Kỉ niệm 15 năm ngày cưới, chồng bất ngờ tổ chức bữa tiệc hoành tráng, tôi vui như được đám cưới lần 2 nhưng câu nói câu nói sau đó của anh khiến tôi chết lặng nước mắt tuôn trào

Tâm sự 21/12/2022 09:32

Anh còn mạnh dạn bày tỏ tình cảm với tôi trước mặt mọi người khác với dáng vẻ điềm đạm thường ngày của anh. Trước tình cảm đó của chồng, phải nói tôi vui lắm. Vậy mà chưa kịp mừng mà tôi đã chết lặng sau sau khi nghe được những lời nói của chồng.

Ở tuổi 45, tôi thấy mình khá may mắn khi có cuộc sống đủ đầy. Cuộc sống của tôi gần như hoàn hảo khi có 2 đứa con. Nhà cửa, ô tô… vợ chồng tôi cũng đã có và có sở hữu cả một công ty riêng đứng tên 2 vợ chồng. Nhiều bạn bè bằng tuổi của tôi thấy ghen tị khi cùng tuổi mà vợ chồng tôi đã có mọi thứ như vậy.

Tôi là một người khá sôi nổi. Còn chồng lại là người điềm đạm, trầm tính, ít nói nhưng sống rất tình cảm. Nhiều khi thấy tôi với anh có những sự trái ngược đến lạ. Song có lẽ đó lại là điểm bù trừ của hai vợ chồng. 15 năm chung sống với nhau, vợ chồng tôi chưa từng có cuộc cãi vã nào lớn, có chăng là những lần giận dỗi nhỏ của tôi rồi đâu lại vào đấy.

Anh hơn tôi 5 tuổi nên có phần chín chắn hơn. Có được một người chồng luôn yêu thương vợ con, tôi chẳng bao giờ phải suy nghĩ hay hoài nghi điều gì về anh ấy. Không chỉ với tôi mà với bố mẹ tôi, anh chị em… anh đối xử rất chuẩn mực. Ngoài những thời gian đi làm bận bịu, ở nhà anh cũng đều chia sẻ với vợ. Ai nhìn vào gia đình tôi cũng đều khen tôi có phước khi lấy được một người chồng như anh.

Kỉ niệm 15 năm ngày cưới, chồng bất ngờ tổ chức bữa tiệc hoành tráng, tôi vui như được đám cưới lần 2 nhưng câu nói câu nói sau đó của anh khiến tôi chết lặng nước mắt tuôn trào - Ảnh 1
Ai nhìn vào gia đình tôi cũng đều khen tôi có phước khi lấy được một người chồng như anh - Ảnh minh họa: Internet

Là một người yêu vợ, thương con, chồng tôi cũng rất lãng mạn với vợ. Cuối tuần qua là kỉ niệm 15 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Tôi đã rất bất ngờ trước việc chồng mình tổ chức lễ kỉ niệm ngày cưới của hai vợ chồng. Sau giờ tan làm, tôi đã thấy chồng tôi ở cổng cơ quan cùng với các con ở trên xe. Anh đưa mẹ con tôi đến một nhà hàng sang trọng mà anh đã đặt sẵn bàn.

Tôi đã rất vui khi thấy những người thân, bạn bè của mình đã ở đó sẵn. Tôi cảm thấy vui vô cùng. Mọi người đến chung vui đã gửi những lời chúc phúc như thể chúng tôi đang làm đám cưới lần 2. Ai nấy đều khen ngợi gia đình nhỏ của tôi. Tối đó, chồng tôi khác hẳn mọi ngày. Anh bình thường uống rất ít nhưng tối đó anh uống rất nhiều.

Tôi cứ ngỡ là vì chồng vui quá nên uống nhiều vậy. Anh còn mạnh dạn bày tỏ tình cảm với tôi trước mặt mọi người khác với dáng vẻ điềm đạm thường ngày của anh. Trước tình cảm đó của chồng, phải nói tôi vui lắm. Vậy mà chưa kịp mừng mà tôi đã chết lặng sau sau khi nghe được những lời nói của chồng.

Kỉ niệm 15 năm ngày cưới, chồng bất ngờ tổ chức bữa tiệc hoành tráng, tôi vui như được đám cưới lần 2 nhưng câu nói câu nói sau đó của anh khiến tôi chết lặng nước mắt tuôn trào - Ảnh 2
 Trước tình cảm đó của chồng, phải nói tôi vui lắm,vậy mà chưa kịp mừng mà tôi đã chết lặng sau sau khi nghe được những lời nói của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khi mà mọi người đã về hết, chồng mới thú nhận với tôi là anh đã có bồ thời gian qua. Người mà anh yêu đó chính là cô kế toán của công ty. Thế nhưng vừa rồi hai người họ chia tay và cô ấy đã xin nghỉ làm ở công ty của chồng tôi. "Anh thấy mình thật sự có lỗi với em và các con. Anh đã phản bội em, mong em tha thứ. Anh thấy vô cùng day dứt vì đã lỡ trót dại" – chồng tôi nói khi mà trong người nồng nặc mùi rượu.

Anh nói, anh cảm thấy day dứt vì những điều mình làm sai nên không được thoải mái. Tôi cứ nghĩ là chồng say nên mới nói linh tinh như vậy. Bởi từ trước đến giờ tôi luôn tin tưởng chồng. Anh cũng chưa bao giờ làm tôi thất vọng một điều gì. Dù đi làm bận bịu đến đâu, anh cũng cố gắng sắp xếp để phụ tôi việc nhà hoặc đưa đón con đi học. Tôi chưa có điều gì phải phàn nàn về anh cả. Vậy mà giờ anh lại thú nhận điều này khiến tôi như sét đánh ngang tai.

Kỉ niệm ngày cưới mà tôi chỉ biết khóc. Tôi biết chồng và người kia đã dứt tình. Anh đã thật lòng xin lỗi muốn vợ tha thứ và cố gắng bù đắp cho tôi hơn. Vậy nhưng, từ hôm đó tới giờ trong đầu tôi luôn hiện ra hình ảnh tưởng tượng chồng mình đi ngoại tình với người phụ nữ khác. Mẹ con tôi khi đó chỉ biết nhìn chồng dần đi xa xa chúng tôi. Cứ vậy, nước mắt tôi lại trào ra.

Tôi không biết mình nên làm gì để không còn ám ảnh với những cảnh tượng tưởng tượng trong đầu. Cú sốc này quá lớn với tôi. Dù chồng đã nhận ra sai lầm của mình, tôi có nên cho anh ấy cơ hội hay không?.

Uống rượu về muộn đến nhà chị gái ngủ nhờ, nửa đêm gặp ác mộng tỉnh giấc phát hiện tiếng người đàn ông lạ trong nhà, tôi kinh hãi phát hiện sự thật tày đình của anh rể

Uống rượu về muộn đến nhà chị gái ngủ nhờ, nửa đêm gặp ác mộng tỉnh giấc phát hiện tiếng người đàn ông lạ trong nhà, tôi kinh hãi phát hiện sự thật tày đình của anh rể

Hé cửa phòng ngủ ra tôi ngạc nhiên thấy anh rể đang ở phòng khách. Tôi định chạy ra thì thấy có một người đàn ông khác đi vào nhà sau anh rể tôi. Người đàn ông ấy giọng nói khá bức xúc, vừa nói vừa níu lấy tay của anh rể. Tôi ở trong phòng cố lắng nghe điều họ nói thì bủn rủn chân tay.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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