Không qua lại với ai sau khi ly hôn chồng, bất ngờ 1 ngày cứ nôn nghén kì lạ, tôi đi tìm hiểu thì nghe mẹ nói một bí mật không tưởng

Tâm sự 06/06/2023 07:34

Suốt 10 tháng sau khi ly hôn chồng, tôi vẫn một mình đi về, chỉ có về nhà rồi đi làm, lâu lâu sẽ dạo phố cùng bạn bè.

Tôi từng có một đời chồng, chúng tôi quyết định ly hôn 10 tháng trước. Ngày trước tôi nghĩ đã yêu nhau ngọt ngào vui vẻ thì khó mà chia tay nhau được. Nào ngờ khi chung sống với nhau, cãi vã liên nhiên khiến chúng tôi ngày một xa nhau, dẫn đến kết cuộc đường ai nấy đi.

Quyết định ly hôn chồng, tôi dành thời gian một mình để ngẫm lại cuộc hôn nhân thất bại đã qua. Chắc có lẽ vì cả tôi và chồng đều kiêu ngạo chẳng bao giờ chịu nhường ai. Mâu thuẫn ngày một nhiều lại chẳng chịu giải quyết, đến lúc không thể cứu vãn được nữa. Dù tôi vẫn còn tình cảm với chồng cũ, cũng luyến lưu cuộc hôn nhân đã khép lại. Nhưng tất cả đã quá muộn, chúng tôi đã ly hôn.

Suốt 10 tháng sau khi ly hôn chồng, tôi vẫn một mình đi về, chỉ có về nhà rồi đi làm, lâu lâu sẽ dạo phố cùng bạn bè. Tôi không nghĩ sẽ đi bước nữa, nhẹ nhàng sống mỗi ngày một mình, trong lòng cứ tin duyên phận đã có trời cao an bài, muốn cũng chẳng dễ dàng.

Không qua lại với ai sau khi ly hôn chồng, bất ngờ 1 ngày cứ nôn nghén kì lạ, tôi đi tìm hiểu thì nghe mẹ nói một bí mật không tưởng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không thể dối mình rằng cũng trong những tháng qua, tôi vẫn có nghĩ về chồng cũ. Dù từ ngày gặp nhau lần cuối lúc ra tòa ly hôn, tôi và anh không còn liên lạc. Tôi cứ nghĩ không biết anh đã tìm được người mới thích hợp chưa.

Đến một ngày bỗng trong người tôi có dấu hiệu kỳ lạ. Chu kỳ của tôi bị trễ, ban đầu tôi cũng không để tâm lắm chuyện này, cứ nghĩ do dạo này mình căng thẳng. Đến khi tôi thường xuyên nôn ói thì tôi ngẩn người khó hiểu. Đây chẳng phải là dấu hiệu có thai hay sao? Nhưng làm sao có thể? Tôi suốt mấy tháng qua làm gì có qua lại với ai?

Khi nhìn thấy que thử thai hai vạch, tôi choáng váng. Tôi vẫn không thể tin, quyết định đến bệnh viện khám, kết quả đúng là tôi có thai được gần 2 tháng. Quá hoang mang và bất lực, tôi đành nói với mẹ chuyện hoang đường này. Mẹ tôi nhìn tôi hồi lâu rồi thở dài nói:

“Con rốt cuộc có nhớ không? Cái đêm đó chồng cũ đưa con về nhà, con say không biết trời đất. Nó cứ bảo mẹ đi ngủ đi để nó chăm sóc con. Mẹ biết là hai đứa còn tình cảm cũng chẳng đuổi nó về. Con nhớ lại xem tối đó thế nào”.

Không qua lại với ai sau khi ly hôn chồng, bất ngờ 1 ngày cứ nôn nghén kì lạ, tôi đi tìm hiểu thì nghe mẹ nói một bí mật không tưởng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đầu óc tôi quay cuồng, thật sự không thể nhớ được gì. Sau đêm đó chồng cũ cũng không hề liên lạc với tôi. Nếu đúng như lời mẹ tôi kể thì thời gian trùng khớp với tuổi thai. Tối hôm đó tôi và chồng cũ cùng tham gia tiệc của một người bạn chung. Tôi uống rất nhiều đến mức không nhớ ai đưa mình về nhà.

Hôm sau, chồng cũ đứng trước cửa nhà nhìn tôi bước ra. Anh tiến tới ôm lấy tôi rồi nói:

“Mình về lại với nhau đi, để anh chăm sóc mẹ con em. Anh hứa lần này sẽ không làm em khóc nữa”.

Tự dưng lúc đó tôi lại khóc, chẳng trả lời anh ấy được hay không. Tôi có nên quay lại với chồng cũ không, hay là cứ một mình nuôi con?

Qua đêm ở nhà bạn trai, 2h sáng bỗng giật mình vì tiếng động lạ ngoài phòng khách, tôi nhẹ nhàng bước ra bật đèn thì thất kinh với 2 bóng người trước mắt

Qua đêm ở nhà bạn trai, 2h sáng bỗng giật mình vì tiếng động lạ ngoài phòng khách, tôi nhẹ nhàng bước ra bật đèn thì thất kinh với 2 bóng người trước mắt

Một lần, tôi và Hùng sau khi tham dự tiệc cưới của bạn thì về nhà anh. Chúng tôi tiếp tục uống thêm vài ly rồi âu yếm, ôm nhau vào phòng ngủ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tâm sự 27 phút trước
Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tâm sự 29 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Tin tức giải trí 49 phút trước
Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Video 59 phút trước
Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Video 1 giờ 59 phút trước
Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng