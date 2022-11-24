Không những nhắn tin chọc tức, ả nhân tình của chồng còn trơ trẽn dến tận nhà 'đòi quyền lợi'

Tâm sự 24/11/2022 18:08

Ngay khi chồng tôi muốn “phủi tay, chùi mép”, cô ta liền đến tận nhà để đòi quyền lợi…

Từ khi biết tôi và Thành yêu nhau, bạn bè trong trường đại học đều tấm tắc là trời sinh một cặp. Thành cao lớn, khỏe mạnh, học giỏi mà tính tình thì hiền lành, tốt bụng. Còn tôi với khuôn mặt ưa nhìn, vóc dáng đẹp, eo thon cùng vòng một quyến rũ và mái tóc đen, dày phủ kín bờ vai khiến mấy năm học đại học tôi thường được phong danh hiệu hoa khôi của khoa.

Tuy học cùng lớp, cùng tuổi nThành thực ra tôi hơn Thành gần 1 năm, vì tôi sinh vào tháng 1 còn Thành sinh vào ngày cuối cùng của năm, khi quen Thành tôi hay đùa Thành là nên gọi tôi là chị, để rồi đến lúc phải lòng nhau Thành thi thoảng trêu tôi là: “Chị Hà ơi! Anh Thành yêu chị lắm!” làm tôi vừa buồn cười, vừa ngượng.

Không những nhắn tin chọc tức, ả nhân tình của chồng còn trơ trẽn dến tận nhà 'đòi quyền lợi' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của trường kinh tế, lại là dân thành phố chính gốc, bố mẹ Thành quen biết nhiều nên Thành dễ có việc làm ưng ý, trong khi tôi phải chạy đôn, chạy đáo đến rạc cả người mà cuối cùng chỉ tìm được cái chân kế toán làm hợp đồng cho một công ty tư nhân, có trụ sở ở xa trung tâm thành phố tới tận 20 cây số. Tôi không nản, bởi tôi có tình yêu của Thành, tôi quyết tâm lập nghiệp ở đây vì Thành và vì tương lai của đời mình.

Sáng sớm tôi phải rời nhà trọ của mình để kịp đến chỗ làm, rồi chiều muộn mới trở về để kịp ăn bữa cơm bình dân nơi đầu ngõ. NThành bù lại tôi và Thành có thời gian rảnh rỗi là dành cho nhau trọn vẹn, thêm hai năm nữa để khẳng định công việc và tình yêu, tôi và Thành được hai bên gia đình thống nhất cho tổ chức cưới. 

Tôi không ở cùng bố mẹ chồng vì trước khi cưới bố mẹ Thành đã sang tên cho anh căn nhà trong con hẻm nhỏ, nhà đầy đủ tiện nghi, nên vợ chồng tôi sống khá thoải mái.

Không những nhắn tin chọc tức, ả nhân tình của chồng còn trơ trẽn dến tận nhà 'đòi quyền lợi' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trái với lòng mong ước sớm có cháu nội của bố mẹ Thành, Thành lại luôn nhắc tôi thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn vì theo Thành cả tôi và anh vừa mới bước vào tuổi 25, quá trẻ để bận bịu con cái, gia đình. Anh muốn cả hai phấn đấu sự nghiệp, tích lũy kinh tế vững vàng rồi có thêm thành viên mới cũng chưa muộn. Để làm vừa lòng chồng tôi nghiêm chỉnh chấp hành, nThành rồi sau hai năm bố mẹ chồng không thấy tôi bầu bí gì nên xa gần ca thán rằng nhà họ vô phúc, rước phải gái già như cau đực nên không đẻ được!

Buồn quá, tôi sụt sùi nhờ chồng minh oan, thế nThành chồng dửng dưng bảo tôi chuyện bố mẹ nặng lời chẳng có gì quan trọng, cố một thời gian nữa rồi tha hồ tôi muốn bao nhiêu con cũng có… Thành chồng tôi nói vậy mà không phải vậy, cái tin Thành của tôi lén lút cặp bồ, rồi thay bồ như thay áo cũng đến tai tôi. Thành không muốn có con bởi anh ngại cảnh bìu ríu gia đình, không rảnh rang, không có sức để dành cho những cuộc ăn chơi, vui vẻ cùng bồ trẻ.

Tính sẽ hỏi chồng cho cặn kẽ và sẽ báo cáo chuyện này để bố mẹ chồng cho ý kiến với con trai của họ. NThành tối hôm qua một cô gái xinh đẹp, tuổi chừng đôi mươi, ăn vận cực kì mát mẻ tìm đến nhà chúng tôi. 

Trong lúc Thành mặt mày xanh như chàm đổ, cố gắng đẩy cô gái ra ngoài sân thì cô gái đã lớn tiếng với chồng tôi rằng thời buổi này vợ già chẳng là gì so với bồ trẻ, rằng cô ta đã hầu hạ, dạ vâng Thành suốt một năm qua chỉ để Thành cho cô ta có danh phận, có phần xứng đáng, sòng phẳng trong ngôi nhà của anh. 

Bất ngờ về giữa trưa, tôi 'đứng chết trân', bật khóc nức nở khi chứng kiến cảnh tượng chồng và nhân tình thân mật

Bất ngờ về giữa trưa, tôi 'đứng chết trân', bật khóc nức nở khi chứng kiến cảnh tượng chồng và nhân tình thân mật

Sau chuyến công tác này, em nhận ra thái độ của anh bỗng nhiên khác hẳn. Anh ít tâm sự với em, hay hút thuốc hơn và luôn có những hành động lén lút sau lưng vợ.

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