Kiên quyết giữ lần đầu cho đêm tân hôn, tôi choáng váng với sự thật phũ phàng

Tâm sự 23/02/2023 10:53

Bố mẹ người yêu cũng quan sát tôi và rất tin tưởng tôi, họ nói tôi là người đàn ông đàng hoàng, hiền lành hiếm có.

Tôi năm nay 27 tuổi, vừa mới lấy vợ. Ngay từ hồi còn là sinh viên năm nhất tôi đã nghe mấy thằng bạn nói về chuyện chúng nó đi chơi gái rồi. Bản thân tôi không thích kiểu đó, các bạn cứ đi "chén" rồi về khoe thành tích tôi thấy không đàng hoàng.

Tôi không bao giờ tham gia mấy kiểu chuyện phiếm đó và tự nhủ với bản thân, nếu có người yêu sẽ nâng niu trân trọng cô ấy, không "làm hại" đời con gái nhà ai và sẽ chỉ làm chuyện đó khi cô ấy đã là vợ của mình.

Rồi tôi cũng có người yêu. Người yêu tôi rất ngoan và trong sáng. Em có cùng quan điểm với tôi, không quan hệ tình dục nếu hai người chưa kết hôn. Suốt quãng thời gian yêu nhau bọn tôi chỉ ôm hôn và nắm tay, cũng có những lúc tôi thiếu kiềm chế đã đi "hơi xa xa" nhưng chúng tôi chưa bao giờ vượt qua giới hạn cả. 

Hai đứa đều là tình đầu của nhau, chưa từng quen với chuyện gần gũi thể xác nên khá dè dặt, không vồ vập. Dù thế, tôi hết sức tránh những lúc ở riêng tư với người yêu quá lâu. Thời gian bọn tôi bên nhau chủ yếu chỉ toàn đi chơi thể thao, đi ăn uống, hoặc tôi đến nhà người yêu ngồi chơi ở phòng khách.

Bố mẹ người yêu cũng quan sát tôi và rất tin tưởng tôi, họ nói tôi là người đàn ông đàng hoàng, hiền lành hiếm có.

Được hai bên bố mẹ vun vào nên mới đây chúng tôi đã đăng ký kết hôn, chưa làm đám cưới vì vướng dịch. Chúng tôi dự định hết dịch sẽ tổ chức cho đúng lễ nghi, còn hiện thời vợ đã về sống với nhà tôi. Hai vợ chồng bằng tuổi nhau nên ông bà mong có cháu luôn.

Kiên quyết giữ lần đầu cho đêm tân hôn, tôi choáng váng với sự thật phũ phàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ đêm tân hôn đến nay vợ chồng tôi đã gần gũi nhau tổng cộng 3 lần, nhưng thật sự mà nói chắc là cả hai đều thất vọng lắm, vì chuyện đó không được thích thú như người ta vẫn nói.

Tôi không thể "giữ" được quá 2 phút khi gần vợ, cảm giác bị nhạy cảm quá mức, trong khi vợ tôi còn chưa có được cảm giác gì thì cuộc chơi đã kết thúc.

Vợ không phàn nàn gì nhưng cô ấy có từng bảo một câu: "Ơ em tưởng thích lắm nhưng hóa ra đã thấy gì đâu nhở". Tôi thì hiểu vấn đề hơn vợ nên cảm thấy khá mất mặt, chưa kể lần đầu tiên tôi còn làm cô ấy bị đau.

Tôi có giải thích với vợ chắc là chồng còn "tân" quá nên chưa quen. Trong thâm tâm tôi hy vọng cùng với thời gian bản lĩnh đàn ông của mình sẽ được cải thiện, nhưng thực sự tôi cũng không biết thời gian đó là bao lâu, người ta chinh chiến cả mấy năm tuổi trẻ còn chưa thể nói hay nói giỏi, nữa là mình...

Giờ cảm giác của tôi vẫn vậy, cứ gần vợ là không chịu được, cố lắm cũng chỉ 2 phút là rơi hết tiền. Tôi có cổ lỗ sĩ quá không khi cứ khư khư giữ gìn, để đến giờ lại bị cảm giác là thất bại vì không làm cho vợ thích được. Có ông chồng nào bị giống tôi không?

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Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự gia đình đêm tân hôn chuyện vợ chồng

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