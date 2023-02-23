Bạn thân thử lòng chồng dẫn đến kết cục ly hôn, tôi sốc nặng khi biết thân phận người giả làm nhân tình của cô ấy

Tâm sự 23/02/2023 10:06

Đàn ông là thế, họ không cho phụ nữ quyền ngoại tình nhưng việc mình có bồ lại luôn nghĩ sẽ được vợ bao dung. Vậy nên màn thử chồng của cô ấy đã có một cái kết đau lòng.

Lấy chồng hơn 5 năm, tôi và anh có với nhau 2 đứa con một trai một gái. Ai cũng ngưỡng mộ tình yêu đẹp của vợ chồng tôi. Với người ngoài, anh là người đàn ông giỏi giang, ga lăng, hết lòng vì vợ con. Không chỉ vậy, anh còn đẹp trai, ngoại giao giỏi, công việc tốt. Nhưng tôi cũng chẳng thua kém gì.

Tôi vốn là một cô gái cá tính, được nhiều người khen ngợi xinh đẹp, thông minh. Đương nhiên tôi không tự mãn về bản thân nhưng những gì mọi người nhận xét cũng khiến tôi vui lòng. Và đương nhiên, chúng tôi trở thành cặp đôi trời sinh, trước sự ngưỡng mộ của bạn bè.

Cả hai công việc tốt, thu nhập cao, lấy nhau không còn phải lo về kinh tế. Đương nhiên, tôi cũng luôn làm hết sức, nỗ lực hết mình để hôn nhân thoải mái nhất, vui vẻ và tôn trọng lẫn nhau, không ai trên cơ ai. Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc nhưng tôi cũng luôn phải để ý các cô gái vây quanh chồng, nhất là khi tuổi tác đến, mình một ngày xuống sắc hơn so với các cô gái trẻ đẹp ngoài kia.

 

Chồng tôi thì lúc nào cũng tỏ ra vô tư, vô lo vô nghĩ, mặc kệ những ánh mắt vây quanh mình. Anh bảo tôi cứ yên tâm, không phải nghĩ gì vì anh chỉ có một mình vợ. Tin làm sao được miệng lưỡi đàn ông... nhất là khi phụ nữ bây giờ cũng ghê gớm, không cần biết có vợ hay chưa, thấy giàu và đẹp là lao vào.

Nhưng có vẻ như tôi đã quá dè chừng các mối quan hệ của chồng mà không hay biết “kẻ địch ở ngay bên cạnh”. Ngày đó, chúng tôi chơi thân với một cặp, họ cũng là một đôi trời sinh không kém. Chúng tôi là bạn thân, thường xuyên qua lại để rồi hai bên gia đình thân nhau như ruột thịt, có gì cũng san sẻ, con cái sang nhau chơi, trông con hộ cũng là chuyện bình thường.

Cô bạn của tôi xinh đẹp, giàu có không kém, vì vậy mà chúng tôi có điều kiện để thực hiện những sở thích riêng. Tưởng vậy, cả hai đã viên mãn với hôn nhân của mình, cùng nhau đi chơi, đi du lịch, ăn uống nhưng không.

Một ngày nọ tôi hay tin cô ấy bỏ chồng. Quá bàng hoàng. Cô ấy khóc lóc nói chồng mình ngoại tình nên cô ấy muốn đóng một màn kịch để đe dọa. Và thật không ngờ, sau khi cô ấy giả có bầu thì là lúc chồng cô ấy viết đơn ly hôn.

Đàn ông là thế, họ không cho phụ nữ quyền ngoại tình nhưng việc mình có bồ lại luôn nghĩ sẽ được vợ bao dung. Vậy nên màn thử chồng của cô ấy đã có một cái kết đau lòng.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là khi tôi thông báo tin này, chồng tôi tỏ ra không bất ngờ. Anh lặng lẽ đi vào nhà. Tôi có chút hoài nghi nên tối đó định xuống nói chuyện với chồng xem anh biết sự tình thực hư là thế nào thì tình cờ nghe được cuộc điện thoại.

Bạn thân thử lòng chồng dẫn đến kết cục ly hôn, tôi sốc nặng khi biết thân phận người giả làm nhân tình của cô ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng nói chuyện với bạn thân của tôi. Và thật không tin nổi, tôi phát hiện, anh chính là người đàn ông thứ ba trong mối quan hệ này. Anh giúp đỡ bạn thân tôi, giả làm bồ của cô ấy để cô ấy và chồng chia tay nhau.

Một pha thử lòng đã khiến mối quan hệ hai gia đình thêm rối ren và giờ đây, họ ly hôn thật. Tôi còn nhớ như in lời anh nói: "Anh xin lỗi em, anh thực sự đã sai lầm khi chấp nhận sự nhờ vả của em? Em đừng như thế, đừng bỏ chồng. Anh vừa nghe T. nhà anh nói. Nếu em làm vậy thì anh thực sự thấy có lỗi với cả hai người". 

 

Dù chồng tôi liên tục giải thích, xin lỗi vì đã nhận lời giúp cô ấy nhưng chuyện này khiến tôi không thể tha thứ cho anh. Anh không thích bạn thân tôi nhưng lại nhận lời để vợ chồng họ hiểu lầm rồi chia tay. Và giờ thì cái kết quá phũ, tình yêu dành cho chồng của bạn thân thật lâm li bi đát.

Lời cô ả cứ văng vẳng bên tai tôi: "Anh à, em biết em đã sai. Nhưng sau tất cả, bây giờ em chẳng còn gì mà thứ còn duy nhất chính là tình yêu của em dành cho anh.

Em đã yêu anh thật lòng. Em biết, anh không thể chấp nhận chuyện này và sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với T. nhưng em vẫn phải nói thật lòng mình. Nếu anh cho em một cơ hội, chúng ta hãy cứ qua lại thế này được không anh".

Tôi lao vào tát cho chồng một cái như trời giáng sau cú điện thoại ấy. Anh xin lỗi tôi và nói mình đã có một phút yếu lòng. Thế nhưng, tôi không thể tin được tất cả những lời anh nói và cô bạn kia. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, họ đã giấu tôi tất cả chuyện này, vậy họ có dụng ý gì đây?

Tối hôm đó, tôi không ngủ, gọi cho bạn thân nói rõ ngọn ngành. Cô ấy khóc lóc với tôi, nói rằng mình đã yêu chồng tôi. Một sự thừa nhận trắng trợn khiến tôi đau đáu trong lòng. Tình bạn bao năm chấm dứt cũng từ câu nói đó. Cô ấy ly hôn, tôi đã hiểu vì sao. Có lẽ, nếu cô ấy không tìm chồng tôi để thử lòng thì mọi chuyện đã khác. Điều sai là cô ấy thực sự đã mong muốn có được người đàn ông của tôi.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình bạn thân ly hôn ngoại tình

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