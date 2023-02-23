Cưới được vợ xinh đẹp, sau đêm tân hôn đầy cháy bỏng, em tỉ tê một điều làm tôi choáng váng

Tâm sự 23/02/2023 10:26

Trong ngày cưới, nghe mọi người xuýt xoa ca ngợi vợ mình xinh đẹp mà tôi thầm tự hào. Gái tham tài, trai tham sắc, ai chẳng thích cái đẹp, đó là điều rất bình thường.

Tình cờ gặp vợ trong một buổi tiệc sinh nhật bạn, tôi lập tức bị cô ấy hút hồn. Thời điểm đó tôi với bạn gái đang gặp trục trặc, nhận thấy không thể nên duyên được với nhau nên tôi quyết định chia tay luôn. Sau đó tôi bắt đầu hành trình cưa cẩm vợ.

Vợ tôi xinh đẹp hơn bạn gái cũ rất nhiều, suốt thời gian yêu đương tôi luôn nâng niu, chiều chuộng cô ấy hết mực. Sau gần một năm bên nhau, cuối cùng cũng rước được cô ấy về dinh.

 

Trong ngày cưới, nghe mọi người xuýt xoa ca ngợi vợ mình xinh đẹp mà tôi thầm tự hào. Gái tham tài, trai tham sắc, ai chẳng thích cái đẹp, đó là điều rất bình thường.

Đêm tân hôn, sau khoảnh khắc nồng nàn tình cảm, tôi và vợ nằm tâm sự về cuộc sống sau này. Nói tới chuyện kinh tế, vợ đòi tôi đưa hết tiền lương cho cô ấy giữ, chỉ để lại một phần nhỏ chi tiêu cá nhân. Dù không thoải mái lắm nhưng tôi vẫn đồng ý.

Ai ngờ sau đó cô ấy còn đưa ra một điều kiện khác khiến tôi phải ngã ngửa. Vợ đòi mỗi tháng tôi trích riêng cho cô ấy 5 triệu để làm đẹp, bên cạnh các khoản chi tiêu trong gia đình. Tôi trợn trừng kinh hãi. Cả năm tốn 5 triệu thì còn nghe được, một tháng 5 triệu, cô ấy làm đẹp kiểu gì mà khủng khiếp thế?

“Đã muốn lấy vợ đẹp thì phải chấp nhận tốn kém thôi anh ạ. Anh nghĩ phụ nữ tự dưng mà đẹp được chắc? Không có bao nhiêu tiền đắp lên người thì làm sao mà đẹp nổi?”, vợ nhấm nhẳng nói như vậy, sau đó giận dỗi quay lưng, không thèm nói chuyện với chồng nữa.

Cưới được vợ xinh đẹp, sau đêm tân hôn đầy cháy bỏng, em tỉ tê một điều làm tôi choáng váng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lương tôi cũng chẳng đến nỗi nào, mỗi tháng được hơn 20 triệu. Nhưng lương vợ tôi chỉ 8 triệu thôi, cô ấy bảo làm việc vất vả, thức đêm thức hôm sẽ nhanh già xấu, do đó chỉ muốn làm nhàn hạ. Công việc nhàn hạ nên đi kèm với mức lương ít ỏi.

8 triệu ấy, vợ đổ xăng, ăn sáng, uống cà phê với bạn và gửi cho mẹ đẻ cũng hết. Năm triệu cô ấy đòi tôi cho là để đi tập gym ở phòng tập hạng sang, mua sắm đồ tập, mua mỹ phẩm, dầu gội, sữa tắm đắt tiền, nước hoa, son phấn, váy áo, giày dép, rồi tiền đi spa, đi làm tóc… Nghe cô ấy kể mà tôi chóng hết cả mặt không thể nhớ được hết. Quá nhiều thứ cần chi tiền mà cái gì cũng đòi xịn, vì vợ bảo đắp lên người là phải dùng hàng tốt.

Tôi khuyên vợ còn nhiều thứ phải lo, mỗi tháng tôi cho cô ấy 2 triệu làm đẹp thôi thì vợ vùng vằng không đồng ý. Cô ấy bảo tôi keo kiệt, không yêu cô ấy, còn nói sao tôi không cố gắng kiếm nhiều tiền hơn để lo cho vợ được đầy đủ. Tôi đến điên đầu mất, phải làm sao với cô vợ xinh đẹp của mình đây?

Lừa chồng già ly hôn để đến với trai trẻ, đêm tân hôn, tôi ê chề, nhục nhã trước hành động thô bạo của chồng mới

Lừa chồng già ly hôn để đến với trai trẻ, đêm tân hôn, tôi ê chề, nhục nhã trước hành động thô bạo của chồng mới

Được cái chồng cũ đặc biệt yêu thương và tin tưởng vợ, tôi muốn gì cũng được, chính vì thế việc gom tiền của ông ta không hề khó.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva đêm tân hôn vợ mới cưới

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 50 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 53 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 59 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 0 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 1 giờ 48 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường