh hoang mang và chao đảo. Chồng tôi là một người đàn ông tốt, hiểu tâm lí phụ nữ và rất chu đáo, nhiệt tình với gia đình vợ. Bố mẹ tôi khen anh nhiều, còn nói tôi may mắn hơn hai chị gái khi gặp được người đàn ông như anh.

Chính tôi cũng cảm thấy như thế. Anh quan tâm tôi từng chi tiết nhỏ. Nói ra sợ mọi người không tin nhưng chồng tôi có tay nghề makeup rất tuyệt vời. Từ lúc yêu nhau, chính anh là người thường xuyên makeup cho tôi mỗi khi đi chơi.

Thậm chí anh còn có cả một bộ đồ nghề trang điểm mà bất cứ đứa con gái nào cũng phải thích thú và thèm thuồng. Ban đầu tôi còn nghi ngờ vì anh có những sở thích rất giống con gái. Nhưng rồi khi làm chuyện ấy tôi mới nhận ra mình nhầm. Chồng tôi có nhu cầu khá cao và kinh nghiệm giường chiếu rất tốt.

Chồng già U50 có 'nhu cầu cao' trong chuyện ân ái, nhưng trước đêm tân hôn lại làm điều lạ lùng, bí mật dần hé lộ khiến tôi chao đảo hoang mang tột cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau một năm yêu nhau, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Nhưng ngay trong ngày cưới, tôi lại nghe được một bí mật của chồng. Và bí mật này khiến tôi chao đảo hoang mang.

Khi đang đi tiếp khách, có một cô gái xinh đẹp đã ghé vào tai tôi thì thầm: "Anh ấy có bạn trai mà cô không biết à? Bạn trai anh ấy đang ngồi bàn bên kia kìa". Tôi sững sờ, nhìn qua thì thấy chồng đang tụm lại nói chuyện rất thân mật với một anh chàng điển trai, cao to khác.

 

Tôi bần thần cầm hoa cưới và ly rượu đi qua thì hai người họ giãn ra một tí. Chồng tôi giới thiệu anh kia là bạn thân của anh, quen nhau 5 năm trước ở phòng tập gym. Nhưng anh ấy lại chưa bao giờ kể cho tôi nghe về anh bạn kia cả.

Đêm tân hôn, chồng xin xỏ tôi cho anh đi chơi với bạn bè một chút, vì nghĩ anh muốn đi cảm ơn bạn bè đến chung vui nên tôi đồng ý, vậy mà anh đi một mạch tới 11 giờ đêm. Tôi gọi điện giục về thì anh bảo chúng tôi quan hệ nhiều rồi, có phải đợi đến đêm tân hôn đâu, tôi nôn nóng làm gì, 30 phút nữa anh sẽ về.

Mọi người ơi, tôi hoang mang quá, liệu có phải chồng tôi đúng như lời cô gái kia nói không? Liệu bản chất của anh là gì? Tôi có nên tìm lại cô gái kia để hỏi cho rõ ràng không? Tôi chán chường quá.

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Thế nhưng anh ấy lại cho rằng tôi ích kỷ, xấu tính, ghen tuông vớ vẩn. Câu nói của cô ấy khiến tôi tức càng thêm tức: "Tụi anh là bạn, trong sáng, chẳng có gì phải sợ. Kể cả em có đi nhậu với tình cũ cũng chả vấn đề gì, miễn cả 2 không đi quá giới hạn!".

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