Hùng hục cả đêm tới sáng nhưng vợ vẫn đòi 'nữa đi anh', thấy lạ, chồng với tay bật đèn thì sốc ngất khi thấy rõ mặt của người nằm dưới

Tâm sự 05/07/2023 10:37

Sau 5 hiệp mệt lả lơi, cô gái thấy anh dừng lại liền nói: 'Chồng ơi, nữa đi, chưa đã'.

Mẹ Long đã hứa sau khi cưới về sẽ vỗ béo cho Nga nhưng béo đâu không thấy thì thấy ngày 1 còi trơ xương. Những buổi ân ái của 2 vợ chồng cũng trở nên chán ngắt. Thế nhưng, Long lại rất thương vợ vì thấy cô ngoan ngoãn, hiền lành, đảm đương được mọi việc trong gia đình lại hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào chồng.

Một hôm, Long đi họp hội bạn cũ, anh chán đời làm liền 1 két bia cho quên sầu. Khi ngước lên thì mọi người đã về gần hết, bỗng nhiên, Liên- cô bạn gái cũ tiến đến ôm lấy anh:

- Vợ chồng anh không hạnh phúc hay sao mà có vẻ uể oải thế.

Long cười xua tay:

- Hạnh phúc chứ, hạnh phúc chết đi được, tôi uể oải là vì đêm nào cũng phải trả bài cả đêm đấy mà.

Liên cười khẩy:

- Thôi đi, nhìn vợ anh như con cá mắm sức đâu mà hùng hục cả đêm.

Hùng hục cả đêm tới sáng nhưng vợ vẫn đòi 'nữa đi anh', thấy lạ, chồng với tay bật đèn thì sốc ngất khi thấy rõ mặt của người nằm dưới - Ảnh 1
Cô người yêu cũ cứ bám dính anh không rời - Ảnh minh họa: Internet

Nghe vậy, Long không nói gì, tiếp tục uống, nhưng Liên ngăn lại rồi ghé sát vào mặt anh:

- Để em uống với anh.

Cô nháy mắt và rót liên tục cho Long đến khi anh say mềm. Liên dìu Long ra xe:

- Em..đưa anh về nhà nhé.

Long nửa tỉnh nửa mơ:

- Ok, cảm ơn em nhé. Về đi không vợ anh đang chờ.

Vừa bước vào căn nhà tối om, Long đã nói:

- Vợ ơi vợ vợ ơi, cho anh lên giường, anh mệt quá.

Người đỡ bên cạnh đáp lại:

- Đây, vợ đây, nào thì lên giường nhé.

Long hôn chụt vào má cô rồi nói:

- Vợ ngoan lắm, khỏe hơn chút nữa có phải tốt không.

Người phụ nữ đặt Long lên giường, tháo giầy, cởi từng cúc áo của anh rồi hôn lên ngực anh:

- Chúng mình làm vài hiệp anh nhé.

Long mỉm cười mắt vẫn nhắm tịt:

- Lâu lắm mới thấy em đề nghị đấy, được thôi, anh chiều.

Nói rồi cô gái kia đè anh ra, cô tụt váy xuống rồi nhảy ào vào người anh:

- Em sẽ chiều anh tới bến luôn, đêm nay cho anh không được mặc quần luôn.

Hùng hục cả đêm tới sáng nhưng vợ vẫn đòi 'nữa đi anh', thấy lạ, chồng với tay bật đèn thì sốc ngất khi thấy rõ mặt của người nằm dưới - Ảnh 2
Đã hì hục 5 hiệp liên tiếp mà cô vẫn đòi nữa - Ảnh minh họa: Internet

Sau 5 hiệp mệt lả lơi, cô gái thấy Long dừng lại liền nói:

- Chồng ơi, nữa đi, chưa đã.

Long ngạc nhiên:

- Cô vợ còi của anh hôm nay máu thế, mà sao..là lạ.

Nghĩ vậy anh chạy lại bật điện thì suýt ngất khi thấy người đang khỏa thân trên giường ôm ấp mình nãy giờ là Liên chứ không phải vợ mình:

- Cô..cô…sao cô lại ở đây?

Liên cười:

- Sao em lại không ở đây? Nhà em mà, anh nhìn lại đi.

Long giật mình:

-Cô..lừa tôi?

Liên kéo anh lại gần thì thầm vào tai anh:

- Em có lừa anh đâu, em…chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu cho anh thôi mà, thấy anh có vẻ héo úa là biết rồi. Đêm qua sướng nhỉ?

Long lùi ra sau:

- Cô..sao lại làm thế, chúng ta đã là quá khứ rồi, nếu vợ tôi mà biết thì..

Liên đáp:

- Vợ anh làm sao biết được, mà biết được cũng làm gì nào? Quá khứ thì đã sao? Em vẫn nguyện dâng hiến cho anh cơ mà, tội gì anh không đến với em? Em chấp nhận làm nhân tình của anh đó.

Hùng hục cả đêm tới sáng nhưng vợ vẫn đòi 'nữa đi anh', thấy lạ, chồng với tay bật đèn thì sốc ngất khi thấy rõ mặt của người nằm dưới - Ảnh 3
Anh không thể tin người nằm cạnh mình không phải vợ  - Ảnh minh họa: Internet

Long ngồi xuống giường ngẫm nghĩ hồi lâu rồi anh vớ quần áo mặc vào và về nhà. Về đến nhà thấy cô vợ nhỏ xíu đang nằm chờ ở sofa, anh cảm giác tội lỗi vô cùng liền bế vợ lên giường hôn lên trán cô rồi nói:

- Anh xin lỗi. Anh…

Khi đó, vợ anh tỉnh dậy nhìn chồng mỉm cười:

- Chồng đã về đấy à? Sao anh về muộn thế? Em đợi mãi ngủ quên mất.

Long không dám nhìn thẳng vào mắt vợ, anh bối rối không biết phải làm thế nào. Anh có nên khai thật chuyện hôm nay để được vợ tha thứ không? Hay sẽ âm thầm qua lại với tình cũ để giải tỏa cơn thèm muốn chuyện ấy?

Thấy chị dâu đẻ 3 đứa nhưng vẫn xinh đẹp phơi phới như gái 18, tôi bèn sang xin bí kíp thì suy sụp tại chỗ khi biết lý do

Thấy chị dâu đẻ 3 đứa nhưng vẫn xinh đẹp phơi phới như gái 18, tôi bèn sang xin bí kíp thì suy sụp tại chỗ khi biết lý do

Dạo gần đây gặp lại chị dâu, tôi thấy chị càng ngày càng xinh đẹp, ai cũng khen chị đẻ nhiều con lại càng đẹp ra. 1 lần chị về thăm bố mẹ, tôi hỏi chị xin bí quyết.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự eva Tâm sự gia đình tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 1 giờ 8 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 2 giờ 8 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng