Không ngại anh đã có vợ, tôi sẵn sàng làm nhân tình trong bóng tối để đợi anh ly hôn, bước vào căn phòng khách sạn quen thuộc tôi sửng sốt phát hiện người đợi sẵn

Tâm sự 28/01/2023 18:56

Dù biết anh ấy đã có gia đình, tôi không ngại trở thành người phụ nữ trong bóng tối để bên anh. Dẫu vậy, tôi không ngờ tới việc làm này lại bị một người phát hiện ra.

Thắng vừa đẹp trai lại có tài, chẳng những vậy anh còn cực kỳ tâm lý, ga lăng, chiều chuộng vợ con hết mực. Đó là mẫu hình đàn ông mà tôi luôn khao khát có được. Thắng hơn đứt những gã trai độc thân xung quanh tôi. 

Anh đã có gia đình thì sao chứ? Chỉ cần Thắng ly hôn thì anh sẽ tự do, chẳng có quy định nào về việc đã kết hôn thì phải ăn đời ở kiếp không được chia tay. Tôi sẽ khiến Thắng yêu mình và biến anh trở thành của riêng tôi.

Với nhan sắc trẻ trung đang độ rực rỡ cùng sự khéo léo duyên dáng, tôi dễ dàng lay động trái tim anh, chính thức trở thành người tình của Thắng. Thân phận kẻ thứ ba này tôi sẽ sớm chấm dứt, đường hoàng đứng ở vị trí chính thất bên cạnh anh. Nhanh thôi!

Không ngại anh đã có vợ, tôi sẵn sàng làm nhân tình trong bóng tối để đợi anh ly hôn, bước vào căn phòng khách sạn quen thuộc tôi sửng sốt phát hiện người đợi sẵn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Là người tình cũng sung sướng lắm. Bao nhiêu ngọt ngào chiều chuộng Thắng dành hết cho tôi, về với vợ chỉ là trách nhiệm nghĩa vụ. Được người đàn ông như anh cưng chiều hết mực, tôi ngất ngây hạnh phúc, thầm nghĩ quyết định tranh giành của mình là đúng đắn.

Hôm vừa rồi, vợ Thắng đưa con về ngoại. Thắng đặt sẵn một căn phòng khách sạn hạng sang với view nhìn ra toàn cảnh thành phố. Chúng tôi sẽ tận hưởng cả buổi tối lãng mạn và một đêm nồng nàn bên nhau. 

Tôi đến spa làm đẹp từ chiều, mẹ thấy vậy thì hỏi tôi có thể ở nhà tối nay không vì bỗng dưng bà thấy bồn chồn quá. Tôi nghĩ bà đâu phải trẻ con mà cần người kè kè bên cạnh, lập tức từ chối. 

Tối, tôi khoác lên mình bộ váy cắt xẻ gợi cảm, trang điểm tỉ mỉ, xịt nước hoa quyến rũ, sửa soạn kỹ lưỡng đến gặp người đàn ông mình yêu. Thắng đã đợi tôi ở phòng khách sạn rồi. Tôi gõ cửa mà miệng mỉm cười hạnh phúc, trong lòng ngọt ngào khôn tả.

“Vậy là cuối cùng con vẫn đến đây…”, cửa không khóa trong, tôi vừa đẩy ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi hóa đá. Tại sao người ở trong phòng khách sạn lại là mẹ tôi? 

“Con đã quên mẹ con mình bao đêm ôm nhau khóc thầm vì điều gì ư? Vì bố con u mê người đàn bà khác, bỏ rơi mẹ con mình trong lúc túng quẫn và đau khổ nhất. Con đã từng căm hận người phụ nữ là kẻ thứ ba ấy vô cùng, đúng không? Vậy thì tại sao bây giờ con lại xuất hiện ở đây?”.

Tôi run rẩy trước những lời chất vấn của mẹ. Khi trước bố tôi ôm hết tiền bạc theo người đàn bà khác, lúc ấy tôi đang bị bệnh cần nhiều tiền chữa trị, còn mẹ thì vốn ở nhà nội trợ theo lời chồng. Ông bỏ đi khiến mẹ con tôi rơi vào cùng quẫn. Sau đó may có họ hàng nhà ngoại giúp đỡ. Tôi đã từng căm thù người phụ nữ cướp mất bố mình biết bao nhiêu…

Hóa ra vợ Thắng đã biết hết mọi chuyện song chị ta lại lẳng lặng liên lạc trực tiếp với mẹ tôi. Mẹ biết tôi đến gặp người tình nên tìm cớ giữ lại, ai ngờ tôi vẫn một mực phải đi. Tối ấy, vợ Thắng lật bài ngửa giữ chồng lại nhà, còn mẹ tôi thì chờ sẵn trong phòng khách sạn để dạy cho con gái một bài học nhớ đời. Đó là cách xử lý của hai người phụ nữ đó.

Chuyện trái tim xao xuyến trước một ai đó là điều không lường trước nhưng thực tế tôi có rất nhiều cách để gạt nó đi. Tôi có thể cắt đứt liên lạc với Thắng, sau thời gian ngắn sẽ nhạt nhòa. Nhưng tôi lại để mặc bản thân trôi theo thứ cảm xúc tội lỗi đó, thực sự trở thành kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác.

Không ngại anh đã có vợ, tôi sẵn sàng làm nhân tình trong bóng tối để đợi anh ly hôn, bước vào căn phòng khách sạn quen thuộc tôi sửng sốt phát hiện người đợi sẵn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi ích kỷ và độc ác, không ý thức được rằng mình sẽ làm một gia đình đang hạnh phúc tan vỡ, những đứa trẻ thơ phải thiếu thốn tình cảm người bố. Và thứ tôi nhận được thực tế là chỉ là một người đàn ông phản bội. Khi cảm giác mới lạ qua đi, Thắng đã no xôi chán chè, anh ta sẽ phản bội tôi như từng ngoại tình lúc đang sống với vợ mà thôi.

Tôi nhào vào lòng mẹ bật khóc ân hận tột cùng. Ngay hôm sau tôi đã cắt đứt mọi liên lạc với Thắng. Từ giờ tôi sẽ không bao giờ gặp lại lỗi lầm cũ, sẽ tìm một người đàn ông cho riêng mình mà không phải tranh giành với ai cả. 

Vào khách sạn 'ôn lại chuyện xưa' với tình cũ, sau một đêm cuồng nhiệt, nở cửa ra tôi sững người khi thấy kẻ bước ra từ căn phòng đối diện

Vào khách sạn 'ôn lại chuyện xưa' với tình cũ, sau một đêm cuồng nhiệt, nở cửa ra tôi sững người khi thấy kẻ bước ra từ căn phòng đối diện

Trong thời gian chồng đi công tác, tôi và người yêu cũ đã rủ nhau và khách sạn để ôn lại chút kỷ niệm. Tôi không ngờ được rằng, chồng mình lại ở gần đến thế.

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