Cho 'em họ' của chồng đến ở nhà, đêm về tôi nghe tiếng rên la từ phòng cô ta mà tôi đau thắt lòng, giận dữ đuổi ả ra ngoài ngay trong đêm

Tâm sự 27/01/2023 23:45

Tôi và chồng đã định sẵn ngày cưới nên mua nhà và dọn về ở chung. Khi này, chồng ngỏ ý cho cô "em họ" của mình đến ở nhà và tôi ngu ngơ lại đồng ý ngay không lo lắng điều gì.

Tôi và Thành yêu nhau nửa năm thì chuẩn bị cưới, 2 bên gia đình đều có điều kiện nên nghe tin 2 đứa thành đôi liền tác hợp nhiệt tình còn góp tiền mua cho chúng tôi 1 căn chung cư trên thành phố. Con đường 2 đứa đi xem như cũng được dọn sẵn chỉ việc đi làm rồi sinh con, nuôi con thế là đủ. 

Bố mẹ Thành là công chức về hưu, lúc còn đi làm cũng tích cóp được không ít, anh lại là con 1 nên sớm muộn gì cũng để hết gia tài cho anh. Nói như vậy không phải tôi ham tiền, nhà tôi cũng không kém cạnh khi bố mẹ tôi kinh doanh có tiếng trong vùng, đất đai nhiều, nhà cũng chỉ có 2 chị em gái. Ngày xưa tôi từng yêu vài người nhưng bố mẹ không ưng, có người là bác sĩ, có người kĩ sư,... nhưng cuối cùng không môn đăng hộ đối nên chia tay sớm. 

Cho 'em họ' của chồng đến ở nhà, đêm về tôi nghe tiếng rên la từ phòng cô ta mà tôi đau thắt lòng, giận dữ đuổi ả ra ngoài ngay trong đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không trách bố mẹ vì phản đối tôi, đi làm rồi tôi mới hiểu không thể 2 vợ chồng lấy nhau về rồi ôm nhau chờ tới lúc trời sáng được, trong thời gian đó còn phải ăn uống, còn con cái ăn học, còn có tiềm lực để phát triển... Thân là con gái, nếu tôi lấy 1 người hơn tôi thì không sao, lấy phải người thấp kém sẽ là gánh nặng lớn trong lòng họ. 

 

Không chỉ tôi mà Thành cũng gặp phải tình trạng tương tự, chẳng thế mà bao nhiêu người đến đi cuối cùng anh lại chọn tôi làm vợ. Sau này tôi nghe bạn thân của anh nói, ban đầu anh không phải tán tôi vì yêu thích mà vì cảm thấy tôi phù hợp, phù hợp về gia cảnh, công việc, mức lương, tính cách... lâu dần mới có cảm xúc rồi yêu tôi. 

1 tháng trước, nhà cửa xong xuôi nên 2 đứa chuyển về ở cùng nhau. Bố mẹ 2 bên còn lên ăn mừng tiện thể tính luôn chuyện cưới hỏi, ai nấy đều vui vẻ, chỉ mỗi Thành trông không được vui. Đợi khi bố mẹ ra về hết, còn 2 đứa, tôi mới nhỏ nhẹ hỏi anh hôm nay có chuyện gì mà trông tâm trạng như thế thì anh tần ngần 1 lúc nói có đứa em họ ở quê chơi với nhau cũng thân đang đi tìm phòng trọ mà không có, bị đuổi khỏi nhà tới nơi rồi, anh định bảo nó về ở tạm 1 tháng, tìm được nhà rồi chuyển nhưng sợ tôi không đồng ý. 

Cũng hơi bất tiện thật nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại thấy thương người, ngày xưa tôi còn chưa có nhà cũng ghét nhất phải chuyển chỗ trọ, không ít lần phải lang bạt ngủ ngờ bạn bè khi chưa tìm được phòng. Hơn nữa con bé lại là em của Thành nên cho ở cũng không sao. 

2 ngày sau Thúy chuyển đồ tới nhà tôi, cô bé xinh xắn, đáng yêu còn lanh lợi và khá tốt tính, vừa gặp đã thấy quý mến. Có Thúy nhà cũng vui hơn, đỡ trống trải mỗi khi Thành về muộn hay đi công tác. Có điều, tôi thấy rất lạ khi nói là anh em thân thiết nhưng Thúy rất ít khi lộ mặt khi có Thành ở nhà, số lần chúng tôi ngồi lại với nhau không quá 2-3 lần, mỗi lần 30 phút. 

Thành ở phòng khách thì Thúy đi vào phòng ngủ, Thành ở nhà bếp Thúy sẽ ra phòng khách ngồi. Hồi đầu tôi còn nghĩ 2 người giận nhau gì nhưng hỏi thì Thành nói không phải, tính Thúy như thế, anh em thân thiết nhưng Thúy hay ngại.

 

1 đêm nọ, Thành đi làm về muộn, anh nói tuần này anh sẽ ở lại công ty tăng ca tới khuya, tôi cứ ngủ trước đi rồi anh về sau. Tôi có thói quen đi ngủ từ rất sớm, thường 10h tối tôi đã lên giường rồi, có hôm mệt quá còn đi ngủ từ lúc 8-9h, mà đã ngủ là ngủ rất say. Nhưng đêm đó đang ngủ tôi chợt nghe thấy tiếng thét bên phòng Thúy, hồi đầu còn tưởng nghe nhầm, nhưng đêm sau vẫn vậy, đang ngủ tôi giật mình vì nghe tiếng thét rồi rên nhẹ nhẹ của em. 

Đêm thứ 3 yên tĩnh, cho tới đêm thứ 4-5 tôi sợ Thúy có chuyện gì nên gõ cửa thì tiếng rên im bặt. Thúy nói vọng ra em chơi game bị giật mình. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ "quái lạ game gì lại có tiếng như thế". Tôi mặc kệ, đang cơn buồn ngủ, đi về phòng. Đi đến cửa, tôi quay lại thấy ngợ ngợ vì có giày của Thành ở kệ - đôi giày lúc sáng anh đi, nhưng lại không thấy anh đâu. 

Cho 'em họ' của chồng đến ở nhà, đêm về tôi nghe tiếng rên la từ phòng cô ta mà tôi đau thắt lòng, giận dữ đuổi ả ra ngoài ngay trong đêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi lờ mờ nhận ra tiếng thét đó từ đâu mà có, lờ mờ nhận ra vấn đề nhưng không dám chắc. Tôi im lặng chờ 20 phút sau mới lấy điện thoại gọi cho Thành thì bất ngờ nghe tiếng chuông nhỏ từ trong phòng Thúy vọng ra, tiếng chuông vừa đổ bên trong đã có tiếng "á" nhẹ rồi im bặt, điện thoại cũng tắt. Tin nhắn tới, "anh đang làm dở việc, sao thế em?". 

- Anh ra đây cho tôi, mau! - Tôi thét lên từ bên ngoài. 

Đêm đó, Thành quỳ xuống xin tôi tha thứ, anh và Thúy thực ra là người yêu cũ, Thúy đang khó khăn nên anh giúp đỡ cô ấy. Ban đầu nghĩ việc ở 1 nhà sẽ không sau nhưng sau đó lại không kiềm chế được mới phản bội tôi. Anh hứa sẽ cắt đứt ngay, thề thốt chỉ là tai nạn, anh yêu tôi. 

Thế nhưng lòng tin của tôi không còn đặt ở Thành nữa, tôi đuổi cô "tiểu tam" ra khỏi nhà giữa đêm. Còn về phần Thành, tôi đã gọi điện về nhà cho 2 bên gia đình báo hoãn cưới. Chuyện sau này tôi cũng chưa biết phải nói sao, nếu tha thứ liệu anh có còn lần sau như vậy nữa hay không? 

Thành công đưa được em đồng nghiệp bốc lửa lên giường, chuẩn bị 'hành sự' tôi nhất quyết bỏ về khi nghe cô ả thốt ra câu nói này

Thành công đưa được em đồng nghiệp bốc lửa lên giường, chuẩn bị 'hành sự' tôi nhất quyết bỏ về khi nghe cô ả thốt ra câu nói này

Tôi và vợ vẫn hạnh phúc, nhưng điều đó không có nghĩa tôi không rung động trước những bóng hồng khác. Gần đây, tôi thật sự bị một cô bé đồng nghiệp mới đến thu hút.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 3 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 5 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 6 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 7 giờ 31 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống