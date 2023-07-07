Không phải lúc vợ mang thai, đây mới chính là thời điểm khiến đàn ông dễ ngoại tình nhất, phụ nữ nên đọc giữ chồng không 'ngã' vào vòng tay của đàn bà khác

Tâm sự 07/07/2023 11:21

Nếu đàn ông ngoại tình vào một trong những thời điểm này sẽ rất khó để vợ chồng hàn gắn.

Không phải tự nhiên mà nam giới hám của lạ, ưa ngoại tình. Cũng không phải lúc nào họ cũng nghĩ đến chuyện ‘cắm sừng’ vợ. Thời điểm đàn ông dễ ngoại tình nhất sẽ được lý giải bằng những gạch đầu dòng sau:

Chịu nhiều áp lực

Không phải lúc vợ mang thai, đây mới chính là thời điểm khiến đàn ông dễ ngoại tình nhất, phụ nữ nên đọc giữ chồng không 'ngã' vào vòng tay của đàn bà khác - Ảnh 1
Người chồng ít khi muốn chia sẻ áp lực khiến vợ lo lắng, điều này lại là thời cơ tốt cho kẻ 'tiểu tam' quan tâm khiến đàn ông mủi lòng - Ảnh minh họa: Internet

Khi vui vẻ, thoải mái thì vợ chồng có thể dễ dàng chia sẻ những cảm xúc tích cực cùng nhau. Tuy nhiên, khi đàn ông gặp phải những khó khăn trong công việc, cạn kiệt về tài chính hay phong độ gối chăn đi xuống thì họ lại khó mở lời với người bạn đời.

Chính vì không thể sẻ chia với bạn đời, lúc này đàn ông dễ yếu lòng trước người có thể là nơi để họ tâm sự, tìm nguồn an ủi, động viên. Đây chính là thời cơ để người thứ ba chen chân vào gia đình bạn.

Có địa vị, tiền tài

Những đàn ông có tiền, có vị thế thường rất hấp dẫn trong mắt các cô gái, càng hấp dẫn hơn nếu họ đã có vợ. Từ sự ngưỡng mộ với người phụ nữ có được mẫu đàn ông hoàn hảo trong mắt họ, các cô gái sẽ ganh tỵ và cố gắng giành giật người đàn ông này cho riêng mình.

Không phải lúc vợ mang thai, đây mới chính là thời điểm khiến đàn ông dễ ngoại tình nhất, phụ nữ nên đọc giữ chồng không 'ngã' vào vòng tay của đàn bà khác - Ảnh 2
Khi người đàn ông có tiền trong tay dễ thu hút những kẻ thứ ba nhắm vào tài sản, hư vinh - Ảnh minh họa: Internet

Chưa kể, không ít đàn ông khi có tiền, có địa vị lại xem chuyện có bồ là lẽ tất yếu. Không những có bồ cho bằng bạn bằng bè, họ còn nghĩ rằng nhân tình chính là biểu hiện sự thành đạt của họ. Vậy nên, đàn ông tài cán, nhiều tiền nhưng vẫn chung thủy quả là ‘hàng hiếm’.

 Vợ chồng không hòa hợp

Khi vợ chồng thường xảy ra tranh cãi, xung đột phụ nữ thường lắm lời và muốn nhận phần đúng về mình. Họ thường đổ mọi tội lỗi lên đầu đàn ông, dù rằng mình sai rành rành. Hãy thay đổi thói quen xấu này, nếu không khi vượt ngưỡng chịu đựng chồng bạn sẽ tìm đến người phụ nữ khác để thấy mình được tôn trọng hơn vợ.

Khoảng cách địa lý

Tất nhiên, không ít cặp đôi yêu xa vẫn nên vợ nên chồng, các cặp vợ chồng ở cách xa nhau vẫn hạnh phúc tròn đầy. Thế nhưng, những trường hợp như thế không nhiều.

Ông bà ta có câu ‘nhất cự ly, nhì tốc độ’, vậy nên nếu khoảng cách địa lý càng xa thì rất có khả năng tình yêu hai bạn dành cho nhau ngày cà ng nguội lạnh. Với đàn ông sống xa vợ, chuyện ‘ngoài vợ ngoài chồng’ là khó tránh khỏi.

Vợ quá tài giỏi

Không phải lúc vợ mang thai, đây mới chính là thời điểm khiến đàn ông dễ ngoại tình nhất, phụ nữ nên đọc giữ chồng không 'ngã' vào vòng tay của đàn bà khác - Ảnh 3
Đàn ông luôn có xu hướng muốn bao bọc, bảo vệ phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ thông minh, khôn khéo và thành công trong sự nghiệp luôn khiến chồng tự hào. Tuy nhiên, nếu sự thành công của vợ lấn lướt chồng sẽ khiến đàn ông cảm thấy yếm thế, thua kém và mặc cảm.

Lâu dần, khi sự tự ti được đẩy lên cao trào người chồng sẽ tìm đến một người phụ nữ thua kém mình mọi điều để thấy mình mạnh mẽ, có thể bao bọc, chở che và được sống với bản năng giới.

Từ khi đẻ xong, vợ liên tục né tránh 'chuyện ấy', nhịn không được, chồng gấp gáp lao vào ép vợ phải 'phục vụ' thì cô đột ngột ngừng thở, cấp cứu trong đêm chỉ vì lý do này

Từ khi đẻ xong, vợ liên tục né tránh 'chuyện ấy', nhịn không được, chồng gấp gáp lao vào ép vợ phải 'phục vụ' thì cô đột ngột ngừng thở, cấp cứu trong đêm chỉ vì lý do này

Nói rồi anh lao vào xé toạc áo vợ, dùng tay chân chặn lên người vợ rồi áp sát vào định làm chuyện đó, ai ngờ thấy vợ nhắm nghiền mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   thời điểm đàn ông dễ ngoại tình vì sao đàn ông ngoại tình Tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 1 giờ 9 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 2 giờ 9 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng